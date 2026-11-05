करण जौहर ने किया 4000 करोड़ की 'रामायण' का रिव्यू, बताया किस कलाकार ने कितना किया प्रभावित

भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी और बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक 'रामायण' दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस पौराणिक महागाथा को लेकर दर्शकों और समीक्षकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। रिलीज के साथ ही फिल्म को आलोचकों और जनता दोनों से शानदार प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं।

इसी बीच, फिल्म निर्माता और हिंदी मार्केट में इस फिल्म के वितरक करण जौहर ने भी सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक पोस्ट शेयर करते हुए 'रामायण' की जमकर तारीफ की है। करण ने इस सिनेमाई रूपांतरण को "किसी चमत्कार से कम नहीं" बताया है।

करण जौहर का रिव्यू

करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर अपना विस्तृत रिव्यू साझा करते हुए लिखा कि रामायण एक ऐसी कथा है जिसे हर पीढ़ी ने सुना और जिया है। लेकिन इसके बावजूद बड़े पर्दे पर इस भव्यता के साथ इसे दोबारा देखना और मंत्रमुग्ध हो जाना अपने आप में अद्भुत अनुभव है।

उन्होंने पोस्ट में लिखा, "रामायण... हमारे सांस्कृतिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं का प्रतीक है। इसे जानते हुए भी इसके नए रूप से स्तब्ध रह जाना एक चमत्कार है। मैं इस फिल्म से जुड़ी पूरी टीम को नमन करता हूं। हम सिर्फ सपना देख सकते हैं, लेकिन इस टीम ने उसे धरातल पर सच कर दिखाया है।"

करण ने निर्माता नमित मल्होत्रा के साहस और निर्देशक नितेश तिवारी की सादगीपूर्ण लेकिन ठोस कहानी कहने की क्षमता की भी दिल खोलकर सराहना की। फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे कलाकारों की तारीफ करते हुए करण जौहर ने हर एक किरदार के अभिनय का बारीकी से विश्लेषण किया।

रणबीर कपूर (श्री राम): करण ने रणबीर के अभिनय को अत्यंत संयमित और आध्यात्मिक बताया। उन्होंने कहा कि बिना किसी अतिशयोक्ति के दर्शकों को यह विश्वास दिलाना कि आप एक दैवीय शक्ति हैं, रणबीर के बेहतरीन अभिनय का प्रमाण है।

साई पल्लवी (माता सीता): सीता के किरदार में साई पल्लवी के प्रदर्शन को 'अलौकिक और प्रभावकारी' करार दिया गया। उनके त्याग और समर्पण के भाव को साई पल्लवी ने पर्दे पर बेहद जीवंत बना दिया है।

यश (लंकेश रावण): रावण के नकारात्मक और शक्तिशाली चरित्र में यश की स्क्रीन प्रेजेंस की करण ने खूब तारीफ की। उन्होंने विशेष रूप से रावण के अंतर्द्वंद्व और 'आंतरिक आवाजों' वाले दृश्य का उल्लेख किया।

रवि दुबे (लक्ष्मण): रवि दुबे के अभिनय की सराहना करते हुए करण ने कहा कि एक समर्पित और स्नेही भाई के रूप में उनकी सादगी दर्शकों के दिलों को छू लेती है।

4000 करोड़ का बजट और बॉक्स ऑफिस पर तूफान

लगभग 4,000 करोड़ रुपये के विशाल बजट में तैयार हुई 'रामायण' भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी फिल्म मानी जा रही है। फिल्म में अरुण गोविल, विवेक ओबेरॉय, कुणाल कपूर, रकुल प्रीत सिंह, काजल अग्रवाल और लारा दत्ता जैसे दिग्गजों का एक बड़ा कलावृंद नजर आ रहा है।