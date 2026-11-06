रामायण में रावण के सोने के सिंहासन पर खर्च हुए 1 करोड़ रुपये, शूर्पणखा के रथ पर भी खर्च हुए करोड़ों

भारतीय सिनेमा के इतिहास में जब भी भव्यता की बात होगी, निर्देशक नितेश तिवारी की आगामी मेगा-बजट फिल्म 'रामायण' का नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा। इस फिल्म के पहले भाग को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। नमित मल्होत्रा के 'प्राइम फोकस स्टूडियोज', ऑस्कर विजेता 'DNEG' और यश की 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस' के प्रोडक्शन में बनी यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म बन चुकी है।

आमतौर पर ऐसी भव्य फिल्मों में बैकग्राउंड से लेकर हर छोटी-बड़ी चीज को स्क्रीन पर दिखाने के लिए CGI और VFX का सहारा लिया जाता है। लेकिन 'रामायण' के साथ ऐसा नहीं है। फिल्म के आर्ट डायरेक्शन और प्रोडक्शन डिजाइन में जिस तरह की असलियत और मेहनत का इस्तेमाल हुआ है, उसने सभी को हैरान कर दिया है।

4 महीने की कड़ी मेहनत से बना रावण का '24-कैरेट गोल्ड' का सिंहासन

फिल्म में जब रावण कुबेर को हराकर लंका पर कब्जा करता है, तो वह एक भव्य सोने का सिंहासन स्थापित करता है। पर्दे पर दिखने वाले इस एक सीन के लिए आर्ट डायरेक्टर रमेश अंधाले और उनकी टीम ने दिन-रात एक कर दिए। रमेश अंधाले ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि इस सिंहासन को बनाने में पूरे 4 महीने का समय लगा।

कैसे तैयार हुआ सिंहासन

सबसे पहले डिजाइन के आधार पर मिट्टी का एक विशाल स्ट्रक्चर बनाया गया। इसके बाद इसे मजबूती देने के लिए हाई-डेंसिटी फाइबर का इस्तेमाल करके मुख्य ढांचा तैयार किया गया। सिंहासन की चमक और भव्यता को असली रूप देने के लिए इस पर असली 24-कैरेट पिघले हुए सोने की लीफिंग की गई। इस सिंगल प्रोप को बनाने में लगभग 1 करोड़ रुपए का भारी-भरकम खर्च आया।

एक सीन में दिखा शूर्पणखा का रथ, कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान

फिल्म निर्माण में डिटेलिंग की हद यह है कि जो चीज़ पर्दे पर महज कुछ सेकेंड या एक सीन के लिए आनी है, उस पर भी पानी की तरह पैसा बहाया गया है। फिल्म में शूर्पणखा जब पंचवटी के जंगल में भगवान राम और लक्ष्मण से मिलने आती है, तो वह एक बेहद खूबसूरत रथ में सवार होकर आती है।

इस रथ को डिजाइन करने में टीम को 3 महीने का समय लगा। आर्ट टीम के सामने चुनौती सिर्फ इसे सुंदर बनाने की नहीं थी, बल्कि इसे शूटिंग के दौरान सही से चलाने योग्य और संतुलित बनाना भी था। सोने की प्लेटिंग वाले इस रथ को बनाने में 1.5 करोड़ रुपए की लागत आई।

असली मॉडल्स और भव्य सेट्स पर टिका विजुअल मैजिक

इंडस्ट्री में यह आम धारणा बन गई थी कि 'रामायण' का अधिकांश हिस्सा केवल क्रोमा स्क्रीन और DNEG के VFX से तैयार होगा। लेकिन फिल्म के विजुअल एस्थेटिक्स को जीवंत बनाने के लिए मेकर्स ने प्रैक्टिकल सेट्स का सहारा लिया है। रावण के उड़ने वाले पुष्पक विमान का भी एक विशालकाय असली मॉडल तैयार किया गया, ताकि एक्टर्स के रिएक्शन और सीन्स में स्वाभाविकता बनी रहे।

जटायु का ढांचा और विशाल लंका सेट

ग्रीन-स्क्रीन और VFX शूटिंग के दौरान कलाकारों के आई-लाइन और डायलाग डिलीवरी को सटीक रखने के लिए सेट पर 24 फीट लंबा जटायु का स्केलेटन मॉडल बनाया गया। वहीं, लंका के भव्य महलों के निर्माण के लिए रोजाना 500 से 600 कारीगरों ने काम किया।