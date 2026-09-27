'रामायण' में दिखा राम-सीता-लक्ष्मण का वनवास लुक, रणबीर-साई-रवि दुबे के पोस्टर ने मचाई हलचल

भारतीय सिनेमा की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक, निर्देशक नितेश तिवारी की 'रामायण' को लेकर एक बड़ा और धमाकेदार अपडेट सामने आया है। लंबे समय से इस भव्य फिल्म की पहली झलक का इंतजार कर रहे फैंस के लिए निर्माताओं ने नया कैरेक्टर पोस्टर जारी किया है।

इस पोस्टर में फिल्म की मुख्य स्टार कास्ट—रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवि दुबे कापहला लुक रिवील किया गया है, जिसने सोशल मीडिया पर आते ही सनसनी फैला दी है।

Together Always, in Dharma pic.twitter.com/Ox1rajwtLW — Dharma Productions (@DharmaMovies) September 26, 2026

वनवास लुक में दिखे राम, सीता और लक्ष्मण

पोस्टर में सबसे खास वह दृश्य है जिसमें भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के वनवास काल को दर्शाया गया है। इस पोस्टर में रणबीर कपूर भगवान राम के दिव्य और शांत रूप में हाथ में धनुष थामे नजर आ रहे हैं। वहीं, उनके साथ साई पल्लवी माता सीता के रूप में बेहद सादगी, सौम्यता और गरिमा से भरपूर दिखाई दे रही हैं।

टीवी और ओटीटी के जाने-पहचाने अभिनेता रवि दुबे इस फिल्म में भगवान लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं। पोस्टर में रवि दुबे भी पारंपरिक भगवा वस्त्रों में धनुष-बाण लिए पूरी तरह से चरित्र में रंगे हुए दिखते हैं। मेकर्स ने इस मनमोहक पोस्टर को शेयर करते हुए कैप्शन दिया— "Together Always, in Dharma" (धर्म के मार्ग पर सदैव साथ)। फैंस इस त्रिमूर्ति की केमिस्ट्री और सादगी भरे लुक को देखकर काफी उत्साहित हैं।

'रामायण' की स्टार-स्टडेड स्टारकास्ट

नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा इस दो-भाग वाले सिनेमाई प्रोजेक्ट को विश्व स्तर पर भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। फिल्म में सनी देओल श्री हनुमान, अरुण गोविल राजा दशरथ, लारा दत्ता माता कैकेयी, काजल अग्रवाल मंदोदरी, रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा, शीबा चड्ढा मंथरा और कुणाल कपूर देवराज इंद्र के किरदार में दिखेंगे।