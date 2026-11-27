आर्यन खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड लारिसा बोनेसी का कैसा है खान परिवार संग रिश्ता? एक्ट्रेस ने खोले कई राज

ब्राजीलियन मॉडल और अभिनेत्री लारिसा बोनेसी बीते कुछ समय से अपनी निजी जिंदगी और फिल्मी सफर को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। खासतौर पर सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे और फिल्ममेकर आर्यन खान के साथ उनका नाम जुड़ने के बाद से फैंस और मीडिया की नजरें उन पर टिकी रहती हैं।

हाल ही में बॉम्बे टाइम्स को दिए एक टरव्यू में लारिसा ने खान परिवार के साथ अपने रिश्ते, आर्यन के काम और अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स पर खुलकर बात की।

खान परिवार को बताया ‘परिवार जैसा’

इंटरव्यू के दौरान जब लारिसा से शाहरुख खान के परिवार के साथ उनके समीकरण के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बेहद गर्मजोशी से जवाब दिया। लारिसा ने कहा कि खान परिवार उनके लिए परिवार जैसा ही है। उनके मुताबिक, जब आप किसी की उपलब्धियों, इंसानियत और व्यवहार का सम्मान करते हैं, तो धीरे-धीरे वे अपने लगने लगते हैं। उन्होंने कहा कि खान परिवार का साथ और समर्थन उनके लिए बहुत मायने रखता है, और दोस्ती ही वह रिश्ता है जो लंबे समय तक साथ निभाता है।

शाहरुख खान की तारीफ करते हुए लारिसा ने उन्हें ‘किंग’ और ‘लीजेंड’ करार दिया। उन्होंने कहा कि शाहरुख हमेशा नंबर वन रहेंगे और उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है—न केवल उनकी शोहरत और कामयाबी से, बल्कि उस तरीके से भी जिससे उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है।

आर्यन खान के जज्बे की सराहना

हालांकि लारिसा बोनेसी ने आर्यन खान के साथ अपने कथित रिलेशनशिप की अफवाहों पर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उन्होंने एक निर्देशक और इंसान के रूप में आर्यन की जमकर तारीफ की। अक्सर लोग स्टारकिड्स को मिलने वाले विशेषाधिकारों की बात करते हैं, लेकिन लारिसा का मानना है कि आर्यन इन बातों की परवाह किए बिना अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं।

लारिसा ने कहा कि आर्यन बेहद समझदार और दृढ़ निश्चयी हैं। वह अपने सपनों, अपने भविष्य और जिन चीजों में विश्वास रखते हैं, उनके लिए खुद संघर्ष कर रहे हैं। लारिसा को पूरा भरोसा है कि अपने इसी संकल्प के दम पर आर्यन अपने लक्ष्य जरूर हासिल करेंगे।

उन्होंने यह भी इच्छा जताई कि वह एक बार उनके शो के सेट पर गई थीं और भविष्य में कभी आर्यन के निर्देशन में काम करना पसंद करेंगी, क्योंकि इतनी प्रतिभा के साथ काम करने का मौका हर कलाकार चाहता है। गौरतलब है कि आर्यन खान ने नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ से निर्देशन की दुनिया में कदम रखा था, जिसे दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली और इसके दूसरे सीजन को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं।

16 साल में खुद को मानने लगीं ‘ज्यादा भारतीय’

लारिसा बोनेसी करीब 16 साल पहले काम के सिलसिले में ब्राजील से भारत आई थीं, लेकिन अब मुंबई उनका घर बन चुका है। उन्होंने कहा कि काम उन्हें भारत लाया था, लेकिन यहां के लोगों ने उन्हें हमेशा के लिए रुकने की वजह दी। आज वह खुद को ब्राजीलियन से ज्यादा भारतीय मानती हैं। बाहर से आकर भारतीय मनोरंजन जगत में जगह बनाना आसान नहीं रहा, उतार-चढ़ाव भी आए, लेकिन समय के साथ उन्होंने खुद को ढाला और लोगों से अपनापन पाया।



काम के मोर्चे पर लारिसा बोनेसी जल्द ही अपनी आगामी हॉरर फिल्म ‘1920: कोल्ड विंटर’ में नजर आने वाली हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें हॉरर फिल्में देखना बेहद पसंद है और वह ‘1920’ फ्रेंचाइजी की सभी फिल्में देख चुकी हैं। इस फ्रेंचाइजी की फिल्मों से उन्हें सच में डर लगा था, इसलिए इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना उनके लिए बेहद खास और रोमांचक अनुभव है। इससे पहले भी वह ‘गो गोवा गॉन’, ‘थिक्का’, ‘रॉकेट राजा’ और ‘घाटी’ जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं।