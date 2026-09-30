क्या 'हनुमान अंश 2' का हिस्सा बनेंगे अक्षय कुमार? अनुप्रिया नागर ने बताया सच

कम बजट और सच्ची भक्ति के बल पर बनी फिल्में जब बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देती हैं, तो इतिहास रच देती हैं। नीम करोली बाबा के जीवन और उनकी भक्ति से प्रेरित फिल्म 'हनुमान अंश' ने भारतीय सिनेमा जगत में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। लगभग दो महीने पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई यह देवभक्ति से सराबोर फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों पर राज कर रही है और हर दिन नए रिकॉर्ड तोड़ रही है।

डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी फिल्म 'हनुमान अंश' का जलवा वैश्विक स्तर पर देखने को मिल रहा है। फिल्म ने अब तक घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 309.38 करोड़ रुपये का कुल कलेक्शन कर लिया है। वहीं, अगर वर्ल्डवाइड कमाई की बात करें तो यह आंकड़ा 404.25 करोड़ रुपये को पार कर चुका है।

दिलचस्प बात यह है कि बेहद सीमित बजट में तैयार हुई इस फिल्म ने अपनी लागत से 200 गुना ज्यादा की कमाई की है। फिल्म में शोभनाव सत्या और चंदन आनंद ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं, जिनकी अदाकारी को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। वहीं मेकर्स जल्द ही इस फिल्म के सीक्वल पर काम शुरू करने जा रहे हैं।

क्या 'हनुमान अंश 2' में होगी अक्षय कुमार की एंट्री?

फिल्म की सफलता के बीच पिछले कुछ दिनों से अफवाहें उड़ रही थीं कि बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार इसके सीक्वल यानी 'हनुमान अंश पार्ट 2' का हिस्सा बन सकते हैं। इन अफवाहों की शुरुआत तब हुई जब अनुप्रिया नागर ने एक बातचीत में अक्षय कुमार को अपना पसंदीदा अभिनेता बताया था और जब उनसे सीक्वल में अक्षय की मौजूदगी पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, "यह तो महाराज जी बताएंगे।"

फैंस ने अनुप्रिया के इस बयान को अक्षय की एंट्री का संकेत मान लिया था और यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हालांकि, नए इंटरव्यू में अनुप्रिया नागर ने इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, "मैंने पार्ट 2 में अक्षय कुमार को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ये तमाम खबरें पूरी तरह से अफवाह और झूठी हैं।"