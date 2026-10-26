  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. subhash ghai completes manya movie after nearly two decades ahead of 50 years in indian cinema
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 26 October 2026 (17:19 IST)

भारतीय सिनेमा में 50 साल पूरे करने की ओर अग्रसर सुभाष घई ने अपनी अगली फिल्म ‘मान्या’ पूरी की

Subhash Ghai
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 26 Oct 2026 (17:20 IST)
google-news
सुभाष घई उन चुनिंदा फिल्मकारों में से हैं, जिन्होंने अपनी संवेदनशील और मानवीय कहानियों के जरिए दर्शकों के दिलों को छुआ है। उनकी फिल्मों में ‘कालीचरण’, ‘कर्ज़’, ‘हीरो’, ‘परदेस’ और ‘ताल’ जैसी मुख्यधारा की मनोरंजक फिल्में शामिल हैं, तो वहीं ‘इकबाल’, ‘ब्लैक एंड व्हाइट’ और ‘जॉगर्स पार्क’ जैसी छोटी और सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्में भी हैं। मुक्ता आर्ट्स के माध्यम से उन्होंने फिल्म निर्माण, वितरण, प्रदर्शन और फिल्म शिक्षा तक फैला एक व्यापक व्यवसाय भी खड़ा किया है।
 
मुक्ता आर्ट्स ने 24 अक्टूबर को अपनी 48वीं वर्षगाँठ मनाई। कंपनी अब एनिमेटेड फीचर फिल्मों, फीचर फिल्मों, ओटीटी सीरीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज़ के क्षेत्र में विस्तार कर रही है। इनमें से कई प्रोजेक्ट्स की जानकारी जल्द ही दर्शकों को मिलेगी।

इस साल सुभाष घई, संजय दत्त के साथ ‘खलनायक रिटर्न्स’ और अनिल कपूर के साथ एक कोर्टरूम ड्रामा पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा, कई अन्य प्रोजेक्ट्स भी विकास के विभिन्न चरणों में हैं।
 
शोमैन सुभाष घई और श्रेयस तलपड़े ‘इकबाल’ के लगभग दो दशक बाद फिल्म ‘मान्या’ के लिए एक बार फिर साथ आए हैं। यह फिल्म एक किशोर लड़के के जीवन पर केंद्रित है, जो अपराध से परे जाकर उसके पीछे छिपी मानवीय कहानी को सामने लाने का वादा करती है। समीर जोशी के निर्देशन में बनी ‘मान्या’ को मुक्ता आर्ट्स, पुनीत अग्रवाल और राहुल पुरी ने स्लो बर्न एंटरटेनमेंट के सहयोग से निर्मित किया है। फिल्म में ‘दृश्यम 3’ से जुड़ीं संवेदना सुवालका के साथ दिव्या शर्मा, प्रियदर्शिनी पूजा और जोहेब फारूकी भी अहम् भूमिकाओं में नजर आएँगे।
 
‘मान्या’ के बारे में बात करते हुए, सुभाष घई ने कहा, “यह महत्वपूर्ण पड़ाव मुक्ता आर्ट्स की यात्रा में एक नई और खास शुरुआत का प्रतीक है। आगे कई रोमांचक प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जिनमें ऐसी कहानियाँ शामिल हैं, जो जीवन में बहुत मायने रखती हैं। इनमें सबसे पहली फिल्म ‘मान्या’ है। लगभग दो दशक बाद श्रेयस के साथ काम करना शानदार अनुभव रहा। इससे मुझे उनकी प्रतिभा और अभिनय के व्यापक दायरे को एक बार फिर करीब से देखने का मौका मिला। 
उन्होंने कहा, फिल्म की पूरी कास्ट ने भी अपने शानदार अभिनय से कहानी में गहराई जोड़ी है। नए और उभरते हुए कलाकारों में अपार संभावनाएँ हैं, जो फिल्म के अन्य किरदारों में उनके खूबसूरत अभिनय के माध्यम से दिखाई देती हैं। मैं दर्शकों को अपनी नजरों से मान्या का सफर दिखाने के लिए बेहद उत्साहित हूँ।
 
