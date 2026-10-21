‘रामायणम्’ में यश का रावण अवतार, दशहरे पर दिखी तांडव की झलक; एडवांस बुकिंग शुरू

‘रामायणम्’ में यश का रावण अवतार, दशहरे पर दिखी तांडव की झलक; एडवांस बुकिंग शुरू

दशहरे के मौके पर फिल्म ‘रामायणम्’ के मेकर्स ने रॉकिंग स्टार यश के रावण अवतार की दमदार झलक पेश की है। ‘राइज ऑफ असुर’ नाम के इस वीडियो में रावण की शक्ति, भव्यता और भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति को प्रभावशाली अंदाज में दिखाया गया है। इसी के साथ फिल्म की दुनिया भर में एडवांस बुकिंग 20 अक्टूबर से शुरू हो गई है। रणबीर कपूर स्टारर यह महाकाव्य 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगा।

‘राइज ऑफ असुर’ में दिखा यश का दमदार अंदाज

दशहरे पर जारी वीडियो में यश शक्तिशाली राजा रावण के किरदार में नजर आ रहे हैं। उनके तीखे हाव-भाव, दमदार व्यक्तित्व और प्रभावशाली स्क्रीन प्रेजेंस ने इस झलक को खास बना दिया है। भव्य संगीत के साथ तैयार यह वीडियो रावण के विशाल व्यक्तित्व और उसकी जटिलताओं की ओर भी इशारा करता है।

हिंदू पौराणिक परंपरा में तांडव भगवान शिव से जुड़ा दिव्य नृत्य है, जो सृष्टि के निर्माण, पालन और विनाश के चक्र का प्रतीक माना जाता है। रावण की शिवभक्ति और उससे जुड़ा शिव तांडव स्तोत्र भी इस प्रस्तुति को खास सांस्कृतिक संदर्भ देते हैं। फिल्म के मेकर्स ने इसी पहलू के जरिए रावण की शक्ति, भक्ति और भव्यता को पर्दे पर उतारने की कोशिश की है।

वीडियो के अलग-अलग भाषाई संस्करणों के नाम भी खास हैं। हिंदी में इसे ‘राइज ऑफ असुर’, कन्नड़ में ‘रावण तांडव’ और तमिल व तेलुगु में ‘रावण तांडवम’ नाम दिया गया है। हिंदी संस्करण को विशाल ददलानी ने आवाज दी है, जबकि इसके बोल डॉ. कुमार विश्वास ने लिखे हैं। ए.आर. अमीन और हीरल विराडिया ने म्यूजिक सुपरविजन की जिम्मेदारी संभाली है। तमिल संस्करण में अनिरुद्ध रविचंदर और जी. वी. प्रकाश कुमार ने अपनी आवाज दी है।

रणबीर कपूर बनाम यश, महाकाव्य के दो बड़े चेहरे

‘रामायणम्’ में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता, यश रावण, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं। दशहरे पर रावण की झलक जारी करना इसलिए भी खास है, क्योंकि यह त्योहार भगवान राम की रावण पर विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है।

भारतीय संस्कृति में गहरी जड़ें रखने वाली रामायण को फिल्म में भव्य सिनेमाई रूप दिया जा रहा है। यश का रावण अवतार और रणबीर कपूर का राम के रूप में नजर आना इस फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में शामिल हैं।

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही है दो भागों वाली फिल्म

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही ‘रामायणम्’ का निर्माण नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज ने DNEG और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर किया है। फिल्म दो भागों में रिलीज होगी। इसका पहला भाग 5 नवंबर 2026 और दूसरा भाग दिवाली 2027 में दुनियाभर के सिनेमाघरों में आएगा।

फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी। सोनी पिक्चर्स भारत को छोड़कर दुनियाभर में इसका वितरण करेगी, जबकि हिंदी भाषी बाजार में धर्मा प्रोडक्शंस डिस्ट्रीब्यूटर है। फिल्म को IMAX फॉर्मेट में भी रिलीज किया जाएगा।

दशहरे पर जारी रावण की इस झलक के साथ मेकर्स ने फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू होने की घोषणा की है। अब दर्शकों की नजर इस भव्य पौराणिक गाथा की रिलीज पर है।