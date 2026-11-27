बंगाली एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती ने गुपचुप की शादी, सामने आईं रजिस्टर मैरिज की खूबसूरत तस्वीरें

बंगाली सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री और पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती ने अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत कर दी है। 26 नवंबर 2026 को उन्होंने बेहद सादे और निजी समारोह में सिद्धार्थ दत्ता के साथ शादी रचाई। भव्य सेलिब्रिटी शादी के बजाय दोनों ने परिवार के करीबी सदस्यों और चुनिंदा दोस्तों की मौजूदगी में अपनी शादी को कानूनी तौर पर रजिस्टर कराया।



शादी के बाद मिमी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर समारोह की कुछ बेहद खूबसूरत और भावुक तस्वीरें साझा कीं, जिसके बाद से ही फैंस और फिल्म जगत के सितारों की बधाइयों का तांता लगा हुआ है।

साझा की गई तस्वीरों में मिमी और सिद्धार्थ के बीच का खास तालमेल साफ नजर आ रहा है। हालांकि, मिमी ने अपने जीवनसाथी का चेहरा पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने यह जरूर जाहिर किया कि उनके पति का नाम सिद्धार्थ दत्ता है। एक तस्वीर में दोनों अपनी अंगूठियां दिखाते हुए पोज दे रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में अंगूठियां पहनाने के बाद वे एक-दूसरे को गले लगाते दिख रहे हैं।

इसके अलावा मिमी द्वारा सिद्धार्थ को अंगूठी पहनाने और शादी के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के पल भी कैमरे में कैद हुए हैं। मिमी ने इन तस्वीरों के साथ कैप्शन में केवल दिल के इमोजी लगाए, जो उनकी सादगी और खुशी को बयां करते हैं।

इस खास मौके पर मिमी ऑफ-व्हाइट और गोल्डन वर्क वाली साड़ी व आकर्षक आभूषणों में बेहद शालीन नजर आईं, वहीं सिद्धार्थ भी क्रीम और गोल्ड रंग के पारंपरिक लिबास में काफी जंच रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शादी से एक दिन पहले दक्षिण कोलकाता स्थित मिमी के आवास पर सगाई की रस्म भी निभाई गई थी, और गुरुवार शाम को दक्षिण कोलकाता में ही रजिस्टर्ड मैरिज की प्रक्रिया पूरी की गई।

कौन हैं सिद्धार्थ दत्ता?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सिद्धार्थ मर्चेंट नेवी से जुड़े एक मरीन इंजीनियर हैं। मनोरंजन जगत और लाइमलाइट से दूर रहने वाले सिद्धार्थ की पहचान मिमी से एक साझा दोस्त के जरिए हुई थी, जो धीरे-धीरे दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। शादी से पहले अभिनेत्री ट्रामिला भट्टाचार्य ने मीडिया से बातचीत में बताया था कि वह सिद्धार्थ के बड़े भाई की पत्नी यानी उनकी भाभी हैं। उन्होंने दोनों को बेहतरीन जोड़ी बताते हुए मिमी और उनके परिवार की जमकर तारीफ की।

रिपोर्ट्स के अनुसार, कोलकाता में कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अब इस जोड़ी के पारंपरिक विवाह समारोह दिसंबर में आयोजित होने वाले हैं। आगामी 5 दिसंबर को कालिम्पोंग में पारंपरिक रीति-रिवाजों से शादी होने की चर्चा है, जिसकी रस्में 3 दिसंबर को कॉकटेल-डिनर और 4 दिसंबर को मेहंदी व संगीत के साथ शुरू हो सकती हैं। इसके बाद 11 दिसंबर को कोलकाता में एक रिसेप्शन आयोजित किए जाने की खबरें हैं, जिसमें परिवार, दोस्तों और बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के कई मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है।

गौरतलब है कि मिमी चक्रवर्ती ने साल 2008 में टीवी शो 'चैंपियन' से अभिनय की दुनिया में कदम रखा था और 2012 में फिल्म 'बापी बारी जा' से बंगाली सिनेमा में डेब्यू किया। मॉडलिंग और मिस इंडिया प्रतियोगिता का हिस्सा रह चुकीं मिमी ने 2019 में राजनीति में प्रवेश किया और तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर जादवपुर लोकसभा सीट से सांसद चुनी गईं, हालांकि फरवरी 2024 में उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया।