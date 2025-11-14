शुक्रवार, 14 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. who is girija oak photos viral on social media in blue saree and sleeveless blouse
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : शुक्रवार, 14 नवंबर 2025 (16:23 IST)

नीली साड़ी पहन सोशल मीडिया पर छाईं हसीना, जानिए कौन हैं गिरिजा ओक?

Blue Saree Girl
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक महिला की तस्वीर छाई है। इन तस्वीरों में ब्लू साड़ी के साथ स्लीवलेस ब्लाउज पहने दिख रही इस हसीना के बारे में हर कोई जानना चाहता है। वह 'द वूमन इन द ब्लू साड़ी' के नाम से वायरल हो रही हैं। 
 
वायरल हो रही यह हसीना मराठी एक्ट्रेस गिरिजा ओक हैं। वह मराठी के अलावा कई हिंदी और साउथ फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। 
 
गिरिजा ओक आमिर खान की तारे जमीन पर, शाहरुख खान की जवान और शोर इन द सिटी जैसी फिल्मों में काम कर चुकी है। इसके लावा उन्होंने नेटफ्लिक्स पर रिलीज फिल्म 'इंस्पेक्टर जेंडे' में भी काम किया है। इस फिल्म में उन्होंने मनोज बाजपेयी की पत्नी की भूमिका निभाई है।
 
गिरिजा ओक के पिता गिरीश एक मशहूर मराठी अभिनेता हैं। 1987 में नागपुर में जन्मी गिरिशा ने 2011 में फिल्म प्रोड्यूसर सुह्द गोडबोले संग शादी की हैं। उनका एक बेटा भी है।
 
सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गिरिजा ओक ने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया। गिरिजा ने कहा, पिछले तीन दिनों से सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है, वह बिल्कुल पागलपन है। मुझे बहुत सारा प्यार मिल रहा है... मैसेज, फोन कॉल, मीम्स - इनमें से कुछ बेहद मजेदार और कुछ बहुत अश्लील हैं।
 
गिरिजा ने आगे कहा, मेरी कुछ तस्वीरें एआई द्वारा छेड़छाड़ की गई हैं और अच्छी नहीं हैं। उनमें से कुछ मेरे एआई-मॉर्फ्ड वीडियो भी हैं, जो अच्छी नहीं लग रहे हैं। वह बेहद खराब हैं और यह मुझे परेशान कर रहे हैं। मेरा एक बारह साल का बेटा है... आखिरकार, उसे ये तस्वीरें और वीडियो कभी न कभी सोशल मीडिया पर मिल ही जाएंगे। 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

120 बहादुर का रोमांटिक गाना 'नैना रा लोभी' हुआ रिलीज, फरहान अख्तर-राशि खन्ना की दिखी खास केमिस्ट्री

120 बहादुर का रोमांटिक गाना 'नैना रा लोभी' हुआ रिलीज, फरहान अख्तर-राशि खन्ना की दिखी खास केमिस्ट्रीएक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज की फिल्म '120 बहादुर' इस साल की सबसे ज्यादा चर्चित फिल्मों में से एक बन गई है। टीज़र और गानों से जगी जिज्ञासा के बाद, अब नए रिलीज़ हुए ट्रेलर ने उत्साह को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। अब फिल्म के रोमांटिक पहलू को दिखाते हुए गाना 'नैना रा लोभी' रिलीज किया गया है।

बॉलीवुड की सबसे उम्रदराज एक्ट्रेस कामिनी कौशल का निधन, 98 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

बॉलीवुड की सबसे उम्रदराज एक्ट्रेस कामिनी कौशल का निधन, 98 साल की उम्र में ली अंतिम सांसबॉलीवुड इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। सबसे उम्रदराज एक्ट्रेस कामिनी कौशल का निधन हो गया है। उन्होंने 98 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। कामिनी ने 1946 में ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी।

59 साल की उम्र में सलमान खान की फिटनेस देख शॉक्ड हुए फैंस, देखिए भाईजान की लेटेस्ट तस्वीर

59 साल की उम्र में सलमान खान की फिटनेस देख शॉक्ड हुए फैंस, देखिए भाईजान की लेटेस्ट तस्वीरबॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान 59 साल की उम्र में भी बेहद फिट हैं। वह इन दिनों अपने मच अवेटेड 'द-बंग: द टूर रीलोडेड' शो के लिए कतर में हैं। कतर से सलमान ने एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उनकी फिटनेस देख फैंस शॉक्ड हो गए हैं। सलमान खान ने अपनी एक बैकस्टेज तस्वीर शेयर की है।

इस वजह से शादी से पहले रणवीर सिंह के साथ लिव इन में नहीं रहीं दीपिका पादुकोण

इस वजह से शादी से पहले रणवीर सिंह के साथ लिव इन में नहीं रहीं दीपिका पादुकोणदीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह इंडस्ट्री के पसंदीदा कपल्स में से एक हैं। दोनों ने 6 साल तक एक-दूसरे के साथ रिलेशन में रहने के बाद नवंबर 2018 में इटली के लेक कोमो में शादी रचाई थी। दोनों अपनी शादी की सातवी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। दीपिका और रणवीर ने संजय लीला भंसाली की फिल्म गोलियों की रासलीला राम-लीला में पहली बार साथ काम किया था।

अनुराग कश्यप की निशांची का हुआ ओटीटी प्रीमियर, जानिए कहां देख सकते हैं फिल्म

अनुराग कश्यप की निशांची का हुआ ओटीटी प्रीमियर, जानिए कहां देख सकते हैं फिल्मप्राइम वीडियो ने ऐलान किया है कि अमेजन MGM स्टूडियोज इंडिया का देसी मसाला एंटरटेनर 'निशांची' 14 नवंबर को स्ट्रीमिंग पर रिलीज होगा। सितंबर 2025 में पार्ट 1 के थिएटर रिलीज के बाद, प्राइम वीडियो दोनों पार्ट्स 1 और 2 को एक साथ दिखाएगा, जिससे दर्शकों को एक रोमांचक और उसमें डूब जाने वाला अनुभव मिलेगा जो अनुराग कश्यप की क्राइम की दुनिया की पूरी गहराई और इमोशंस को पेश करता है।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com