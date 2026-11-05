  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. karan johar reviews ranbir kapoor ramayana movie calls it a miracle praises
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 5 November 2026 (15:35 IST)

करण जौहर ने किया 4000 करोड़ की 'रामायण' का रिव्यू, बताया किस कलाकार ने कितना किया प्रभावित

Ramayana Movie Review
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 5 Nov 2026 (15:39 IST)
google-news
भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी और बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक 'रामायण' दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस पौराणिक महागाथा को लेकर दर्शकों और समीक्षकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। रिलीज के साथ ही फिल्म को आलोचकों और जनता दोनों से शानदार प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं।
 
इसी बीच, फिल्म निर्माता और हिंदी मार्केट में इस फिल्म के वितरक करण जौहर ने भी सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक पोस्ट शेयर करते हुए 'रामायण' की जमकर तारीफ की है। करण ने इस सिनेमाई रूपांतरण को "किसी चमत्कार से कम नहीं" बताया है।
 
करण जौहर का रिव्यू
करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर अपना विस्तृत रिव्यू साझा करते हुए लिखा कि रामायण एक ऐसी कथा है जिसे हर पीढ़ी ने सुना और जिया है। लेकिन इसके बावजूद बड़े पर्दे पर इस भव्यता के साथ इसे दोबारा देखना और मंत्रमुग्ध हो जाना अपने आप में अद्भुत अनुभव है।
 
उन्होंने पोस्ट में लिखा, "रामायण... हमारे सांस्कृतिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं का प्रतीक है। इसे जानते हुए भी इसके नए रूप से स्तब्ध रह जाना एक चमत्कार है। मैं इस फिल्म से जुड़ी पूरी टीम को नमन करता हूं। हम सिर्फ सपना देख सकते हैं, लेकिन इस टीम ने उसे धरातल पर सच कर दिखाया है।"
करण ने निर्माता नमित मल्होत्रा के साहस और निर्देशक नितेश तिवारी की सादगीपूर्ण लेकिन ठोस कहानी कहने की क्षमता की भी दिल खोलकर सराहना की। फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे कलाकारों की तारीफ करते हुए करण जौहर ने हर एक किरदार के अभिनय का बारीकी से विश्लेषण किया।
 
रणबीर कपूर (श्री राम): करण ने रणबीर के अभिनय को अत्यंत संयमित और आध्यात्मिक बताया। उन्होंने कहा कि बिना किसी अतिशयोक्ति के दर्शकों को यह विश्वास दिलाना कि आप एक दैवीय शक्ति हैं, रणबीर के बेहतरीन अभिनय का प्रमाण है।
 
साई पल्लवी (माता सीता): सीता के किरदार में साई पल्लवी के प्रदर्शन को 'अलौकिक और प्रभावकारी' करार दिया गया। उनके त्याग और समर्पण के भाव को साई पल्लवी ने पर्दे पर बेहद जीवंत बना दिया है।
 
यश (लंकेश रावण): रावण के नकारात्मक और शक्तिशाली चरित्र में यश की स्क्रीन प्रेजेंस की करण ने खूब तारीफ की। उन्होंने विशेष रूप से रावण के अंतर्द्वंद्व और 'आंतरिक आवाजों' वाले दृश्य का उल्लेख किया।
 
रवि दुबे (लक्ष्मण): रवि दुबे के अभिनय की सराहना करते हुए करण ने कहा कि एक समर्पित और स्नेही भाई के रूप में उनकी सादगी दर्शकों के दिलों को छू लेती है।
 
4000 करोड़ का बजट और बॉक्स ऑफिस पर तूफान
लगभग 4,000 करोड़ रुपये के विशाल बजट में तैयार हुई 'रामायण' भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी फिल्म मानी जा रही है। फिल्म में अरुण गोविल, विवेक ओबेरॉय, कुणाल कपूर, रकुल प्रीत सिंह, काजल अग्रवाल और लारा दत्ता जैसे दिग्गजों का एक बड़ा कलावृंद नजर आ रहा है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
'रामायण' में राम बनने को लेकर रणबीर कपूर के मन में था डर, आस्था और मर्यादा का रखना पड़ा ध्यान

