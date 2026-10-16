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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 16 October 2026 (10:59 IST)

रामायण का दूसरा इंटरनेशनल ट्रेलर रिलीज, रावण और भगवान राम के बीच महासंग्राम की झलक

Ramayana International Trailer
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (11:00 IST)
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भारतीय सिनेमा और इतिहास के सबसे प्रतीक्षित प्रोजेक्ट्स में से एक, निर्देशक नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ अब वैश्विक स्तर पर धमाल मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अंतरराष्ट्रीय वितरण साझेदार सोनी पिक्चर्स की ओर से फिल्म के दूसरे इंटरनेशनल ट्रेलर का भव्य अनावरण किया गया।
 
इस बहुभाषी महाकाव्य फिल्म को अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के लिए ‘Ramayana: The Rise of a Legend’ शीर्षक के तहत पेश किया जा रहा है। फिल्म में बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर (भगवान श्री राम), साउथ सुपरस्टार यश (लेंकेश्वर रावण) और साई पल्लवी (माता सीता) मुख्य भूमिकाओं में नज़र आएंगे।
 
ट्रेलर लॉन्च से ठीक पहले जारी किए गए विशेष प्रोमो ने दर्शकों के उत्साह को दोगुना कर दिया। प्रोमो में अभिनेता कुणाल कपूर को देवराज इंद्र के रूप में उनके दिव्य ऐरावत हाथी पर सवार दिखाया गया है। एक महा-दृश्य में, रावण की भूमिका निभा रहे यश, ऐरावत पर भीषण प्रहार करते हैं। इस दृश्य के दौरान यश का संवाद — "मेरे सामने हर सिर झुकेगा" — रावण के अहंकार और ताकत को दर्शाने के लिए काफी है।
वॉइसओवर के साथ प्रोमो में अधर्म और धर्म के बीच के सनातन संघर्ष की झलक दी गई है। "उस कालखंड में जब देवता मनुष्यों के बीच चलते थे और अंधकार से रावण रूपी बुराई का उदय हुआ — तब मानवता के पास केवल एक आशा थी। कोई ईश्वर नहीं, बल्कि एक मनुष्य — राम।"
 
इसके तुरंत बाद भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर की दमदार आवाज गूंजती है — "अगर मैंने इसे नहीं रोका, तो संसार का विनाश हो जाएगा। यह तो बस शुरुआत है।" प्रोमो में दिखाए गए विजुअल इफेक्ट्स और विशाल जंगलों में खतरनाक जीवों के साथ युद्ध के दृश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉलीवुड सिनेमा का अनुभव करा रहे हैं।
 
फिल्म के सह-निर्माता नमित मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर इस वैश्विक दृष्टिकोण को साझा करते हुए लिखा, जब हमने 'रामायण' बनाने का सपना देखा था, तो हमारा लक्ष्य भारत की इस महानतम गाथा को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाना था। भारत में जन्मी इस कहानी को एक वैश्विक सिनेमाई इवेंट के रूप में पेश करना हम सभी भारतीयों के लिए गर्व का क्षण है। हमारी सत्यता, हमारा इतिहास — भारत से विश्व के लिए। जय श्री राम।
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