रामायण ने रचा इतिहास! 27 देशों में बनी नंबर-1 भारतीय फिल्म, वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1777 करोड़ पार

निर्देशक नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी बहुचर्चित महाकाव्य फिल्म 'रामायण' ने भले ही शुरुआती उम्मीदों के मुताबिक हर बाजार में एक जैसी तूफानी रफ्तार न पकड़ी हो, लेकिन तीसरे सप्ताह के अंत तक आते-आते इस फिल्म ने अंतरराष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है।

रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश और रवि दुबे जैसे सितारों से सजी यह फिल्म अब 27 देशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। भारतीय सिनेमा के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जिसने वैश्विक दर्शकों के बीच अपनी मजबूत पकड़ दिखाई है।

शुरुआती दौर में 'रामायण' ने लगातार सात दिनों तक दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये से अधिक की ग्रॉस कमाई कर जबरदस्त हलचल मचाई थी। हालांकि, तीसरे सप्ताह में घरेलू बाजार में इसकी दैनिक कमाई 10 करोड़ रुपये नेट से नीचे आ गई है, लेकिन इसके बावजूद फिल्म का कुल आंकड़ा ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुका है।

बाईसवें दिन तक फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन 992 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 1,185 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है। मौजूदा रफ्तार को देखते हुए यह फिल्म जल्द ही 1,000 करोड़ रुपये के घरेलू नेट आंकड़े को पार कर सकती है।

विदेशी बाजारों में फिल्म की कहानी ने तीसरे हफ्ते में नया मोड़ लिया। धीमी शुरुआत के बाद 'रामायण' ने ओवरसीज में शानदार वापसी की और 22वें दिन यानी गुरुवार को एक बार फिर 10 लाख डॉलर से ज्यादा की कमाई की। अमेरिका के साथ-साथ थाईलैंड, वियतनाम और नेपाल जैसे बाजारों से मिले मजबूत समर्थन के दम पर फिल्म ने 22 दिनों में विदेशों से 64 मिलियन डॉलर से अधिक का कारोबार कर लिया है। इस तरह फिल्म की कुल वर्ल्डवाइड कमाई 1,777 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

इस आंकड़े के साथ 'रामायण' सर्वकालिक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चौथी भारतीय फिल्म बन गई है। ट्रेड विश्लेषकों का मानना है कि अगले सप्ताह तक यह फिल्म 'बाहुबली 2' और 'धुरंधर 2' को पीछे छोड़ते हुए दूसरे स्थान पर पहुंच सकती है। निर्माताओं ने गुरुवार को आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि यह फिल्म अब 27 देशों में 'ऑल-टाइम नंबर-1 भारतीय फिल्म' बन चुकी है।

इस सूची में अमेरिका, ब्रिटेन, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे बड़े बाजारों के अलावा वियतनाम, कंबोडिया और कई यूरोपीय देश शामिल हैं। खासतौर पर दक्षिण-पूर्व एशिया में, जहां रामायण की कथा सांस्कृतिक रूप से बेहद लोकप्रिय है, वहां फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है। सोनी पिक्चर्स के व्यापक वितरण के चलते फिल्म ने स्लोवाकिया, यूक्रेन, लातविया, जॉर्जिया, आर्मेनिया और कैरेबियन क्षेत्र जैसे नए बाजारों में भी भारतीय सिनेमा के लिए नए रास्ते खोले हैं।

नमित मल्होत्रा और यश द्वारा निर्मित 'रामायण' को अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म बताया जा रहा है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता, यश रावण और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में नजर आ रहे हैं। यह दो हिस्सों में बन रही परियोजना का पहला भाग है, जबकि इसका दूसरा भाग वर्ष 2028 में रिलीज होने के लिए निर्धारित है।

वैश्विक स्तर पर जिस तरह से अलग-अलग संस्कृतियों और भाषाई क्षेत्रों के दर्शक इस भव्य प्रस्तुति से जुड़ रहे हैं, उससे साफ है कि 'रामायण' की यात्रा अभी थमी नहीं है। आने वाले दिनों में यह फिल्म न केवल घरेलू मील के पत्थर को छुएगी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सिनेमा के मंच पर भारतीय फिल्मों की पहुंच को और अधिक विस्तार देगी।