'रामायण' में राम बनने को लेकर रणबीर कपूर के मन में था डर, आस्था और मर्यादा का रखना पड़ा ध्यान

'रामायण' में राम बनने को लेकर रणबीर कपूर के मन में था डर, आस्था और मर्यादा का रखना पड़ा ध्याननितेश तिवारी के निर्देशन में बनी बहुचर्चित और भव्य पौराणिक फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। इस सिनेमाई महागाथा में भगवान राम का किरदार निभा रहे बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर और माता सीता की भूमिका में नज़र आ रहीं दक्षिण भारतीय स्टार साई पल्लवी ने हाल ही में अपने किरदारों और उनके निर्माण की चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की है।

'इंडिया के टॉप 1%' के सेट पर स्टंट कोऑर्डिनेटर गीता टंडन के साथ बदसलूकी! 9 घंटे तक टेंट में बैठाया, अनिल कपूर- फराह खान ने मांगी माफी

'इंडिया के टॉप 1%' के सेट पर स्टंट कोऑर्डिनेटर गीता टंडन के साथ बदसलूकी! 9 घंटे तक टेंट में बैठाया, अनिल कपूर- फराह खान ने मांगी माफीबॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में पिछले दो दशकों से बतौर स्टंट डायरेक्टर और बॉडी डबल काम कर रहीं गीता टंडन ने हाल ही में स्टार प्लस पर आने वाले अनिल कपूर के टीवी शो 'इंडिया के टॉप 1%' के सेट पर हुए एक कड़वे अनुभव का खुलासा सोशल मीडिया पर किया है।

रामायण मूवी रिव्यू: रणबीर कपूर में दिखे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यश के रावण का रौद्र रूप भी छाया

रामायण मूवी रिव्यू: रणबीर कपूर में दिखे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यश के रावण का रौद्र रूप भी छायानितेश तिवारी की 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान श्रीराम और यश रावण के किरदार में नजर आते हैं। भव्य विजुअल्स, शानदार स्पेशल इफेक्ट्स और हांस जिमर का बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म की ताकत हैं। रणबीर का सहज अभिनय दिल जीतता है, जबकि कुछ लंबे प्रसंग और कमजोर गाने निराश करते हैं। जानिए कैसी है रामायण की यह नई सिनेमाई प्रस्तुति।

'रामायण' के पोस्ट-क्रेडिट सीन में सनी देओल की एंट्री ने उड़ाए होश, हनुमान के विशाल रूप की झलक देख खड़े हुए दर्शक

'रामायण' के पोस्ट-क्रेडिट सीन में सनी देओल की एंट्री ने उड़ाए होश, हनुमान के विशाल रूप की झलक देख खड़े हुए दर्शकनिर्देशक नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित और भव्य महागाथा 'रामायण' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। दुनिया भर के लगभग 59 हजार सिनेमाघरों में एक साथ प्रदर्शित हुई इस फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर हलचल मचा दी है। फिल्म का विशाल बजट, आधुनिक वीएफएक्स, कला निर्देशन और कलाकारों का शानदार अभिनय इस वक्त देश-विदेश में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है।

'रामायण' रिलीज होते ही इमोशनल हुईं लारा दत्ता, बोलीं- कैकेयी इतिहास की सबसे गलत समझी गई महिला

'रामायण' रिलीज होते ही इमोशनल हुईं लारा दत्ता, बोलीं- कैकेयी इतिहास की सबसे गलत समझी गई महिलाभारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे भव्य और महत्वाकांक्षी फिल्म 'रामायणम्: पार्ट 1' सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस महागाथा को लेकर देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस महाकाव्य में बॉलीवुड अभिनेत्री लारा दत्ता राजा दशरथ की तीन रानियों में से एक, माता कैकेयी के शक्तिशाली और जटिल किरदार में नज़र आ रही हैं।

उड़ता तीर मूवी रिव्यू: आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिलचस्प आइडिया, लेकिन कॉमेडी के नाम पर निराशा

