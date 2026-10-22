रणबीर-यश की 'रामायण' की एडवांस बुकिंग में मची होड़: बॉक्स ऑफिस पर गूंजा 'जय सियाराम', क्या 100 करोड़ की होगी ओपनिंग?

भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में शुमार नितेश तिवारी की 'रामायण' को लेकर दर्शकों की दीवानगी अब बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों में साफ झलकने लगी है। दशहरा पर जैसे ही टिकट खिड़की खुली, सिनेमा प्रेमियों ने अपनी पसंदीदा सीटों पर कब्जा जमाने के लिए टिकट पोर्टल्स का रुख कर लिया। आलम यह है कि दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे महानगरों में प्रीमियम और आईमैक्स (IMAX) स्क्रीन्स के शुरुआती शोज के टिकट धड़ाधड़ बिक रहे हैं। मुंबई जैसे प्रमुख केंद्रों में चुनिंदा रिक्लाइनर सीटों के दाम प्रीमियम स्तर पर पहुंचने के बावजूद दर्शकों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है।

घरेलू बाजार में मजबूत पकड़, हिंदी पट्टी सबसे आगे

शुरुआती दौर में सीमित शोज खुलने के बावजूद फिल्म ने भारत में अब तक 1 लाख से अधिक टिकटों की बिक्री के साथ 7 करोड़ रुपये से ज्यादा की ग्रॉस बुकिंग दर्ज कर ली है। क्षेत्रीय रुझानों पर नजर डालें तो:

दिल्ली-एनसीआर और मुंबई टिकटों की बिक्री के मामले में शीर्ष पर हैं, जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ने अकेले 1.4 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर लिया है।

भाषा के लिहाज से हिंदी संस्करण का दबदबा सबसे अधिक है, जिसकी हिस्सेदारी लगभग 90-95% है।

दक्षिण भारत में कन्नड़ और तेलुगु संस्करणों में भी ऑक्यूपेंसी लगातार बढ़ रही है। विशेष रूप से 'रॉकिंग स्टार' यश के रावण अवतार को लेकर कन्नड़ क्षेत्र में जबरदस्त उत्सुकता देखी जा रही है।

सात समंदर पार भी चला सिक्का

घरेलू स्तर से इतर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी 'रामायण' की मांग रिकॉर्ड स्तर पर है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में फिल्म ने एडवांस टिकट बिक्री से 1.4 मिलियन डॉलर (करीब 13.4 करोड़ रुपये) से अधिक का कारोबार पहले ही जुटा लिया है। विदेशों में 96,000 से अधिक टिकटों की अग्रिम बिक्री यह दर्शाती है कि वैश्विक दर्शक वर्ग भी इस महाकाव्य को बड़े पर्दे पर अनुभव करने के लिए बेताब है।

100 करोड़ के महा-ओपनिंग की तैयारी

रणबीर कपूर (भगवान राम), साई पल्लवी (माता सीता) और यश (रावण) की तिकड़ी के साथ ए. आर. रहमान व हैंस ज़िमर के संगीत संयोजन ने इस प्रोजेक्ट को एक नया आयाम दिया है। ट्रेड पंडितों का आकलन है कि जैसे-जैसे रिलीज की तारीख नजदीक आएगी और पूरे देश में सिंगल स्क्रीन व मल्टीप्लेक्स के सभी स्लॉट खुलेंगे, अग्रिम बिक्री कई पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर देगी। माना जा रहा है कि फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली चुनिंदा भारतीय फिल्मों के क्लब में शामिल हो सकती है।