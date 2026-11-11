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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 11 November 2026 (10:59 IST)

सलमान खान की 'मातृभूमि' का ट्रेलर रिलीज, देशभक्ति, बलिदान और युद्ध के दर्द की दिखी दमदार कहानी

Salman Khan
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (11:01 IST)
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आज जब दुनिया को पहले से कहीं ज्यादा शांति की जरूरत है, ऐसे समय में सलमान खान की फिल्म ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ देशभक्ति, बलिदान और युद्ध की मानवीय कीमत को दिखाने वाली एक दमदार कहानी लेकर आई है। वहीं अब इस फिल्म का दमदार ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। 
 
ट्रेलर में एक सैनिक की जिंदगी की झलक देखने को मिलती है, जहां उसकी ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती और परिवार के साथ बिताया हर पल बेहद कीमती होता है। हर वर्दी के पीछे एक ऐसा परिवार होता है, जो हमेशा अनिश्चितता में जीता है। हर विदाई के साथ मन में यह डर रहता है कि कहीं यह आखिरी मुलाकात न हो। फिल्म युद्ध के मैदान से आगे बढ़कर उन सैनिकों के भावनात्मक संघर्ष और उनके परिवारों के बलिदान को भी दिखाती है, जो अपनों के लौटने का इंतजार करते हैं।
 
फिल्म में जबरदस्त एक्शन, हाथों से होने वाली खतरनाक लड़ाई और शानदार विजुअल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके साथ ही फिल्म एक बड़ा संदेश भी देती है कि युद्ध का अंत कभी किसी के लिए खुशियों भरा नहीं होता। दोनों तरफ लोगों की जान जाती है, परिवार बिखरते हैं और युद्ध का असर मैदान से कहीं आगे तक पहुंचता है। फिल्म की कहानी यह याद दिलाती है कि देशभक्ति और शांति की चाह एक-दूसरे के साथ चल सकती हैं।
 
करीब 4.5 मिनट का यह ट्रेलर दर्शकों को एक शानदार सिनेमाई अनुभव देता है। इतना लंबा होने के बावजूद इसकी रफ्तार और कहानी कहने का अंदाज इतना दिलचस्प है कि यह किसी 30 सेकंड की शानदार इंस्टाग्राम रील की तरह लगता है। ट्रेलर के पहले फ्रेम से लेकर आखिरी फ्रेम तक दर्शकों की दिलचस्पी बनी रहती है। एक्शन, इमोशन और ड्रामा के बीच शानदार तालमेल इसे बेहद खास बनाता है।
 
दमदार कहानी और शानदार सिनेमाई अंदाज के अलावा, ट्रेलर में बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ओपनिंग हासिल करने की पूरी क्षमता नजर आती है। सलमान खान की शानदार स्क्रीन प्रेजेंस, एक्शन से भरपूर सीक्वेंस, भावनात्मक पल, देशभक्ति का जज्बा और फिल्म का भव्य अंदाज दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ाते हैं। ट्रेलर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा करने और बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत दिलाने की क्षमता रखता है।
 
सलमान खान अपने दमदार एक्शन अवतार में शानदार प्रभाव छोड़ते हैं, वहीं चित्रांगदा सिंह के साथ उनकी केमिस्ट्री कहानी में भावनात्मक गहराई जोड़ती है। फिल्म की खूबसूरत लोकेशन्स, शानदार सिनेमैटोग्राफी और प्रभावशाली संगीत इसे और भी खास बनाते हैं।
 
अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनी ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ का निर्माण सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले किया गया है। फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ 4 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
 
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