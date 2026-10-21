Daler Mehndi Controversy: नशे के आरोप पर अनुपम खेर ने मंत्री को लताड़ा, बॉलीवुड सितारे उतरे समर्थन में

उत्तराखंड में एक मंच से शुरू हुआ विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है! मशहूर गायक दलेर मेहंदी पर राज्य के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा लगाए गए आरोपों पर अब पूरा बॉलीवुड आक्रोशित है। पहले छोटे भाई मीका सिंह ने मंत्री को आड़े हाथों लिया और अब दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने वीडियो जारी कर मंत्री को जमकर खरी-खरी सुनाई है। आखिर अनुपम खेर ने क्या कहा और दलेर मेहंदी की सेहत को लेकर क्या बड़ा खुलासा किया, आइए जानते हैं।"

पूरा मामला तब शुरू हुआ जब उत्तराखंड के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मंच पर मंत्री सुबोध उनियाल ने दलेर मेहंदी पर ठीक से न गाने और नशे में होने का गंभीर आरोप लगा दिया। इस सार्वजनिक अपमान पर दलेर मेहंदी के भाई मीका सिंह ने तुरंत तीखा पलटवार करते हुए मंत्री से सबूतों की मांग की थी। मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब अभिनेता अनुपम खेर ने सीधे तौर पर मंत्री सुबोध उनियाल को आईना दिखा दिया है।"

अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक भावुक और बेहद सख्त वीडियो साझा किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक वरिष्ठ और प्रतिष्ठित कलाकार के साथ सरेआम व्यवहार किया गया, उससे उन्हें गहरा दुख पहुंचा है।

अनुपम खेर ने कहा, 'मैं दलेर मेहंदी को पिछले 20-30 सालों से जानता हूं। जहां तक मुझे पता है, वह शराब को हाथ तक नहीं लगाते। वह बेहद साफ दिल और बेहतरीन इंसान हैं।'

इसके साथ ही अनुपम खेर ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि एक कॉमन फ्रेंड के जरिए उन्हें पता चला कि दलेर मेहंदी पिछले दो-तीन सालों से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसके बावजूद उन्होंने आयोजकों से किया अपना वादा निभाया और मंच पर पहुंचे। अगर परफॉर्मेंस में लिप-सिंक जैसी कोई बात थी भी, तो भी किसी कलाकार को इस तरह मंच पर अपमानित करना किसी भी लिहाज से सही नहीं है।"

अनुपम खेर ने मंत्री सुबोध उनियाल को सीधी नसीहत देते हुए लिखा कि अगर कोई नाराजगी या शिकायत थी भी, तो इसे स्टेज के पीछे, अकेले में और पूरे सम्मान के साथ सुलझाया जा सकता था। क्या एक कलाकार को हजारों लोगों के सामने जलील करना जरूरी था?

अनुपम खेर ने दलेर मेहंदी के लिए दिल छू लेने वाला संदेश लिखते हुए उनकी अच्छी सेहत की कामना की। आपको बता दें कि अनुपम खेर अकेले नहीं हैं, मीका सिंह, रैपर बादशाह और कपिल शर्मा जैसी कई हस्तियाँ दलेर मेहंदी के सम्मान में मजबूती से खड़ी हो गई हैं।"

एक कलाकार की सालों की तपस्या और बीमारी के बावजूद मंच पर आने के जज्बे को इस तरह सार्वजनिक मंच पर अपमानित करना कितना जायज है?