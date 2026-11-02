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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 2 November 2026 (16:19 IST)

‘हनुमान अंश’ की करोड़ों की कमाई के बाद छिड़ी जंग, फिल्म के अधिकारों पर आमने-सामने आए मेकर्स

Hanuman Ansh movie controversy
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 2 Nov 2026 (16:22 IST)
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साल 2026 की सबसे हैरान कर देने वाली बॉक्स ऑफिस मिरेकल मानी जा रही फिल्म 'हनुमान अंश' इन दिनों सिनेमाघरों में अपने बिजनेस से ज्यादा पर्दे के पीछे के विवादों को लेकर चर्चा में है। संत नीम करोली बाबा के जीवन और आध्यात्मिक महिमा पर आधारित यह भक्तिपूर्ण बायोपिक महज 2 करोड़ के मामूली बजट में तैयार हुई थी। 
 
लेकिन बॉक्स ऑफिस ट्रैकर Sacnilk के आंकड़ों के मुताबिक, इस फिल्म ने दुनिया भर में 452.86 करोड़ रुपए की रिकॉर्डतोड़ कमाई कर इतिहास रच दिया है। लेकिन, जैसे ही फिल्म ने कमाई के नए आयाम छुए, इसके निर्माताओं और निर्देशक के बीच श्रेय और अधिकार (IP Rights) को लेकर अनबन सार्वजनिक हो गई है। 
पब्लिसिटी पर रार: क्रेडिट वॉर ने बढ़ाई दूरियां
फिल्म 7 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। शुरुआती दिनों में सुस्त रहने के बाद दर्शकों के मजबूत 'वर्ड ऑफ माउथ' के बल पर इसने हर हफ्ते कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए। हालांकि, इस ऐतिहासिक सफलता के बाद फिल्म की कोर टीम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।   
 
खबरों के अनुसार, फिल्म के प्रमोशन और मीडिया अटेंशन को लेकर विवाद तब शुरू हुआ, जब मुख्य मेकर्स को लगा कि टीम का एक सदस्य अन्य निर्माताओं की तुलना में ज्यादा फुटेज बटोर रहा है। विवाद के केंद्र में फिल्म की 21 वर्षीय सह-निर्मात्री अनुप्रिया नागर का नाम भी सामने आया, जो पोस्ट-प्रोडक्शन के दौर में टीम से जुड़ी थीं। अनुप्रिया ने मीडिया इंटरव्यू में खुद को फिल्म का प्रमुख चेहरा बनाया और 'हनुमान अंश' को एक ट्रिलॉजी (तीन भागों की श्रृंखला) बताते हुए इसके दूसरे भाग की जल्द घोषणा की बात कही थी।   
 
निर्माताओं का कड़ा बयान: अधिकार किसी एक के पास नहीं
पब्लिसिटी को लेकर बढ़ते घमासान के बीच स्वयंभू मीडिया नेटवर्क के बैनर तले आधिकारिक बयान जारी किया गया है। फिल्म के निर्देशक डॉ. विशाल चतुर्वेदी और सह-निर्मात्री नम्रता जी. सिंह ने खुद को कंपनी का 'एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर' घोषित करते हुए स्पष्ट चेतावनी जारी की है। 
 
बयान में कहा गया, "बाजार और मीडिया में तैर रही खबरों के विपरीत, फिल्म से जुड़े सभी अधिकार (थिएट्रिकल, ओटीटी राइट्स, सैटेलाइट, म्यूजिक और गेमिंग) चारों प्रोड्यूसर्स—नम्रता जी सिंह, डॉ. विशाल चतुर्वेदी, रागिनी सोना और अनुप्रिया नागर—के साझा समझौतों के तहत आते हैं। कोई भी व्यक्ति अकेले फिल्म के अधिकार बेचने या मीडिया में इसका प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं रखता।"
 
नोटिस में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि 'हनुमान अंश' से जुड़ा कोई भी पब्लिसिटी, मार्केटिंग, अवॉर्ड क्लेम या मीडिया बयान बिना अधिकृत चैनल (नम्रता और विशाल चतुर्वेदी) की लिखित पूर्व-अनुमति के मान्य नहीं होगा। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की बात भी कही गई है।
 
क्या खटपट में फंस गया पार्ट-2 का भविष्य?
अनुप्रिया नागर ने जहां हाल ही में अपनी एक स्वतंत्र प्रोडक्शन कंपनी शुरू करने और फिल्म निर्माण के अनुभवों पर किताब लिखने का इरादा व्यक्त किया था, वहीं बाकी तीन निर्माताओं की मंशा अब इस फ्रैंचाइजी को अलग दिशा में ले जाने की है। निर्माताओं के इस अंदरूनी मनमुटाव ने दर्शकों के बीच संशय पैदा कर दिया है कि क्या 'हनुमान अंश पार्ट-2' कभी बन पाएगा या नहीं।
 
फिल्म के इस आंतरिक विवाद के सार्वजनिक होने के बाद सोशल मीडिया पर नीम करोली बाबा के भक्तों और सिनेमा प्रेमियों की तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। दर्शकों का कहना है कि जिस फिल्म को बाबा का आशीर्वाद मिला और जनता ने प्यार दिया, उसका अंत इस तरह के विवादों में नहीं होना चाहिए।
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