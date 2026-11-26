सूरज बड़जात्या की 'ये प्रेम मोल लिया' में आदर्श प्रेम बनेंगे आयुष्मान खुराना, बोले- ऐसा हीरो आज के दौर में जरूरी है

आयुष्मान खुराना का मानना है कि सिनेमा में हर तरह के हीरो के लिए जगह है, लेकिन उस हीरो का आकर्षण हमेशा खास रहेगा, जो अच्छाई, दयालुता और सच्चाई के साथ आगे बढ़ता है। सूरज बड़जात्या की फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ में वह ऐसे ही एक शख्स का किरदार निभा रहे हैं, जो प्यार में विश्वास करता है, दूसरों को खुद से पहले रखता है और सही काम करने में ही अपनी ताकत पाता है।

आयुष्मान कहते हैं, "हर तरह के हीरो के लिए दर्शक हैं- ऐसे हीरो जो बड़े और भव्य अंदाज में नजर आते हैं, ऐसे हीरो जिनमें खामियां हैं और ऐसे हीरो जो वास्तविक भावनाओं से जूझ रहे हैं। मुझे कई ऐसे किरदार निभाने का सौभाग्य मिला है। लेकिन दिल से आगे बढ़ने वाले हीरो में भी उतनी ही खूबसूरती है, और सूरज सर दर्शकों को सबसे निर्मल और सच्चा हीरो देते हैं। उनकी कहानी कहने की शैली में एक मासूमियत और सादगी है, जो आपको मानवीय रिश्तों की अच्छाई पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है।"

"ऐसे समय में जब दुनिया चरम सीमाओं की ओर बढ़ती नजर आ रही है, सूरज सर हमें ऐसा हीरो देते हैं, जो यह विश्वास दिलाता है कि अच्छा होना भी अच्छी बात है। उनका सिनेमा हमेशा इन सरल लेकिन महत्वपूर्ण मानवीय मूल्यों का जश्न मनाता रहा है और दर्शक हमेशा इससे जुड़ाव महसूस करेंगे।"

अपूर्ण और खामियों से भरे पुरुष किरदार निभाने के लिए मशहूर आयुष्मान कहते हैं कि एक आदर्श पुरुष प्रेम का किरदार निभाना उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। "मेरे पहले के किरदारों ने दुनिया को वैसा दिखाया, जैसी वह है। प्रेम आपको दुनिया की एक झलक देता है कि वह कैसी हो सकती है।"

सूरज बड़जात्या का सिनेमा हमेशा एक ऐसी दुनिया पेश करता रहा है, जहां अच्छाई, परिवार, प्यार और साथ रहने की भावना को जगह मिलती है। प्रेम के किरदार के साथ आयुष्मान उस दुनिया में अपना दिल और भावनाएं जोड़ते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि अच्छाई कभी भी चलन से बाहर नहीं होती। ‘ये प्रेम मोल लिया’ 27 नवंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।