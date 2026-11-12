रणबीर कपूर की 'रामायण' का बॉक्स ऑफिस पर महा-तूफान, 8 दिन में दुनियाभर से कमाए 1000 करोड़ रुपये, तोड़े कई रिकॉर्ड

भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। निर्देशक नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए रिलीज के महज आठवें दिन दुनियाभर में 1000 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है।

रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी जैसे दिग्गज सितारों से सजी यह महागाथा 1000 करोड़ के प्रतिष्ठित क्लब में शामिल होने वाली 11वीं भारतीय फिल्म बन गई है। इसके साथ ही, यह इस जादुई आंकड़े को सबसे तेजी से छूने वाली तीसरी भारतीय फिल्म भी बन गई है।

दिवाली से ठीक तीन दिन पहले, 5 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली 'रामायण' की शुरुआत अच्छी लेकिन उम्मीद से थोड़ी सधी हुई रही थी। फिल्म ने अपने पहले दिन वर्ल्डवाइड 128 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया। हालांकि, फिल्म के भव्य विजुअल्स, दमदार अभिनय और शानदार कहानी को मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया ने इसे विदेशों में जबरदस्त उछाल दिया।

घरेलू बॉक्स ऑफिस पर दिवाली की तैयारियों और पूजा के कारण शुरुआत में कमाई थोड़ी प्रभावित जरूर हुई, लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने अपने चार दिनों के ओपनिंग वीकेंड में 507 करोड़ रुपये का शानदार आंकड़ा पार कर लिया।

त्योहारी छुट्टियों में बॉक्स ऑफिस पर मची 'सुनामी'

असली रिकॉर्ड तोड़ कमाई का सिलसिला सोमवार से शुरू हुआ। गोवर्धन पूजा और भाई दूज की छुट्टियों का फिल्म को भरपूर फायदा मिला और 'रामायण' ने लगातार दो दिनों तक 150-150 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया। बुधवार को भी फिल्म की पकड़ बेहद मजबूत रही, जिससे सात दिनों में इसका कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 935 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

गुरुवार (आठवें दिन) को भारतीय सिनेमाघरों में 29 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग और ओवरसीज मार्केट से लगभग 1.5 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ फिल्म ने दिन की शुरुआत 980 करोड़ के आसपास की। ट्रेड एक्सपर्ट्स के मुताबिक, गुरुवार दोपहर तक स्पॉट बुकिंग के दम पर 'रामायण' ने 1000 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक मील के पत्थर को पार कर लिया।

'बाहुबली 2' से लेकर 'जवान-पठान' तक सबको छोड़ा पीछे

1000 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली फिल्मों की बात करें तो मई 2017 में 'बाहुबली: द कन्क्लूजन' पहली भारतीय फिल्म बनी थी, जिसके ठीक बाद चीन में रिलीज के दम पर आमिर खान की 'दंगल' ने यह मुकाम हासिल किया था। अब 'रामायण' ने अपनी तेज रफ्तार से कई बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं:

पुष्पा 2: द रूल – 7 दिन

धुरंधर: द रिवेंज – 7 दिन

रामायण – 8 दिन

बाहुबली 2 – 10 दिन

RRR – 16 दिन

KGF चैप्टर 2 – 18 दिन

जवान – 18 दिन

पठान – 27 दिन

इस लिस्ट से साफ है कि 'रामायण' सिर्फ 'पुष्पा 2' और 'धुरंधर: द रिवेंज' (7 दिन) से एक दिन पीछे रही, जबकि इसने एस.एस. राजामौली की 'बाहुबली 2' (10 दिन) और 'RRR' (16 दिन) के साथ-साथ शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्मों 'जवान' (18 दिन) और 'पठान' (27 दिन) को मीलों पीछे छोड़ दिया है।

भव्य स्टारकास्ट और पार्ट 2 का इंतजार

नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज, ऑस्कर विजेता वीएफएक्स कंपनी DNEG और यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित इस फिल्म में भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन कास्टिंग देखने को मिली है। फिल्म में रणबीर कपूर ने भगवान श्रीराम की सौम्य और तेजस्वी भूमिका निभाई है, जबकि साई पल्लवी माता सीता के किरदार में दर्शकों का दिल जीत रही हैं। वहीं, केजीएफ स्टार यश ने लंकापति रावण के रूप में अपने दमदार अभिनय से स्क्रीन पर आग लगा दी है।

यह फिल्म दो भागों में बनाई जा रही है। पहले भाग की इस ऐतिहासिक सफलता के बाद दर्शकों का उत्साह सातवें आसमान पर है। मेकर्स ने पहले ही घोषणा कर दी है कि इस महागाथा का दूसरा और अंतिम भाग दिवाली 2028 के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।