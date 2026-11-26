बिग बॉस 20 में स्काउट ओपी ने लव गिल को लेकर खोले चौंकाने वाले राज, सिर मुंडवाने की बताई वजह

रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ में कंटेस्टेंट्स के बीच बनते-बिगड़ते समीकरण अक्सर सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन इस बार मामला व्यक्तिगत सीमाओं और बयानों की मर्यादा से जुड़ गया है। शो के हालिया प्रोमो के सामने आने के बाद गेमर स्काउट ओपी और लव गिल एक बार फिर चर्चा में हैं।

सामने आए प्रोमो में रात के समय स्काउट ओपी घर के सदस्य गुल्लू के साथ बातचीत करते नजर आते हैं। इस दौरान स्काउट लव गिल के साथ अपने बीते अनुभवों और उनके व्यवहार को लेकर अपनी भड़ास निकालते दिखते हैं। स्काउट का कहना है कि उन्होंने एक व्यक्ति के पीछे अपना काफी समय लगाया और उनकी छोटी-छोटी जरूरतों का ख्याल रखा गया।

बातचीत में उन्होंने दावा किया कि लव उनके खाने-पीने से लेकर रोजमर्रा की आदतों तक का ध्यान रखती थीं, बालों में तेल लगाती थीं और यहां तक कि उनके अंडरगारमेंट्स भी धोया करती थीं।

बेड के करीब आने और ‘ट्रॉमा’ का जिक्र

प्रोमो के एक हिस्से में स्काउट गुल्लू के पास लेटकर यह इशारा करते दिखते हैं कि लव बिस्तर पर उनके करीब आती थीं। उन्होंने कहा कि एक पल ऐसा भी आया जब वह करीब 30 सेकंड तक उन्हें लगातार देखती रहीं। इसके बाद स्काउट ने कुछ ऐसी टिप्पणियां कीं, जिन्हें लेकर सोशल मीडिया पर खासा बवाल मच गया है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि उन्हें मिले संकेतों की वजह से उनका आकर्षण बढ़ा।

गुस्से का इजहार करते हुए स्काउट ने कहा कि उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा कि उन्होंने किस सोच के साथ किसी को इतनी अहमियत दी। उन्होंने बताया कि गुस्सा इस कदर हावी हो गया था कि उन्होंने अपना सिर तक मुंडवा लिया ताकि खुद को शांत कर सकें। स्काउट के मुताबिक, इस पूरे घटनाक्रम ने उन्हें गहरा ‘ट्रॉमा’ दिया है।

सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और मर्यादा का सवाल

प्रोमो जारी होते ही इंटरनेट पर स्काउट ओपी को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। एक वर्ग का मानना है कि दोनों के बीच कभी भाई-बहन जैसा रिश्ता माना जाता था, ऐसे में सार्वजनिक मंच पर इस तरह की बातें और इशारे करना उस रिश्ते की गरिमा के खिलाफ है। कई यूजर्स ने स्काउट के बयानों को असंवेदनशील और आपत्तिजनक बताते हुए उनकी आलोचना की है।

वीकेंड का वार पर टिकी नजरें

अब दर्शकों की निगाहें ‘वीकेंड का वार’ पर टिक गई हैं। शो के होस्ट सलमान खान अक्सर घर के संवेदनशील मुद्दों, कंटेस्टेंट्स के आचरण और बयानों पर खुलकर बात करते हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि वीकेंड के एपिसोड में इस विवाद को किस तरह उठाया जाता है और स्काउट तथा लव गिल को अपना पक्ष रखने का क्या मौका मिलता है।