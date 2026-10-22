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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 22 October 2026 (13:47 IST)

अबु धाबी की शेख जायद मस्जिद पहुंचीं मलाइका अरोरा, अबाया पहनने पर मचा बवाल, हुईं ट्रोल

Malaika Arora
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 22 Oct 2026 (13:49 IST)
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बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन और ग्लैमरस एक्ट्रेस मलाइका अरोरा अपनी पर्सनल लाइफ और वर्कआउट रूटीन को लेकर अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। हालांकि, इस बार उनके चर्चा में आने की वजह कोई फिटनेस वीडियो या वर्कआउट सेशन नहीं, बल्कि उनका हालिया अबु धाबी दौरा है। 
 
मलाइका अरोरा हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबु धाबी स्थित प्रसिद्ध शेख जायद ग्रैंड मस्जिद पहुंची थीं। वहां से उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसके बाद इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है और यूजर्स उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं।
 
क्या है पूरा विवाद?
मलाइका अरोरा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक खूबसूरत वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में वह अबु धाबी की ऐतिहासिक मस्जिद के परिसर में नजर आ रही हैं। धार्मिक स्थल के सख्त नियमों और संस्कृति का सम्मान करते हुए मलाइका ने अपना सिर और शरीर पूरी तरह से ढका हुआ था। उन्होंने काले रंग का पारंपरिक अबाया पहना हुआ था। 
 
मस्जिद के शांत और आध्यात्मिक माहौल का यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, नेटिज़न्स ने इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं। जहां कुछ फैंस ने उनके इस शांत और आदरपूर्ण रवैये की तारीफ की, वहीं ट्रोल्स के एक बड़े वर्ग ने उन्हें निशाने पर ले लिया।
 
मलाइका का यह नया अवतार देख कई यूजर्स ने हैरानी जताई और धर्म से जुड़े सवाल दागने शुरू कर दिए। एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, "मुस्लिम ड्रेस में मॉडलिंग का यह नया ड्रामा है, बिल्कुल राखी सावंत जैसा लग रहा है।" वहीं, एक अन्य यूजर ने सवाल खड़ा किया, "आपने भारत के प्रसिद्ध मंदिरों जैसे राम मंदिर, जगन्नाथ धाम या तिरुपति बालाजी में कितनी बार दर्शन किए हैं? सिर्फ मस्जिद जाने से ही इतनी खुशी क्यों मिलती है?" कुछ यूजर्स ने तो यहां तक दावा कर दिया कि मलाइका ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। 
'मिस्ट्री मैन' सर्वेश शशि के साथ दिखीं मलाइका
इस पूरे विवाद में एक और मोड़ तब आया जब सोशल मीडिया पर मलाइका अरोरा के साथ योग गुरु और एंटरप्रेन्योर सर्वेश शशि की तस्वीरें और वीडियो सामने आए। सर्वेश शशि भी इस यात्रा के दौरान मलाइका के साथ ही शेख जायद मस्जिद में मौजूद थे। दोनों को एक साथ देखने के बाद गॉसिप के गलियारों में उनके रिश्ते को लेकर भी तरह-तरह की अफवाहें उड़ने लगी हैं।
 
कौन हैं सर्वेश शशि?
सर्वेश शशि भारत के जाने-माने योग प्रैक्टिशनर, लेखक और सफल बिजनेसमैन हैं। सर्वेश प्रसिद्ध वेलनेस प्लेटफॉर्म और योग स्टूडियो चेन 'SARVA' के संस्थापक हैं। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में योग के क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल किया है और उनका नाम प्रतिष्ठित 'फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया' की सूची में भी दर्ज हो चुका है।
 
उथल-पुथल भरी रही है मलाइका की पर्सनल लाइफ
52 वर्षीय मलाइका अरोड़ा की व्यक्तिगत जिंदगी हमेशा से मीडिया की सुर्खियों में रही है। बॉलीवुड अभिनेता अरबाज खान से शादी के कई सालों बाद दोनों का तलाक हो गया था। दोनों का एक बेटा अरहान खान भी है। अरबाज से अलग होने के बाद मलाइका अरोड़ा लंबे समय तक अभिनेता अर्जुन कपूर के साथ रिलेशनशिप में रहीं। फिलहाल मलाइका ने अपने करंट रिलेशनशिप स्टेटस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। 
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