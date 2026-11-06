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डॉक्टर से पर्दे की देवी तक: नेचुरल ब्यूटी और दमदार अदाकारी से 'रामायण' की सीता बनीं साई पल्लवी की अनकही कहानी

साई पल्लवी: पहाड़ों की गोद से निकला एक अनोखा सितारा जो सीता के रोल के लिए चर्चा में है
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (14:32 IST)
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साई पल्लवी: पहाड़ों की गोद से निकला एक अनोखा सितारा जो सीता के रोल के लिए चर्चा में है
तमिलनाडु के खूबसूरत हिल स्टेशन नीलगिरी (कोटागिरी) में 9 मई 1992 को जन्मी साई पल्लवी सेंथमराई एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनका बचपन कोयंबटूर में बीता, जहां से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। खास बात यह है कि साई पल्लवी ने कभी अभिनेत्री बनने का औपचारिक सपना नहीं देखा था। वे जॉर्जिया की त्बिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की डिग्री हासिल कर एक डॉक्टर बनीं।
 
हालांकि, डांस के प्रति उनका जुनून बचपन से ही था। बिना किसी पेशेवर प्रशिक्षण के उन्होंने अपनी मां से प्रेरणा लेकर नाचना सीखा। 2008 में तमिल डांस रियलिटी शो 'उंगलिल यार अदुथा प्रभु देवा' और 2009 में तेलुगु शो 'धी' में उनकी प्रतिभा की झलक टीवी दर्शकों ने देखी थी। 
 

जब एक मेडिकल स्टूडेंट बन गई रातों-रात सुपरस्टार

साई पल्लवी के अभिनय करियर की शुरुआत किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 2014 में जब वे जॉर्जिया में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थीं, तब निर्देशक अल्फोंस पुथ्रेन ने फेसबुक पर उनका डांस देखकर उनसे संपर्क किया। शुरुआत में साई पल्लवी को लगा कि यह कोई ऑनलाइन प्रैंक है। लेकिन पुष्टि होने पर उन्होंने 2015 की मलयालम कल्ट क्लासिक फिल्म 'प्रेमम' में 'मलार टीचर' का किरदार निभाया। 
 
बिना किसी फाउंडेशन या मेकअप के, चेहरे पर पिंपल्स के साथ परदे पर उतरीं साई पल्लवी ने उस रूढ़िवादी धारणा को तोड़ दिया कि एक हीरोइन को 'परफेक्ट' दिखना जरूरी है। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और रातों-रात साई पल्लवी पूरे दक्षिण भारत का क्रश बन गईं। 
 
इसके बाद 2017 में शेखर कम्मुला की तेलुगु फिल्म 'फिदा' आई, जिसमें उनके 'भानुमती' किरदार और तेलंगाना लहजे ने उन्हें टॉलीवुड की शीर्ष लीग में ला खड़ा किया। इसके बाद 'मारी 2' (राउडी बेबी फेम), 'लव स्टोरी', 'श्याम सिंघा रॉय', संवेदनशील अदालती ड्रामा 'गार्गी' और हालिया बायोग्राफिकल हिट 'अमरन' जैसी फिल्मों ने साबित किया कि वे सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि अभिनय की गहरी खान हैं। 

 

नितेश तिवारी की 'रामायण' में कैसे हुआ चयन?

जब निर्देशक नितेश तिवारी ने भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े प्रोजेक्ट 'रामायण' की तैयारी शुरू की, तो भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर के नाम के बाद सबसे अहम सवाल था कि माता सीता का किरदार कौन निभाएगा? 
 
इंडस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक, मेकर्स को किसी ऐसे चेहरे की तलाश थी जिसमें दिव्यता, अपार सादगी, आंतरिक गरिमा और पवित्रता साफ झलके। आज के दौर में जहां प्लास्टिक सर्जरी और भारी कॉस्मेटिक्स का चलन आम है, साई पल्लवी का प्रामाणिक व्यक्तित्व, शांत आभा और नो-मेकअप स्क्रीन प्रेजेंस इस पौराणिक किरदार के लिए सबसे उपयुक्त पाई गई। 
 
नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा ने जब साई पल्लवी के लुक टेस्ट और स्क्रीन टेस्ट देखे, तो टीम को एकमत से लगा कि सीता के शांत संयम, दुख और गरिमा को जीवंत करने के लिए उनसे बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता।
 

संघर्ष, दृढ़ सिद्धांत और अनसुने किस्से

साई पल्लवी की जिंदगी केवल सफलता की कहानी नहीं, बल्कि मजबूत सिद्धांतों की मिसाल है:
  • फेयरनेस क्रीम का 2 करोड़ का विज्ञापन ठुकराना: उनके करियर का सबसे चर्चित किस्सा 2019 का है, जब उन्होंने एक नामी फेयरनेस क्रीम कंपनी का लगभग 2 करोड़ रुपये का विज्ञापन करने से साफ मना कर दिया। उनका तर्क सीधा था "मैं अपने चेहरे का रंग नहीं बदल सकती, तो किसी और को यह विश्वास क्यों दिलाऊं कि गोरा होना ही सुंदरता है?"
  • पिंपल्स और बॉडी इमेज का संकोच: किशोरावस्था में गंभीर मुहांसों के कारण वे गहरे हीनभावना और आत्म-संदेह से जूझी थीं। लेकिन 'प्रेमम' के निर्देशक ने उन्हें बिना मेकअप कैमरे के सामने आने के लिए प्रेरित किया। आज वही मुहांसे उनकी पहचान और लाखों युवाओं के लिए बॉडी-पॉजिटिविटी का प्रतीक बन चुके हैं।
  • ग्लैमरस और बोल्ड दृश्यों से परहेज: साई पल्लवी ने अपने पूरे करियर में कभी किसी असहज या अति-ग्लैमरस दृश्य को नहीं अपनाया। वे अपनी शर्तों पर फिल्में चुनती हैं और जब स्क्रिप्ट उनकी अंतरात्मा से मेल नहीं खाती, तो बड़े से बड़े सुपरस्टार की फिल्म छोड़ने में भी नहीं हिचकिचातीं।
 
साई पल्लवी महज एक स्टार नहीं हैं, बल्कि वे एक ऐसी कलाकार हैं जिन्होंने साबित किया कि बिना किसी बनावट, पीआर रणनीति या शो-ऑफ के भी सिर्फ हुनर और सच्चाई के दम पर देश के सबसे बड़े ऐतिहासिक कैनवास पर अपनी जगह बनाई जा सकती है।
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