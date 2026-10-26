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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: Tuesday, 27 October 2026 (08:10 IST)

रामायण पार्ट 1 मूवी प्रिव्यू: रणबीर कपूर की फिल्म की कहानी, बजट, स्टारकास्ट और रिलीज डेट

रामायण पार्ट 1 मूवी प्रिव्यू: रणबीर कपूर की फिल्म की कहानी, बजट, स्टारकास्ट और रिलीज डेट
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Updated: Mon, 26 Oct 2026 (17:32 IST)
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रामायण पार्ट 1 मूवी प्रिव्यू: रणबीर कपूर की फिल्म की कहानी, बजट, स्टारकास्ट और रिलीज डेट
भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में गिनी जा रही रामायण अब रिलीज के करीब है। भगवान राम की भूमिका में रणबीर कपूर, रावण के किरदार में यश और सीता के रूप में साई पल्लवी की मौजूदगी ने फिल्म को पहले ही चर्चा में ला दिया है। नितेश तिवारी के निर्देशन और निर्माता नमित मल्होत्रा के नेतृत्व में बन रही यह फिल्म भारतीय महाकाव्य को बड़े अंतरराष्ट्रीय सिनेमाई पैमाने पर पेश करने की कोशिश है।
 
फिल्म की कहानी महर्षि वाल्मीकि की रामायण पर आधारित है। इसे दो भागों में बनाया गया है, ताकि राम के जीवन, उनके संघर्ष और रावण के साथ टकराव की कहानी को विस्तार से दिखाया जा सके।
 

Ramayana Release Date: कब रिलीज होगी फिल्म?

रामायण: पार्ट 1 दुनियाभर के सिनेमाघरों में 5 नवंबर 2026 को रिलीज होगी। फिल्म हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज होगी। इसे IMAX सहित प्रीमियम फॉर्मेट में दिखाने की योजना है। फिल्म के दूसरे भाग को दिवाली 2027 के आसपास रिलीज करने की तैयारी है। 
 

Ramayana Part 1 की कहानी क्या है?

पहले भाग में राम के जीवन के शुरुआती महत्वपूर्ण प्रसंगों से लेकर उनके वनवास और सीता हरण तक की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। कहानी अयोध्या के राजकुमार राम के आदर्शों, उनके शौर्य और धर्म के प्रति समर्पण से आगे बढ़ती है।
 
ऋषि विश्वामित्र के साथ यात्रा के दौरान राम ताड़का का वध करते हैं। इसके बाद मिथिला में सीता स्वयंवर का प्रसंग आता है, जहां वह भगवान शिव के धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल होते हैं। इसी के साथ राम और सीता का विवाह होता है।
 
कहानी में अगला बड़ा मोड़ तब आता है, जब रानी कैकेयी अपने वरदान मांगती हैं। इसके परिणामस्वरूप राम को 14 वर्ष का वनवास मिलता है। पिता के वचन और मर्यादा का पालन करते हुए राम राजमहल छोड़ देते हैं। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन जाते हैं।
 
वनवास के दौरान मारीच स्वर्ण मृग का रूप धारण करता है। इसके बाद रावण सीता का हरण कर लेता है। यहीं से राम और लक्ष्मण के सामने सीता को खोजने की चुनौती खड़ी होती है और आगे होने वाले बड़े संघर्ष की जमीन तैयार होती है। बताया जा रहा है कि पहले भाग का प्रमुख घटनाक्रम सीता हरण और उनकी तलाश की शुरुआत तक पहुंच सकता है। 
 

Ramayana Star Cast: कौन निभा रहा है किसका किरदार?