उड़ता तीर मूवी रिव्यू: आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिलचस्प आइडिया, लेकिन कॉमेडी के नाम पर निराशाआयुष्मान खुराना की ‘उड़ता तीर’ एक पाकिस्तानी जासूस की कहानी है, जिसकी याददाश्त जाने के बाद वह भारत के लिए काम करने लगता है। दिलचस्प विचार के बावजूद फिल्म कमजोर पटकथा, अविश्वसनीय घटनाक्रम और फीकी कॉमेडी के कारण असर नहीं छोड़ पाती। सारा अली खान समेत कलाकारों को भी पर्याप्त मौके नहीं मिलते। जल्दबाजी भरा निर्देशन, कमजोर सहायक ट्रैक और औसत संगीत फिल्म की कमियों को बढ़ाते हैं। पढ़ें पूरा रिव्यू और जानें कैसी है फिल्म।

न बंदूक चली, न पड़ा थप्पड़: फिर भी सिनेमाघरों में क्यों चला 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का जादू?

न बंदूक चली, न पड़ा थप्पड़: फिर भी सिनेमाघरों में क्यों चला 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का जादू?अजय देवगन स्टारर 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। बिना हिंसा और खून-खराबे के यह क्राइम थ्रिलर फैमिली ड्रामा के दम पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फ्रेंचाइज की लोकप्रियता, पुराने किरदारों से जुड़ाव, जयदीप अहलावत और प्रकाश राज की जोरदार एंट्री और अभिषेक पाठक के सधे हुए निर्देशन ने फिल्म को मास्टरपीस बना दिया। जानिए आखिर किन 5 मजबूत कारणों ने फिल्म को दर्शकों की पहली पसंद बना दिया है।

नाना पाटेकर की पत्नी कौन थीं? 1978 में हुई थी शादी, फिर क्यों अलग रहने लगे दोनों, जानिए अनकही कहानी

नाना पाटेकर की पत्नी कौन थीं? 1978 में हुई थी शादी, फिर क्यों अलग रहने लगे दोनों, जानिए अनकही कहानीनाना पाटेकर और नीलकांति पाटेकर की शादी 1978 में हुई थी। नीलकांति मराठी थिएटर से जुड़ी अभिनेत्री थीं और शुरुआती दौर में बैंक अधिकारी के तौर पर काम करती थीं। नाना ने माना था कि उनके संघर्ष के दिनों में पत्नी की आर्थिक मदद और भरोसे ने उन्हें अभिनय में करियर बनाने का मौका दिया। बाद में दोनों अलग रहने लगे, लेकिन तलाक नहीं लिया। नाना ने इसकी वजह समय के साथ पैदा हुए मतभेदों को बताया था।

रेखा की जिंदगी में अमिताभ सहित आए ये 6 पुरुष, पर क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार?

रेखा की जिंदगी में अमिताभ सहित आए ये 6 पुरुष, पर क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार?रेखा की जिंदगी जितनी ग्लैमरस दिखी, उतनी ही दर्द भरी रही। कभी नवीन निश्चल से लेकर अमिताभ बच्चन तक, हर रिश्ता उन्हें कुछ सिखा गया। रेखा को चाहने वाले कई थे, पर समझने वाला कोई नहीं। उनके जीवन के ये रिश्ते बतौर इंसान रेखा के दिल के दर्द और मजबूती की कहानी बयां करते हैं।

रेखा की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से: जब 'अग्ली डकलिंग' कहकर उड़ाया गया मजाक, मजबूरी में बनीं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन दीवा'

रेखा की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से: जब 'अग्ली डकलिंग' कहकर उड़ाया गया मजाक, मजबूरी में बनीं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन दीवा'बॉलीवुड की रहस्यमयी और दिलकश अदाकारा रेखा की जिंदगी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। आर्थिक तंगी के चलते बचपन में स्कूल छूटने से लेकर इंडस्ट्री में 'अग्ली डकलिंग' का ताना झेलने तक, उन्होंने हर संघर्ष को मात दी। अफेयर्स के किस्से, टूटी शादियां, अनूठे शौक और अपनी शर्तों पर खुद को एक स्टाइल आइकन के रूप में गढ़ने की दास्तान रेखा को सिनेमा की सबसे दिलचस्प पहेली बनाती है। जानिए उनकी जिंदगी के 25 अनसुने पहलू।