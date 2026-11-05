रामायण मूवी रिव्यू: रणबीर कपूर में दिखे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यश के रावण का रौद्र रूप भी छाया

रामायण मूवी रिव्यू: रणबीर कपूर में दिखे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यश के रावण का रौद्र रूप भी छाया

रामायण भारतीय जनमानस में सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि आस्था, संस्कार और जीवन के आदर्शों का प्रतीक है। इस पर कई फिल्में और धारावाहिक बन चुके हैं। रामानंद सागर की 'रामायण' ने जो लोकप्रियता हासिल की, वह आज भी बेमिसाल है। उसके बाद कई प्रयास हुए, लेकिन कोई उस जादू को दोहरा नहीं सका। 'आदिपुरुष' जैसी फिल्म ने तो दर्शकों को निराश ही किया। दरअसल, रामायण की कहानी दर्शकों को पहले से पता है। वे इसके हर पात्र और प्रसंग को अपनी स्मृतियों में संजोए हुए हैं। ऐसे में छोटी-सी चूक भी उन्हें खटकती है। इस कहानी पर फिल्म बनाना सचमुच रस्सी पर चलने जैसा है, जहां जरा-सा संतुलन बिगड़ा नहीं कि सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है।

निर्देशक नितेश तिवारी इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए 'रामायण' लेकर आए हैं। फिल्म का पहला भाग रिलीज हुआ है। उन्होंने सदियों पुरानी कथा को आधुनिक फिल्म निर्माण तकनीक और भव्य सिनेमाई अनुभव के साथ पेश किया है। अच्छी बात यह है कि तकनीक की चकाचौंध कहानी के मूल भाव पर हावी नहीं होती। रामायण की पहचान श्रीराम की सौम्यता, मर्यादा, गरिमा और वीरता से है। नितेश इन गुणों को पर्दे पर कायम रखने में काफी हद तक सफल रहे हैं।

फिल्म की शुरुआत देवताओं और असुरों के बीच युद्ध से होती है। पराजित असुर रसातल में नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। इसी माहौल में रावण की मां उसे झकझोरती है कि वह अपने कुल की स्थिति बदले। इसके बाद दशानन की तपस्या, ब्रह्मा से वरदान हासिल करना और तीनों लोकों का स्वामी बनने तक का सफर दिखाया गया है। फिल्म के शुरुआती करीब आधे घंटे रावण के व्यक्तित्व और उसके साम्राज्य को स्थापित करने में लगाए गए हैं।

इसके बाद कहानी अयोध्या पहुंचती है और एक के बाद एक यादगार प्रसंग सामने आने लगते हैं। ताड़का वध में श्रीराम की वीरता दिखाई देती है तो सीता स्वयंवर में धनुष उठाने वाला प्रसंग उनके पराक्रम का परिचय देता है। राम और सीता की पहली मुलाकात में प्रेम की कोमलता है। परशुराम से सामना यह संकेत देता है कि भगवान विष्णु का अवतार अपने उद्देश्य की ओर बढ़ चुका है।

कैकेयी का रूठना और राम के लिए वनवास मांग लेना फिल्म के सबसे भावुक प्रसंगों में से एक है। यहां राम का चरित्र एक अलग ही ऊंचाई छूता है। पिता के वचन की खातिर राजपाट छोड़ने की उनकी सहज स्वीकृति दर्शकों को भावुक करती है। हालांकि, राम-भरत मिलाप वह प्रभाव पैदा नहीं कर पाता जिसकी इस प्रसंग से उम्मीद थी। यहां भावनाओं को और गहराई से उभारा जा सकता था।

मारीच का मायाजाल और रावण द्वारा सीता हरण फिल्म के प्रभावशाली हिस्से हैं। जटायु और रावण के बीच युद्ध तकनीकी कौशल का शानदार नमूना है। ये ऐसे प्रसंग हैं जिन्हें दर्शक अनगिनत बार सुन और देख चुके हैं, लेकिन उन्हें नए सिरे से पर्दे पर रोचक बनाए रखना निर्देशक की कामयाबी है।

नितेश तिवारी की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने राम और रावण को दो बिल्कुल अलग सिनेमाई व्यक्तित्वों के रूप में गढ़ा है। रावण के दृश्यों में शक्ति, आक्रामकता और अहंकार का शोर है, जबकि राम के हिस्से में संयम, संवेदना और मर्यादा का ठहराव। एक का व्यक्तित्व अपनी ताकत से प्रभावित करता है तो दूसरे का चरित्र अपने आदर्शों से।

नितेश ने पहले रावण के दबदबे को स्थापित किया है और फिर धीरे-धीरे राम के व्यक्तित्व की परतें खोली हैं। राम का भाग्य को लेकर बात करना, सीता के पिता को विवाह के समय दिया गया वचन, पिता की आज्ञा का पालन और 'प्राण जाएं पर वचन न जाए' की भावना उनके चरित्र को गहराई देती है। राम का बड़प्पन उनकी शक्ति से ज्यादा उनके फैसलों और आचरण में दिखाई देता है। यही बात इस किरदार को प्रभावशाली बनाती है।

निर्देशक के रूप में नितेश का काम तारीफ के लायक है। उन्होंने तकनीक का इस्तेमाल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि कहानी को भव्य बनाने के लिए किया है। कुछ दृश्यों में राम और लक्ष्मण की उछल-कूद जरूरत से ज्यादा फिल्मी लगती है, लेकिन कुल मिलाकर कथ्य पर तकनीक हावी नहीं होती। स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल शानदार है और दृश्य प्रभावों में अच्छी सफाई नजर आती है।

