गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचे रणबीर कपूर, नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा, 'रामायण' की ऐतिहासिक सफलता के लिए टेका मत्था

भारतीय सिनेमा के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में शामिल फिल्म ‘रामायण: पार्ट 1’ ने देश और दुनिया के सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया है। फिल्म को मिल रहे अपार जनसमर्थन और रिकॉर्डतोड़ कामयाबी के बीच अभिनेता रणबीर कपूर, निर्देशक नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा गुरुपर्व के पावन अवसर पर दिल्ली स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचे। तीनों ने गुरुघर में मत्था टेककर अरदास की और दर्शकों के प्यार के लिए आभार जताया।

5 नवंबर 2026 को दुनियाभर में रिलीज हुई ‘रामायण: पार्ट 1’ को दर्शकों और समीक्षकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। फिल्म की टीम ने इस बड़ी सफलता का श्रेय दर्शकों के विश्वास और निरंतर मिल रहे समर्थन को दिया है। गुरुद्वारा बंगला साहिब की इस यात्रा के दौरान रणबीर कपूर बेहद सादगीपूर्ण और पारंपरिक परिधान में नजर आए।

Ranbir Kapoor, Namit Malhotra, and Nitesh Tiwari seek blessings at Bangla saheb following the success of #Ramayana . He always visits this place. https://t.co/MzEu24Zs6z — Fitboiii (@fitboiii02) November 25, 2026

रणबीर ने हल्के नीले रंग का कुर्ता और भूरे रंग की सदरी पहनी थी, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद रणबीर, नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा ने परिसर में तस्वीरें भी खिंचवाईं और जल्द ही मुंबई लौट आए।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, टीम का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब फिल्म न केवल बॉक्स ऑफिस पर नए कीर्तिमान गढ़ रही है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय अवॉर्ड्स अभियान की दिशा में भी कदम बढ़ा चुकी है। दो भागों में बन रही इस भव्य महाकाव्य श्रृंखला के पहले अध्याय ने भारत के साथ-साथ विदेशी बाजारों में भी मजबूत पकड़ बनाए रखी है।

बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों पर नजर डालें तो फिल्म ने रिलीज के शुरुआती तीन हफ्तों में ही भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों की सूची में अपना नाम मजबूती से दर्ज करा लिया है। ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार, 21 दिनों में फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन करीब 982 से 983 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच गया है, जबकि दुनियाभर में इसका ग्रॉस कलेक्शन 1755 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है।

Ranbir Kapoor, Namit Malhotra & Nitesh Tiwari visited Gurudwara Bangla Sahib Ji to seek blessings and offer prayers, expressing their gratitude after the phenomenal success of #Ramayana. https://t.co/9RPJ8ZZ3FI — Akshay (@AkshayK66719595) November 26, 2026

इस आंकड़े के साथ ‘रामायण: पार्ट 1’ सर्वकालिक सबसे अधिक कमाई करने वाली शीर्ष भारतीय फिल्मों में शामिल हो गई है और 1000 करोड़ रुपये के घरेलू नेट क्लब के बेहद करीब पहुंच चुकी है। हिंदी बेल्ट के साथ-साथ दक्षिण भारतीय भाषाओं और ओवरसीज मार्केट से भी फिल्म को शानदार कमाई मिल रही है।

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म का निर्माण नमित मल्होत्रा ने अभिनेता यश के साथ मिलकर किया है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में इसका भव्य संगीत भी शामिल है, जिसे विश्वविख्यात संगीतकार ए.आर. रहमान और हैंस जिमर ने तैयार किया है। इन दोनों दिग्गज संगीतकारों की जुगलबंदी ने फिल्म के दृश्यों को भावनात्मक और भव्य ऊंचाई दी है।

पहले भाग की इस अभूतपूर्व सफलता के बाद अब दर्शकों की निगाहें इसके दूसरे भाग पर टिक गई हैं। जहाँ पहले ‘रामायण: पार्ट 2’ को दिवाली 2027 में लाने की चर्चा थी, वहीं निर्माता अब इसे दिवाली 2028 में रिलीज करने पर विचार कर रहे हैं। फिलहाल, ‘रामायण: पार्ट 1’ की सफलता ने भारतीय सिनेमा में बड़े बजट और पौराणिक कथाओं के सिनेमाई प्रस्तुतीकरण का एक नया मानदंड स्थापित कर दिया है।