फिल्म की बड़ी स्टारकास्ट इसका प्रमुख आकर्षण है। रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी के अलावा इसमें हिंदी और दक्षिण भारतीय सिनेमा के कई जाने-माने कलाकार नजर आएंगे।
  • रणबीर कपूर- भगवान राम: अयोध्या के राजकुमार राम की भूमिका में रणबीर नजर आएंगे। 
  • यश-  रावण: KGF से लोकप्रिय हुए यश लंका के राजा रावण का किरदार निभा रहे हैं। वह फिल्म के सह-निर्माता भी हैं।
  • साई पल्लवी- सीता: राम की पत्नी सीता की भूमिका में साई पल्लवी नजर आएंगी।
  • रवि दुबे-  लक्ष्मण: राम के छोटे भाई और वनवास में उनके साथी लक्ष्मण का किरदार रवि दुबे निभा रहे हैं।
  • सनी देओल-  हनुमान: भगवान हनुमान की भूमिका में सनी देओल नजर आएंगे।
  • अरुण गोविल-  दशरथ: राम के पिता राजा दशरथ की भूमिका अरुण गोविल निभा रहे हैं। वह पहले टीवी धारावाहिक रामायण में भगवान राम के किरदार से लोकप्रिय हुए थे।
  • लारा दत्ता-  कैकेयी: राम के वनवास से जुड़े घटनाक्रम में अहम भूमिका निभाने वाली कैकेयी का किरदार लारा दत्ता निभाएंगी।
  • इंदिरा कृष्णन- कौशल्या: राम की माता कौशल्या की भूमिका में इंदिरा कृष्णन हैं।
  • काजल अग्रवाल- मंदोदरी: रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार काजल अग्रवाल निभा रही हैं।
  • रकुल प्रीत सिंह- शूर्पणखा: रावण की बहन शूर्पणखा की भूमिका रकुल प्रीत सिंह के पास है।
  • अनुपम खेर- जटायु: अनुपम खेर जटायु के किरदार को आवाज देंगे।
  • विवेक ओबेरॉय- विद्युतजिह्वा: विवेक ओबेरॉय फिल्म में विद्युतजिह्वा के रूप में नजर आएंगे।
  • कुणाल कपूर- इंद्र: देवताओं के राजा इंद्र की भूमिका कुणाल कपूर निभाएंगे।
  • आदिनाथ कोठारे- भरत: राम के भाई भरत के किरदार में आदिनाथ कोठारे हैं।
  • अन्य कलाकारों में हरीश उत्तम (विभीषण), सुहैल नैयर (सुग्रीव), शीबा चड्ढा (मंथरा), अजिंक्य देव (विश्वामित्र), मुकेश तिवारी (अगस्त्य), सोनिया बलानी (उर्मिला), शोभना (कैकेसी), फैसल मलिक (कुंभकर्ण), सौरभ सचदेवा (मारीच) और कंचन चेतल (ताड़का) शामिल हैं।

Ramayana Budget: दोनों फिल्मों पर खर्च होंगे करीब 4,000 करोड़ रुपये 

रामायण के बजट को लेकर भी काफी चर्चा है। इस दो-भाग वाली फिल्म सीरीज का संयुक्त बजट करीब 4,000 करोड़ रुपये बताया गया है। यह रकम केवल पहले भाग की लागत नहीं है। इसमें दोनों फिल्मों और रिलीज-प्रमोशन से जुड़े खर्च भी शामिल बताए गए हैं।
 
फिल्म का निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया है। इसमें भव्य सेट, कॉस्ट्यूम, एक्शन और विजुअल इफेक्ट्स पर खास जोर है। नमित मल्होत्रा की कंपनी DNEG फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स से जुड़ी है। 
 

Nitesh Tiwari की फिल्मोग्राफी: पहले बना चुके हैं Dangal और Chhichhore

निर्देशक नितेश तिवारी के लिए रामायण उनके करियर की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। वह इससे पहले ऐसी कहानियां पेश कर चुके हैं, जिनमें मनोरंजन के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी देखने को मिला।
 
उनकी प्रमुख फिल्मों में चिल्लर पार्टी (2011), भूतनाथ रिटर्न्स (2014), दंगल (2016), छिछोरे (2019) और बवाल (2023) शामिल हैं।
 

रोचक तथ्य

  • पहले तीन फिल्मों की योजना थी: इस प्रोजेक्ट की घोषणा 2017 में एक ट्रिलॉजी के रूप में हुई थी। बाद में इसे दो भागों में बनाने का फैसला लिया गया।
  • संगीत की जिम्मेदारी दो बड़े नामों के पास है: ए. आर. रहमान और हंस जिमर ने फिल्म का संगीत तैयार किया है। भारतीय सिनेमा के लिए यह एक खास अंतरराष्ट्रीय सहयोग है।

Ramayana Part 2 कब रिलीज होगी?

पहले भाग के बाद कहानी दूसरे पार्ट में आगे बढ़ेगी। रामायण: पार्ट 2 को दिवाली 2027 के आसपास रिलीज करने की योजना है। दूसरे भाग में राम और रावण के संघर्ष की आगे की घटनाओं को विस्तार मिलने की उम्मीद है। 
 

क्या Ramayana दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी?

रामायण के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक ऐसी कहानी को पर्दे पर उतारना है, जिसे भारतीय दर्शक पीढ़ियों से जानते हैं। रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश और सनी देओल जैसे कलाकारों की मौजूदगी फिल्म को बड़ा आकर्षण देती है। वहीं, नितेश तिवारी का निर्देशन और ए. आर. रहमान तथा हंस जिमर का संगीत इसे अलग पहचान दे सकता है।
 
लेकिन फिल्म की सफलता सिर्फ बजट और स्टारकास्ट से तय नहीं होगी। कहानी की भावनात्मक गहराई, किरदारों की प्रस्तुति और विजुअल इफेक्ट्स का संतुलन भी अहम होगा। 5 नवंबर 2026 को रिलीज होने वाली रामायण: पार्ट 1 से दर्शकों को यही उम्मीद होगी कि भव्यता के साथ रामायण की मूल भावना भी बरकरार रहे।
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