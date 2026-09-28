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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 28 September 2026 (15:20 IST)

‘हनुमान अंश’ ने रचा इतिहास, 400 करोड़ के पार पहुंची कमाई, 8वें हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर जलवा

Hanuman Ansh Box Office Collection
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 28 Sep 2026 (15:21 IST)
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लेखक-निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की फिल्म ‘हनुमान अंश’ बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। सिनेमाघरों में सात हफ्ते पूरे करने के बाद भी फिल्म की कमाई की रफ्तार कम होती नजर नहीं आ रही है। भक्ति पर आधारित इस फिल्म ने कुछ ही हफ्तों में खुद को सबसे सफल और मुनाफे वाली भारतीय फिल्मों में शामिल कर लिया था। 
 
अब आठवें हफ्ते में भी फिल्म ने शानदार वीकेंड दर्ज किया है और दुनियाभर में 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म ने भारत में लगभग 307 करोड़ रुपये की कमाई की है, जबकि दुनियाभर में इसका कलेक्शन 400 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। यह फिल्म के बॉक्स ऑफिस सफर में एक और बड़ी उपलब्धि है। 
 
विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी ‘हनुमान अंश’ ने अपनी शुरुआती रिलीज के काफी समय बाद भी सिनेमाघरों में अपनी पकड़ बनाए रखी है। फिल्म की भक्ति से जुड़ी कहानी और सिनेमाई प्रस्तुति को दर्शकों का लगातार समर्थन मिल रहा है। इसी प्रदर्शन के साथ फिल्म अब सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों की टॉप 50 लिस्ट में भी शामिल हो गई है।
रविवार को ‘हनुमान अंश’ ने ‘कृष 3’ के करीब 393 करोड़ रुपये और ‘चेन्नई एक्सप्रेस’ के करीब 392 करोड़ रुपये के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया और 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया। इसके बाद फिल्म ने ‘3 इडियट्स’ के लगभग 400 करोड़ रुपये और ‘कांतारा’ के करीब 401 करोड़ रुपये के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया।
 
यह उपलब्धि लेखक-निर्देशक विशाल चतुर्वेदी के लिए भी एक बड़ा पड़ाव है। उनकी कहानी और निर्देशन ने फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर लंबे समय तक टिके रहने में मदद की है। जहां आमतौर पर कई हफ्तों के बाद फिल्मों की कमाई में गिरावट देखने को मिलती है, वहीं ‘हनुमान अंश’ आठवें वीकेंड में भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच रही है।
 
फिल्म की रफ्तार को देखते हुए ‘हनुमान अंश’ अब दुनियाभर में 450 करोड़ रुपये के आंकड़े की ओर बढ़ रही है। अगर फिल्म का मौजूदा प्रदर्शन जारी रहता है, तो यह ‘हैप्पी न्यू ईयर’, ‘विक्रम’ और ‘अंधाधुन’ जैसी फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ सकती है।
 
विशाल चतुर्वेदी के लिए ‘हनुमान अंश’ का यह लगातार जारी बॉक्स ऑफिस सफर उनके लेखक-निर्देशक के तौर पर करियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दुनियाभर में 400 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करने के साथ फिल्म रिलीज के कई हफ्तों बाद भी नए रिकॉर्ड बना रही है और उनकी फिल्ममेकिंग जर्नी में एक खास मुकाम हासिल कर चुकी है।
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