‘हनुमान अंश’ की ओटीटी रिलीज डेट का ऐलान, दो प्लेटफॉर्म पर 6 भाषाओं में देखें फिल्म

भारतीय सिनेमा में इस साल सबसे ज्यादा चर्चा में रही आध्यात्मिक ड्रामा फिल्म ‘हनुमान अंश’ अब बड़े पर्दे के बाद डिजिटल दुनिया में नया रास्ता चुन रही है। नीम करोली बाबा के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित यह फिल्म दो अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग तारीखों और भाषाओं में रिलीज होने जा रही है।

इस अनोखी रणनीति के जरिए दर्शक कुल छह भाषाओं में इस फिल्म का अनुभव कर सकेंगे। सोनी लिव पहले ही यह घोषणा कर चुका था कि ‘हनुमान अंश’ का हिंदी संस्करण 27 नवंबर से स्ट्रीम होगा। इसके बाद नेटफ्लिक्स इंडिया ने भी फिल्म के डिजिटल प्रीमियर की तारीख का खुलासा कर दिया है।

नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म 29 नवंबर से तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और गुजराती भाषाओं में देखी जा सकेगी। रिलीज की जानकारी साझा करते हुए नेटफ्लिक्स ने लिखा कि आस्था ने उनके जीवन को बदला और उनकी भक्ति ने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी, और अब भगवान हनुमान के इस समर्पित भक्त की दिव्य कहानी पांच भाषाओं में नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होगी।

विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी ‘हनुमान अंश’ इस साल की सबसे चौंकाने वाली बॉक्स ऑफिस सफलता बनकर उभरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, लगभग 2 करोड़ रुपये के सीमित बजट में तैयार हुई इस फिल्म ने करीब 90 दिनों के थिएटर रन के दौरान दुनियाभर में 450 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली। शुरुआती दौर में धीमी रफ्तार के बावजूद दर्शकों से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया ने इसे बड़े पैमाने पर दर्शकों तक पहुंचाया और यह साल की बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हो गई।

फिल्म की निर्माता अनुप्रिया नागर ने एक इंटरव्यू में पुष्टि की है कि ‘हनुमान अंश’ के सीक्वल पर काम शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि नीम करोली बाबा की कहानियों और उनके विचारों को नई पीढ़ी, खासकर जेन-जी तक पहुंचाना उनका मुख्य उद्देश्य रहा है।

अनुप्रिया के अनुसार, कई बार भारतीय युवा भी अपने ही संतों और आध्यात्मिक परंपराओं के बारे में विदेशी माध्यमों से जानते हैं, जबकि यह कथाएं हमारी अपनी जड़ों से जुड़ी हैं। उन्होंने यह भी साझा किया कि उन्होंने इस परियोजना में अपनी वह बचत लगाई, जो उन्होंने ब्रिटेन में पढ़ाई के दौरान पार्ट-टाइम काम करके जुटाई थी। उनके मुताबिक, महाराज जी से जुड़ाव और उनकी कहानी को पर्दे पर उतारने की लगन ने उन्हें यह बड़ा जोखिम उठाने का हौसला दिया।

सिनेमाघरों में मिली ऐतिहासिक सफलता के बाद अब ‘हनुमान अंश’ का यह बहुभाषी ओटीटी सफर उन दर्शकों के लिए बड़ा अवसर है, जो इसे बड़े पर्दे पर नहीं देख पाए या इसे अपनी क्षेत्रीय भाषा में देखना चाहते हैं। साथ ही, सीक्वल की घोषणा ने प्रशंसकों के बीच आगे की कहानी को लेकर उत्सुकता और बढ़ा दी है।