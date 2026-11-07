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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : Saturday, 7 November 2026 (10:02 IST)

Hanuman Ansh OTT Release: नीम करोली बाबा पर बनी ब्लॉकबस्टर 'हनुमान अंश' इस दिन Sony LIV पर होगी स्ट्रीम, जानें पूरी डिटेल

Hanuman Ansh OTT Release: नीम करोली बाबा पर बनी ब्लॉकबस्टर 'हनुमान अंश' इस दिन Sony LIV पर होगी स्ट्रीम, जानें पूरी डिटेल
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Updated: Sat, 7 Nov 2026 (10:02 IST)
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सिनेमाघरों में बड़े-बड़े धुरंधरों के पसीने छुड़ाने और 450 करोड़ रुपये से ज्यादा बटोरकर इतिहास रचने वाली 'हनुमान अंश' अब आपके मोबाइल और टीवी स्क्रीन पर दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 'जेलर 2' और 'दृश्यम 3' जैसी दिग्गज पैन-इंडिया फिल्मों के तूफान के सामने भी दर्शकों से खचाखच भरे थिएटर्स में टिकी रहने वाली इस डिवाइन ड्रामा की डिजिटल रिलीज का इंतजार अब खत्म हो चुका है। नीम करोली बाबा (महाराज जी) की दिव्य शिक्षाओं और चमत्कारों पर बनी इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के मेकर्स ने आखिरकार इसके ओटीटी प्रीमियर का आधिकारिक ऐलान कर दिया है।
 

27 नवंबर से सोनी लिव पर शुरू होगा भक्ति का सफर

शुक्रवार (6 नवंबर) को मेकर्स ने मुहर लगा दी कि 'हनुमान अंश' 27 नवंबर से मशहूर ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव (Sony LIV) पर ऑनलाइन स्ट्रीम होगी। प्लेटफॉर्म ने सोशल मीडिया पर इस बड़ी रिलीज की घोषणा करते हुए लिखा कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और चमत्कारों का ऐसा सफर है जिसने करोड़ों दिलों को छुआ है।
 

10 लाख की सुस्त शुरुआत से 450 करोड़ का जादुई सफर

'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस सफर किसी चमत्कार से कम नहीं रहा। 7 अगस्त 2026 को जब यह फिल्म रिलीज हुई थी, तब पहले दिन इसने महज 10 लाख रुपये की कमाई की थी। शुरुआती दो हफ्तों में यह फिल्म सिर्फ 1.50 करोड़ रुपये ही जुटा पाई और ट्रेड एनालिस्ट्स ने इसे फ्लॉप मानकर खारिज कर दिया था। लेकिन इसके बाद दर्शकों की मजबूत माउथ पब्लिसिटी ने ऐसा खेल पलटा कि चौथे हफ्ते से फिल्म ने हर हफ्ते 60 करोड़ रुपये से ज्यादा का नेट कलेक्शन करना शुरू कर दिया।
 
सैकनिल्क (Sacnilk) के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने भारत में कुल 342.44 करोड़ रुपये का नेट और दुनियाभर में 452.86 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन दर्ज किया। आठवें हफ्ते तक इसने भारत में 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, एक ऐसा मुकाम जिसे हिंदी सिनेमा की 25 से भी कम फिल्में छू पाई हैं। 80 दिनों से ज्यादा लंबे थियेट्रिकल रन के दौरान इसने विजय की 'जन नायकन' (324 करोड़), यश की 'टॉक्सिक' (341 करोड़) और राम चरण की 'पेद्दी' (342 करोड़) जैसी भारी-भरकम पैन-इंडिया रिलीज के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया।
 

क्या है फिल्म की कहानी और क्यों हुई ओटीटी में इतनी देरी?

इस फिल्म का ताना-बाना लक्ष्मीनारायण नाम के एक ऐसे युवक के इर्द-गिर्द घूमता है, जो अपनी मां को खोने के बाद ईश्वर, जिंदगी और मौत के गहरे रहस्यों की तलाश में निकल पड़ता है। यह आध्यात्मिक खोज आखिरकार उसे नीम करोली बाबा बना देती है। फिल्म में शोभिनव सत्या ने मुख्य भूमिका निभाई है, जबकि उनके साथ विहान शेंडगे, चंदन के आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी, गुलशन पांडे और भगवानदास पटेल जैसे मंझे हुए कलाकारों ने अहम किरदार निभाए हैं।
 
फिल्म के ओटीटी पर देर से आने की सबसे बड़ी वजह सिनेमाघरों में इसकी लंबी पारी रही। निर्माता रागिनी सोना ने बताया था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स लगातार संपर्क कर रहे थे, लेकिन फिल्म के थिएटर्स में लगातार शानदार प्रदर्शन के कारण किसी भी डिजिटल डील और रिलीज डेट को आगे बढ़ाना पड़ा। अब थिएटर्स में लंबा जलवा दिखाने के बाद यह बहुचर्चित फिल्म घर बैठे दर्शकों को भावविभोर करने आ रही है।
 
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