नितेश ने छोटे-बड़े सभी पात्रों पर ध्यान दिया है। भले ही किसी किरदार को कम स्क्रीन टाइम मिला हो, लेकिन उसे कहानी में जगह देने की कोशिश नजर आती है। रामायण की प्रमुख घटनाओं को भव्यता और भावनात्मक असर के साथ पेश करना उनकी निर्देशकीय क्षमता को दर्शाता है।

हालांकि, कुछ जगह फिल्म की रफ्तार धीमी पड़ती है। शूर्पणखा के पति और रावण के बीच युद्ध वाला प्रसंग जरूरत से ज्यादा लंबा खिंचता है। यहां संपादन की थोड़ी और सख्ती फिल्म को चुस्त बना सकती थी।

फिल्म की रिलीज से पहले सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या रणबीर कपूर भगवान श्रीराम के किरदार में जंचेंगे? 'एनिमल' में हिंसक और आक्रामक रणविजय का किरदार निभाने वाले रणबीर ने इस आशंका को अपने अभिनय से दूर कर दिया है। वे पहली ही फ्रेम से श्रीराम के रूप में सहज लगते हैं। ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने राम की सौम्यता, विनम्रता और सादगी को अपने भीतर उतार लिया है।

उनकी आंखों की चमक और चेहरे के भाव बहुत कुछ कह जाते हैं। कैकेयी और दशरथ से वनवास से पहले मिलने वाला दृश्य उनके बेहतरीन अभिनय का उदाहरण है। वहीं, जटायु का अंतिम संस्कार करने के बाद अपना भाग्य खुद लिखने और रावण को कहीं से भी ढूंढ निकालने का उनका संकल्प दर्शकों में जोश भर देता है। जिस तरह से अरुण गोविल को भगवान राम की भूमिका के लिए याद ‍किया जाता है अब रणबीर को भी याद ‍किया जाएगा।

सीता के रूप में साई पल्लवी के चयन को लेकर भी सवाल उठे थे। उन्हें फिल्म में अपेक्षाकृत कम दृश्य मिले हैं, लेकिन जितना भी स्क्रीन टाइम मिला है, उसमें वे अपनी मौजूदगी दर्ज कराती हैं। लक्ष्मण के किरदार में रवि दुबे भी प्रभावित करते हैं। उनके चयन को लेकर उठे सवालों का जवाब उनका अभिनय देता है।

रावण के रूप में यश फिल्म के दूसरे बड़े आकर्षण हैं। उनके चेहरे और अभिनय में रावण का अहंकार, आक्रामकता और दबदबा लगातार दिखाई देता है। वे इस किरदार को सिर्फ खलनायक की तरह नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में पेश करते हैं। छोटे किरदारों में रकुल प्रीत सिंह, लारा दत्ता, अरुण गोविल और शीबा चड्ढा प्रभावित करते हैं। इंदिरा कृष्णन और काजल अग्रवाल के हिस्से में करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। वहीं, विवेक ओबेरॉय अपनी भूमिका में प्रभाव नहीं छोड़ पाते।

फिल्म के संवादों की एक अच्छी बात यह है कि इनमें क्लिष्ट हिंदी से बचा गया है। भाषा सरल और सहज है, जिससे कहानी का भाव आम दर्शक तक आसानी से पहुंचता है। मेरे पास सूरज की किरण है तो मुझे जूगनू क्या आकर्षित करेंगे, जैसे उम्दा संवाद सुनने को मिलते हैं।तकनीकी पक्ष पर फिल्म भव्य है। कैमरा वर्क आंखों को सुकून देता है और एडिटिंग ज्यादातर जगह शार्प है। युद्ध के दृश्य भी प्रभावशाली हैं, हालांकि ऊंचे-पूरे राक्षसों के मुकाबले राम और लक्ष्मण की लड़ाई को और बेहतर तरीके से फिल्माया जा सकता था।

हांस जिमर का बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। दृश्यों के भाव और उनके प्रभाव को संगीत का भरपूर सहारा मिलता है। इसके उलट एआर रहमान के संगीतबद्ध गाने खास असर नहीं छोड़ते। यह फिल्म की बड़ी कमजोरियों में से एक है। कुछ यादगार और लोकप्रिय गीत फिल्म के भावनात्मक प्रभाव को और ऊंचाई दे सकते थे।

नितेश तिवारी की 'रामायण' तकनीक के दम पर चमत्कार दिखाने वाली फिल्म नहीं, बल्कि एक जानी-पहचानी कथा को नए सिनेमाई अनुभव में बदलने की कोशिश है। कुछ कमजोरियां जरूर हैं, लेकिन रणबीर कपूर का राम, यश का रावण और फिल्म की भव्यता इसे खास बनाते हैं। यह पूरी तरह धार्मिक फिल्म नहीं, बल्कि बड़े कैनवास पर रची गई इमोशनल एपिक है, जिसमें प्रेम, त्याग, मर्यादा, रोमांच और युद्ध सब कुछ है। यह फिल्म रामायण को नए सिरे से जानने वालों के साथ-साथ उस पीढ़ी को भी आकर्षित कर सकती है, जिसने रामानंद सागर की रामायण देखते हुए इस कथा से अपना भावनात्मक रिश्ता बनाया था।