इस साल भारतीय सिनेमा में अपने 50 साल पूरे करने जा रहे सुभाष घई के लिए ‘मान्या’ उनके सफर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाली है। आने वाले समय में अन्य प्रोजेक्ट्स की भी घोषणा की जाएगी। मुक्ता आर्ट्स सिनेमा की नई लहर के साथ कदम मिलाते हुए, अपनी पुरानी परंपराओं और मूल्यों को बरकरार रख रहा है, यानि इसमें ऐसी कहानियों के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करना शामिल है, जो वास्तव में मायने रखती हैं।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
‘प्रताप’ का ट्रेलर रिलीज, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से कैदी बने अमित साध, बदल गई पूरी दुनिया

भारतीय सिनेमा में 50 साल पूरे करने की ओर अग्रसर सुभाष घई ने अपनी अगली फिल्म ‘मान्या’ पूरी की

भारतीय सिनेमा में 50 साल पूरे करने की ओर अग्रसर सुभाष घई ने अपनी अगली फिल्म ‘मान्या’ पूरी कीसुभाष घई उन चुनिंदा फिल्मकारों में से हैं, जिन्होंने अपनी संवेदनशील और मानवीय कहानियों के जरिए दर्शकों के दिलों को छुआ है। उनकी फिल्मों में ‘कालीचरण’, ‘कर्ज़’, ‘हीरो’, ‘परदेस’ और ‘ताल’ जैसी मुख्यधारा की मनोरंजक फिल्में शामिल हैं, तो वहीं ‘इकबाल’, ‘ब्लैक एंड व्हाइट’ और ‘जॉगर्स पार्क’ जैसी छोटी और सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्में भी हैं। मुक्ता आर्ट्स के माध्यम से उन्होंने फिल्म निर्माण, वितरण, प्रदर्शन और फिल्म शिक्षा तक फैला एक व्यापक व्यवसाय भी खड़ा किया है।

‘प्रताप’ का ट्रेलर रिलीज, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से कैदी बने अमित साध, बदल गई पूरी दुनिया

‘प्रताप’ का ट्रेलर रिलीज, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से कैदी बने अमित साध, बदल गई पूरी दुनियाक्या होता है जब जिंदगी भर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने वाला एक पुलिस अधिकारी खुद कानून के शिकंजे में फंस जाता है? अमित साध और ईशा देओल स्टारर आगामी एक्शन ड्रामा फिल्म ‘प्रताप’ के मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया है।

रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा के रिश्ते पर उठे सवाल तो भड़कीं एक्ट्रेस, बोलीं- हमने एक दूसरे को चुना है

रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा के रिश्ते पर उठे सवाल तो भड़कीं एक्ट्रेस, बोलीं- हमने एक दूसरे को चुना हैरश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा के साथ अपने रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं पर खुलकर अपनी बात रखी है। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू के बाद इस जोड़ी को आलोचनाओं और बिना मांगी गई सलाहों का सामना करना पड़ रहा था।

'दृश्यम: द कन्क्लूजन' की सफलता से गदगद अभिषेक पाठक, बोले- रीमेक नहीं अपनी कहानी बनाना चाहते थे

'दृश्यम: द कन्क्लूजन' की सफलता से गदगद अभिषेक पाठक, बोले- रीमेक नहीं अपनी कहानी बनाना चाहते थेनिर्देशक अभिषेक पाठक की फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने दुनियाभर में 560 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया है। इस सफलता के साथ फिल्म ने फैमिली थ्रिलर फिल्मों के लिए एक नया मुकाम स्थापित किया है। ‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ हिंदी ‘दृश्यम’ फ्रेंचाइजी की तीसरी और आखिरी कड़ी है। निर्देशक अभिषेक पाठक ने इस फिल्म में विजय सालगांवकर की कहानी को इस तरह पेश किया कि दर्शक अंत तक घटनाक्रम से जुड़े रहें।

Bigg Boss 20: काम्या पंजाबी ने लव गिल का किया बचाव, स्काउट ओपी की गर्लफ्रेंड काशवी को लगाई फटकार

Bigg Boss 20: काम्या पंजाबी ने लव गिल का किया बचाव, स्काउट ओपी की गर्लफ्रेंड काशवी को लगाई फटकाररियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में रोज नए ड्रामे देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में प्रसारित हुए 'वीकेंड का वार' एपिसोड के बाद शो के बाहर भी बयानबाजी का दौर तेज़ हो गया है। मशहूर टीवी अभिनेत्री और बिग बॉस की एक्स-कंटेस्टेंट काम्या पंजाबी ने लव गिल (लवप्रीत) के समर्थन में खुलकर अपनी बात रखी है।

