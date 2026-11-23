'मुझे बताने वाले आप कौन होते हैं', बुर्का और हिजाब पर शबाना आजमी ने रखी दोटूक राय

बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी अपने बेबाक विचारों और सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर स्पष्ट राय रखने के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में उषा काकड़े के पॉडकास्ट 'नोन अननोन' में शामिल हुईं शबाना ने इस्लाम, हिजाब-बुर्का विवाद और फिल्मी सितारों के राजनीति में आने जैसे संवेदनशील विषयों पर खुलकर बात की।

मशहूर शायर कैफी आजमी और अभिनेत्री शौकत आजमी की बेटी शबाना लंबे समय से यह कहती रही हैं कि वे धार्मिक कर्मकांडों का पालन नहीं करतीं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से खुद को मुस्लिम मानती हैं। वहीं, उनके पति और प्रख्यात गीतकार जावेद अख्तर मुस्लिम पृष्ठभूमि से आने के बावजूद खुद को नास्तिक बताते हैं।

कुरान की सीख और 'बिचौलियों' पर निशाना

पॉडकास्ट के दौरान बुर्का और हिजाब से जुड़े सवाल पर शबाना आजमी ने धार्मिक ग्रंथों की गलत व्याख्या करने वालों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कुरान में कहीं भी इस तरह का बुर्का पहनने का निर्देश नहीं दिया गया है। शबाना के अनुसार, कुरान में सिर्फ इतना लिखा है कि आपकी नजरों में हया होनी चाहिए, और यह नियम महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए बराबर है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ तथाकथित 'बिचौलियों' ने धर्म की वास्तविक शिक्षाओं को तोड़-मरोड़कर पेश किया है और समाज में यह भ्रम फैलाया है कि कुरान महिलाओं को पर्दे में रहने के लिए बाध्य करता है।

व्यक्तिगत आजादी बनाम कट्टरपंथ

पहनावे को पूरी तरह निजी पसंद बताते हुए शबाना आजमी ने जबरदस्ती किए जाने का कड़ा विरोध किया। उन्होंने दो-टूक कहा, "मैं खुद बुर्का नहीं पहनती, लेकिन अगर कोई मुझसे यह कहे कि मैं बुर्का नहीं पहन सकती, तो मैं विरोध में तीन बुर्के पहन लूंगी। मुझे यह बताने वाले आप होते कौन हैं?" हालांकि, उन्होंने इस सिक्के का दूसरा पहलू भी सामने रखा और चेतावनी दी कि धर्मनिरपेक्षता की आड़ में कट्टरपंथ को बढ़ावा देना भी किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।

गौरतलब है कि शबाना आजमी ने कभी प्रत्यक्ष चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन अपने पति जावेद अख्तर की तरह वे भी संसद के उच्च सदन की सदस्य रह चुकी हैं। साल 1997 में तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। अपने व्यस्त फिल्मी करियर के बावजूद उन्होंने सदन की कार्यवाही में नियमित रूप से हिस्सा लिया। अपने संसदीय कार्यकाल के दौरान उन्होंने मुख्य रूप से महिला अधिकार, बाल कल्याण, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले वंचित वर्गों के मुद्दे प्रमुखता से उठाए।