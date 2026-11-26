सुबह 6 बजे भजन बजाकर अक्षय ने तोड़ी ट्विंकल की नींद, अनूप जलोटा का नाम लेकर पत्नी ने ली चुटकी

बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार और दिग्गज अभिनेता रवि किशन हाल ही में लोकप्रिय चैट शो 'कॉफी विद करण' सीजन 9 में साथ नज़र आए। शो के दौरान हंसी-मज़ाक और धमाकेदार किस्सों के बीच एक ऐसा पल आया, जिसने दर्शकों और सोशल मीडिया यूज़र्स का सारा ध्यान खींच लिया।

दरअसल, शो के एक मज़ेदार सेगमेंट के दौरान अक्षय कुमार ने अपनी पत्नी और लेखिका ट्विंकल खन्ना को फोन लगाया, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वह खुद ट्विंकल के तीखे और मज़ेदार तंज का शिकार होने वाले हैं। देखते ही देखते यह पूरा वाकया इंटरनेट पर छा गया और फैंस इस स्टार कपल की केमिस्ट्री पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं।

पांच अंकों के चैलेंज में फंसे अक्षय कुमार

शो के दौरान अक्षय कुमार को एक खास टास्क दिया गया था। नियम के मुताबिक, उन्हें अपने किसी परिचित या दोस्त को फोन करना था और उससे "Hey Karan, it's me" बुलवाना था, जिसके बदले उन्हें पांच अंक मिलने थे। अक्षय ने बिना देर किए अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना का नंबर डायल किया और फोन को स्पीकर पर रख दिया।

जैसे ही ट्विंकल ने कॉल रिसीव की, उन्होंने बिना भूमिका बांधे अक्षय को सुबह-सुबह नींद खराब करने के लिए सुनाना शुरू कर दिया। ट्विंकल ने शिकायत भरे अंदाज़ में कहा कि वह पिछली रात ढंग से सो नहीं पाई थीं और सुबह 6 बजे ही अक्षय ने भक्ति गीत यानी भजन बजाकर उनकी नींद तोड़ दी।

इतना ही नहीं, ट्विंकल ने चुटकी लेते हुए कहा कि अक्षय भजन बजाने के साथ-साथ खुद भी ऐसे ऊंचे सुर में गाने लगते हैं, मानो वह कोई बड़े भजन गायक हों। उन्होंने मज़ाकिया लहज़े में अनूप जलोटा का ज़िक्र करते हुए अक्षय से कहा कि कितनी बार समझाया है कि कम से कम बाथरूम का दरवाज़ा तो ठीक से बंद रखा करें। ट्विंकल की यह शिकायत सुनकर होस्ट करण जौहर और रवि किशन अपनी हंसी नहीं रोक पाए।

'फोकट' में काम करने वाले बयान पर करण जौहर का पलटवार

बातचीत आगे बढ़ी तो अक्षय कुमार ने ट्विंकल को बताया कि वह इस वक्त 'कॉफी विद करण' के सेट पर मौजूद हैं और करण ने रैपिड-फायर राउंड जज करने के लिए उनका नाम भी लिया है। इस पर ट्विंकल ने हैरानी जताते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता था कि अक्षय आज यह शो कर रहे हैं। उन्होंने बेबाक अंदाज़ में कहा कि अक्षय 'फोकट' में काम कर रहे हैं, जिसे सुनकर वह बेहद चौंक गई हैं।

ट्विंकल की इस बात पर करण जौहर भी चुप नहीं रहे और उन्होंने तुरंत पलटवार किया। करण ने मज़ाकिया अंदाज़ में पूछा कि क्या ट्विंकल को हर चीज़ के लिए पैसे चाहिए और क्या उन्हें करण के पैसे चाहिए। करण ने हंसते हुए कहा कि वह यह कैसे कह सकती हैं कि शो में आने के लिए उनके पति को पैसे दिए जाने चाहिए।

सोशल मीडिया पर वायरल हुई नोकझोंक

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के बीच हुई यह हल्की-फुल्की नोकझोंक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। यूज़र्स इस क्लिप को खूब शेयर कर रहे हैं और तरह-तरह के मज़ेदार कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा कि अक्षय और ट्विंकल की मस्ती सबसे अलग और मज़ेदार होती है, जबकि दूसरे ने लिखा कि अनूप जलोटा वाला तंज वाकई कमाल का था। कई फैंस ने इसे "देसी फैमिली वाइब्स" बताते हुए दोनों के रिश्ते की सराहना की।