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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 5 November 2026 (15:07 IST)

'रामायण' में राम बनने को लेकर रणबीर कपूर के मन में था डर, आस्था और मर्यादा का रखना पड़ा ध्यान

Ranbir Kapoor Ramayana
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 5 Nov 2026 (15:09 IST)
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नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी बहुचर्चित और भव्य पौराणिक फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। इस सिनेमाई महागाथा में भगवान राम का किरदार निभा रहे बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर और माता सीता की भूमिका में नज़र आ रहीं दक्षिण भारतीय स्टार साई पल्लवी ने हाल ही में अपने किरदारों और उनके निर्माण की चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की है।
 
बीबीसी एशियन नेटवर्क को दिए इंटरव्यू में दोनों कलाकारों ने स्वीकार किया कि करोड़ों दिलों की आस्था से जुड़े पौराणिक पात्रों को पर्दे पर जीवित करना एक बहुत बड़ी नैतिक और नैतिक जिम्मेदारी है। अपनी पिछली फिल्मों जैसे एनिमल या ब्रह्मास्त्र से तुलना करते हुए रणबीर कपूर ने स्पष्ट किया कि आधुनिक या काल्पनिक किरदारों को निभाते समय एक अभिनेता के पास अपने हिसाब से अभिनय करने की काफी गुंजाइश होती है।
हालांकि, रामायण जैसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ के मामले में स्थिति पूरी तरह भिन्न है। रणबीर ने कहा, यह कहानी और इसके पात्र हज़ारों वर्ष पुराने हैं। दर्शकों की आस्था इनसे जुड़ी है, इसलिए आप मूल ग्रंथ और उसकी मर्यादा से बाहर नहीं जा सकते। आपको पूरी तरह से स्रोत सामग्री के प्रति वफादार रहना पड़ता है।
 
डर, असुरक्षा और इम्पोस्टर सिंड्रोम का सामना   
पर्दे पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने से पहले रणबीर के मन में कई तरह के संशय थे। उन्होंने माना कि किसी ईश्वर की भूमिका निभाते समय अभिनेता अक्सर अपनी चाल-ढाल, रूप-रंग और प्रस्तुति को लेकर अत्यधिक सतर्क हो जाता है, जिससे अभिनय में स्वाभाविकता खोने का खतरा रहता है।
 
जब रणबीर से पूछा गया कि क्या उन्हें इस रोल को स्वीकारते समय इम्पोस्टर सिंड्रोम या अपनी योग्यताओं पर संदेह हुआ? तो उन्होंने बेझिझक कहा, हाँ, बिल्कुल! मैं घबराहट और डर से भरा हुआ था। मेरे मन में ख्याल आते थे कि क्या मैं इस उम्र में इस रोल के साथ न्याय कर पाऊँगा? क्या लोग मुझे इस रूप में स्वीकार करेंगे? लेकिन यह जीवन में एक ही बार मिलने वाला अवसर था। मैंने अपने भीतर के डर और लोगों को ठेस पहुँचाने की आशंकाओं को शांत किया और पूर्ण भक्ति भाव के साथ रोल को सहज रखने की कोशिश की।
 
नमित मल्होत्रा के 'प्राइम फोकस स्टूडियोज', DNEG और सुपरस्टार यश की 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस' द्वारा निर्मित यह प्रोजेक्ट भारतीय सिनेमा का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी उपक्रम माना जा रहा है। फिल्म में रणबीर कपूर (राम), साई पल्लवी (सीता), यश (रावण), सनी देओल (हनुमान) और रवि दुबे (लक्ष्मण) जैसे दिग्गज कलाकार प्रमुख भूमिकाओं में हैं। 
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