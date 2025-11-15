शनिवार, 15 नवंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 15 नवंबर 2025 (12:54 IST)

Bigg Boss 19: कुनिका सदानंद ने उठाया मालती चाहर की सेक्सुएलिटी पर सवाल, बताया लेस्बियन!

Bigg Boss 19
'बिग बॉस 19' के घर में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। घर में कंटेस्टेंट्स के बीच रिश्ते बनते और बिगड़ते जा रहे हैं। अब कुनिका सदानंद ने मालती चाहर को लेकर एक बड़ा दावा करके सबकों चौंका दिया है। 
 
दरअसल, एक टास्क के दौरान तान्या‍ मित्तल और मालती चाहर के बीच थोड़ी सी कहाना सुनी हुई। इसके बाद तान्या कुनिका से मालती की हरकत के बारे में बात करती हैं। तान्या मित्तल ने कुनिका से कहा कि वह टास्क के दौरान मालती से नाराज थीं क्योंकि उन्होंने उन्हें प्लेट से मारने की कोशिश की। 
 
कुनिका, तान्या की बात सुनने के बाद मालती चाहर की सेक्सुअलिटी पर कमेंट करती हैं। वह धीरे से बोलती हैं कि उन्हें शक है कि मालती लेस्बियन हैं। तभी बिग बॉस उन्हें फुसफुसाने के लिए मना करते है।
 
कुनिका तान्या से फुसफुसाते हुए कहती हैं, एक चीज बोलना है, तो ऐसा है कि ये जो मालती मैडम हैं ना, मुझे पूरा यकीन है कि ये लेस्बियन हैं। उनका पॉश्चर भी वैसा है। कुनिका तान्या से कहती हैं कि नोटिस करना तुम। 
 
कुनिका के इस दावे पर यूजर्स खूब कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'क्या है ये, क्या इन्होंने मालती को लेस्बियन बुलाया?' एक अन्य ने खिला, 'कुनिका बहुत दिन रुक गई बिग बॉस के घर में, अब उन्हें जाना चाहिए।' एक और यूजर ने लिखा, 'किस आधार पर कुनिका ने मालती को लेस्बियन बुलाया।'
राजकुमार राव और पत्रलेखा भी हुए पेरेंट क्लब में शामिल, शादी की चौथी सालगिरह पर बेटी के बने माता-पिता

राजकुमार राव और पत्रलेखा भी हुए पेरेंट क्लब में शामिल, शादी की चौथी सालगिरह पर बेटी के बने माता-पिताबॉलीवुड के लवली कपल राजकुमार राव और पत्रलेखा भी पेरेंट क्लब में शामिल हो गए हैं। अपनी शादी की चौथी सालगिरह पर राजकुमार और पत्रलेखा ने एक प्यारी सी बेटी का स्वागत किया है। कपल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर यह खुशखबरी फैंस संग शेयर की है।

'बिग बॉस 11' फेम प्रियांक शर्मा के पिता का निधन, एक्स गर्लफ्रेंड ने भी जताया दुख

'बिग बॉस 11' फेम प्रियांक शर्मा के पिता का निधन, एक्स गर्लफ्रेंड ने भी जताया दुख'बिग बॉस 11' फेम और रियलिटी टीवी स्टार प्रियांक शर्मा पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। प्रियांक के पिता का 59 साल की उम्र में निधन हो गया है। प्रियांक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके इसकी जानकारी दी है। उनकी पोस्ट पर एक्स गर्लफ्रेंड दिव्या अग्रवाल ने भी रिएक्ट किया है।

दो पार्ट में बनेंगी प्रभास की 'फौजी', दूसरा पार्ट होगा प्रीक्वल

दो पार्ट में बनेंगी प्रभास की 'फौजी', दूसरा पार्ट होगा प्रीक्वलप्रभास की 'फौजी' सबसे बहुप्रतीक्षित आगामी फिल्मों में से एक है, जिसमें वह ‘सीता रामम’ के निर्देशक हनु राघवपुडी के साथ काम कर रहे हैं। फिल्म की घोषणा के बाद से ही यह चर्चा में है, क्योंकि इसमें दर्शकों को प्रभास को आज़ाद हिंद फोर्स के एक सैनिक के रूप में देखने का अवसर मिलेगा। फिल्म ऐतिहासिक घटनाओं का काल्पनिक पुनर्कथन है।

मोना सिंह ने 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के सेट से शाहरुख खान को कर दिया था बाहर, बताया किस्सा

मोना सिंह ने 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के सेट से शाहरुख खान को कर दिया था बाहर, बताया किस्साबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से धमाकेदार डेब्यू किया है। आर्यन के निर्देशन में बनी इस सीरीज में बॉलीवुड के कई सितारे नजर आए। वहीं सीरीज में मोना सिंह ने लीड एक्टर की मां और बॉबी देओल की प्रेमिका का किरदार निभाया।

पैपराजी पर फिर भड़कीं जया बच्चन, बोलीं- फोटो लो और तमीज में रहो...

पैपराजी पर फिर भड़कीं जया बच्चन, बोलीं- फोटो लो और तमीज में रहो...बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन अपने गुस्सैल रवैये की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। जया अक्सर पैपराजी पर भड़कती दिखती हैं। एक बार फिर एक इवेंट में जया का गुस्सा पैपराजी पर फूट पड़ा और उन्होंने कड़े शब्दों में उन्हें हिदायत दे डाली।

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
