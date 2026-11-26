रामायण में माता सीता के योद्धा रूप पर छिड़ी बहस, अमीश त्रिपाठी ने 'अद्भुत रामायण' का हवाला देकर आलोचकों को दिया करारा जवाब

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' को लेकर दर्शकों और विभिन्न वर्गों में तीखी चर्चा छिड़ी हुई है। फिल्म में माता सीता को तलवार थामे और असुरों से संघर्ष करते दिखाए जाने पर कई लोगों ने आपत्ति जताई है। अभिनेता मुकेश खन्ना समेत कुछ आलोचकों का मानना है कि सीता योद्धा नहीं थीं, इसलिए उनका ऐसा चित्रण उचित नहीं है।

इसी विवाद के बीच मशहूर लेखक अमीश त्रिपाठी ने स्क्रीन को दिए एक इंटरव्यू में इन धारणाओं को खारिज करते हुए प्राचीन ग्रंथों और भारतीय इतिहास के नजरिए से अपनी बात रखी है।

'अद्भुत रामायण' में योद्धा हैं माता सीता

'सीता - वॉरियर ऑफ मिथिला' के लेखक अमीश त्रिपाठी का कहना है कि सीता को साहसी और योद्धा रूप में दिखाना कोई नई कल्पना नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में रामायण और महाभारत के सभी संस्करणों को नहीं पढ़ाया जाता, जिस वजह से लोग इनके विविध रूपों से अनजान रह जाते हैं।

अमीश के अनुसार, महर्षि वाल्मीकि से जुड़े तीन प्रमुख संस्करणों—वाल्मीकि रामायण, अद्भुत रामायण और आनंद रामायण—का जिक्र मिलता है। उन्होंने बताया कि 'अद्भुत रामायण' में सीता ने एक अत्यंत शक्तिशाली और बड़े रावण का वध किया था। उनके मुताबिक, यह कोई आधुनिक गढ़ंत नहीं बल्कि एक प्राचीन परंपरा का हिस्सा है, जिसे नजरअंदाज किया जाता रहा है।

अमीश त्रिपाठी ने यह भी माना कि किसी भी प्राचीन आख्यान में समय के साथ कल्पनात्मक तत्व जुड़ सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मूल घटनाओं का ऐतिहासिक आधार ही नकार दिया जाए। उन्होंने यूनानी महाकाव्य 'ओडिसी' और ट्रॉय की खोज का उदाहरण देते हुए कहा कि एक समय ट्रोजन युद्ध को महज कल्पना समझा जाता था, पर 19वीं सदी में ट्रॉय के अवशेष मिलने के बाद नजरिया बदला।

उनका तर्क है कि जब इतिहास को औपनिवेशिक नजरिए से पढ़ाया जाता है, तब तथ्य और कल्पना की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। हेरोडोटस के उस कथन का जिक्र करते हुए जिसमें भारत के हाथियों के कानों को पंख बताया गया था, अमीश ने कहा कि अज्ञानता के माहौल में ऐसी अतिशयोक्तियां जन्म लेती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राचीन भारत में उड़ने वाले यान अंतरिक्ष तक जाने के प्रमाण भले न हों, लेकिन शल्य चिकित्सा, जहाज निर्माण और समुद्री व्यापार में प्राचीन भारतीयों की दक्षता के ठोस प्रमाण मौजूद हैं।