उड़ता तीर मूवी रिव्यू: आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिलचस्प आइडिया, लेकिन कॉमेडी के नाम पर निराशा

उड़ता तीर मूवी रिव्यू: आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिलचस्प आइडिया, लेकिन कॉमेडी के नाम पर निराशाआयुष्मान खुराना की ‘उड़ता तीर’ एक पाकिस्तानी जासूस की कहानी है, जिसकी याददाश्त जाने के बाद वह भारत के लिए काम करने लगता है। दिलचस्प विचार के बावजूद फिल्म कमजोर पटकथा, अविश्वसनीय घटनाक्रम और फीकी कॉमेडी के कारण असर नहीं छोड़ पाती। सारा अली खान समेत कलाकारों को भी पर्याप्त मौके नहीं मिलते। जल्दबाजी भरा निर्देशन, कमजोर सहायक ट्रैक और औसत संगीत फिल्म की कमियों को बढ़ाते हैं। पढ़ें पूरा रिव्यू और जानें कैसी है फिल्म।

न बंदूक चली, न पड़ा थप्पड़: फिर भी सिनेमाघरों में क्यों चला 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का जादू?

न बंदूक चली, न पड़ा थप्पड़: फिर भी सिनेमाघरों में क्यों चला 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का जादू?अजय देवगन स्टारर 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। बिना हिंसा और खून-खराबे के यह क्राइम थ्रिलर फैमिली ड्रामा के दम पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फ्रेंचाइज की लोकप्रियता, पुराने किरदारों से जुड़ाव, जयदीप अहलावत और प्रकाश राज की जोरदार एंट्री और अभिषेक पाठक के सधे हुए निर्देशन ने फिल्म को मास्टरपीस बना दिया। जानिए आखिर किन 5 मजबूत कारणों ने फिल्म को दर्शकों की पहली पसंद बना दिया है।

नाना पाटेकर की पत्नी कौन थीं? 1978 में हुई थी शादी, फिर क्यों अलग रहने लगे दोनों, जानिए अनकही कहानी

नाना पाटेकर की पत्नी कौन थीं? 1978 में हुई थी शादी, फिर क्यों अलग रहने लगे दोनों, जानिए अनकही कहानीनाना पाटेकर और नीलकांति पाटेकर की शादी 1978 में हुई थी। नीलकांति मराठी थिएटर से जुड़ी अभिनेत्री थीं और शुरुआती दौर में बैंक अधिकारी के तौर पर काम करती थीं। नाना ने माना था कि उनके संघर्ष के दिनों में पत्नी की आर्थिक मदद और भरोसे ने उन्हें अभिनय में करियर बनाने का मौका दिया। बाद में दोनों अलग रहने लगे, लेकिन तलाक नहीं लिया। नाना ने इसकी वजह समय के साथ पैदा हुए मतभेदों को बताया था।

रेखा की जिंदगी में अमिताभ सहित आए ये 6 पुरुष, पर क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार?

रेखा की जिंदगी में अमिताभ सहित आए ये 6 पुरुष, पर क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार?रेखा की जिंदगी जितनी ग्लैमरस दिखी, उतनी ही दर्द भरी रही। कभी नवीन निश्चल से लेकर अमिताभ बच्चन तक, हर रिश्ता उन्हें कुछ सिखा गया। रेखा को चाहने वाले कई थे, पर समझने वाला कोई नहीं। उनके जीवन के ये रिश्ते बतौर इंसान रेखा के दिल के दर्द और मजबूती की कहानी बयां करते हैं।

रेखा की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से: जब 'अग्ली डकलिंग' कहकर उड़ाया गया मजाक, मजबूरी में बनीं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन दीवा'

रेखा की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से: जब 'अग्ली डकलिंग' कहकर उड़ाया गया मजाक, मजबूरी में बनीं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन दीवा'बॉलीवुड की रहस्यमयी और दिलकश अदाकारा रेखा की जिंदगी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। आर्थिक तंगी के चलते बचपन में स्कूल छूटने से लेकर इंडस्ट्री में 'अग्ली डकलिंग' का ताना झेलने तक, उन्होंने हर संघर्ष को मात दी। अफेयर्स के किस्से, टूटी शादियां, अनूठे शौक और अपनी शर्तों पर खुद को एक स्टाइल आइकन के रूप में गढ़ने की दास्तान रेखा को सिनेमा की सबसे दिलचस्प पहेली बनाती है। जानिए उनकी जिंदगी के 25 अनसुने पहलू।