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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 22 October 2026 (15:46 IST)

12 साल पहले एआर रहमान को आया था फैन का ईमेल, 'रामायण' को लेकर की थी ऐसी भविष्यवाणी कि आज हो गई सच!

Ramayana Rise of a Legend
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 22 Oct 2026 (15:49 IST)
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भारतीय सिनेमा के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक, फिल्म 'रामायण: राइज़ ऑफ अ लेजेंड' की चर्चा इन दिनों पूरे देश में है। निर्देशक नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस भव्य फिल्म के संगीत को लेकर एक ऐसा किस्सा सामने आया है, जिसने फैंस को हैरान कर दिया है। 
 
चेन्नई में आयोजित फिल्म के म्यूज़िक एल्बम लॉन्च इवेंट के दौरान ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान ने एक 12 साल पुरानी अनसुनी कहानी साझा की। एआर रहमान ने इवेंट में मौजूद दर्शकों को संबोधित करते हुए खुलासा किया कि साल 2014 में 'सतीश' नाम के एक प्रशंसक ने उन्हें एक ईमेल भेजा था। सतीश ने उस ईमेल में लिखा था कि उन्होंने सुबह-सुबह एक सपना देखा है।
 
ईमेल में लिखा था, "आप मेरे सुबह के सपने में आए थे। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सपना सच होगा। आप पूरे भारत और दुनिया भर में संगीतमय शो कर रहे हैं और महाकाव्य 'रामायण' की कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं।" 
12 साल पहले भेजा गया वह एक साधारण मैसेज आज उस वक्त सच साबित हो गया, जब रहमान दुनिया के दिग्गज संगीतकारों में शुमार हंस ज़िमर के साथ मिलकर इस पौराणिक महाकाव्य के लिए संगीत तैयार कर रहे हैं।   
 
यश बोले: मैंने रहमान सर के गानों से तमिल सीखी
चेन्नई इवेंट में फिल्म में 'रावण' की भूमिका निभा रहे दक्षिण भारतीय सुपरस्टार यश भी मौजूद थे। यश ने एआर रहमान के प्रति अपना आदर व्यक्त करते हुए कहा कि वे बचपन से ही उनके गानों के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं। यश ने कहा, हम सभी रहमान सर के बहुत बड़े फैन हैं। मैंने उनके गानों को सुन-सुनकर ही तमिल भाषा सीखी है। जब मैं छोटा था, तब फिल्म 'जेंटलमैन' के गानों पर डांस किया करता था।
 
फिल्म में अपने किरदार पर बात करते हुए यश ने बताया कि रावण का किरदार निभाना ऊर्जा का खेल है। उन्होंने साझा किया, जब मैं रावण के रोल की तैयारी कर रहा था, तब रहमान सर के दिए 'शिव तांडव' और शिव भजनों से मुझे अपार ऊर्जा मिली। यह गाना वाकई अद्भुत है।
 
हॉलीवुड और भारतीय तकनीक का महासंगम   
'रामायण: राइज़ ऑफ़ अ लेजेंड' को केवल भारतीय दर्शकों के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर पेश करने की तैयारी है। प्राइम फोकस स्टूडियोज, डीएनईजी और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के बैनर तले बन रही इस फिल्म में अंतरराष्ट्रीय स्तर के तकनीशियन शामिल हैं। फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइन रवि बंसल और रामसे एवेरी संभाल रहे हैं, वहीं इसके एक्शन सीन्स को हॉलीवुड के मशहूर एक्शन डायरेक्टर टेरी नोटरी और गाय नॉरिस कोरियोग्राफ कर रहे हैं। 
 
सितारों से सजी स्टारकास्ट और रिलीज डेट   
फिल्म में भारतीय सिनेमा के कई बड़े चेहरे एक साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान श्री राम, साई पल्लवी माता सीता, यश लंकापति रावण, सनी देओल भगवान हनुमान, रवि दुबे लक्ष्मण नजर आएंगे। इनके अलावा अरुण गोविल, लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय और कुणाल कपूर जैसे दिग्गज कलाकार भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। फिल्म का पहला भाग 5 नवंबर 2026 को दिवाली के खास मौके पर रिलीज होगा। 
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