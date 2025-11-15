शनिवार, 15 नवंबर 2025
Last Modified: शनिवार, 15 नवंबर 2025 (11:24 IST)

'बिग बॉस 11' फेम प्रियांक शर्मा के पिता का निधन, एक्स गर्लफ्रेंड ने भी जताया दुख

Bigg Boss 11
'बिग बॉस 11' फेम और रियलिटी टीवी स्टार प्रियांक शर्मा पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। प्रियांक के पिता का 59 साल की उम्र में निधन हो गया है। प्रियांक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके इसकी जानकारी दी है। उनकी पोस्ट पर एक्स गर्लफ्रेंड दिव्या अग्रवाल ने भी रिएक्ट किया है। 
 
प्रियांक शर्मा ने अपने पिता की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'आप अच्छे से सोना... मैं आपको बहुत मिस करने वाला हूं। मुझे अब आपकी बहुत याद आ रही है। एक दिन ऐसा जरुर आएगा जब मैं आपको भी गर्व महसूस करवाऊंगा। रेस्ट इन पीस।'
 
प्रियांक शर्मा की इस पोस्ट पर फैंस और सेलेब्स कमेंट करके उनके पिता को श्रद्धां‍जलि दे रहे हैं। प्रियांक की एक्स गर्लफ्रें दिव्या अग्रवाल ने भी कमेंट करते हुए लिखा, 'स्टे स्ट्रॉन्ग।' 
 
बता दें कि 'बिग बॉस ओटीटी' विनर दिव्या अग्रवाल और प्रियांक शर्मा एक समय अपने रिलेशन को लेकर सुर्खियों में रहते थष। दोनों की मुलाकात स्प्लिट्सविला 10 के सेट पर हुई थी। बिग बॉस 11 के घर में प्रियांक शर्मा बेनफ्शा सूनावाला के काफी करीब आ गए थे। प्रियांक की इस हरकत ने दिव्या अग्रवाल को तोड़ दिया और उन्होंने बिग बॉस हाउस में ही आकर उनसे ब्रेकअप कर लिया था। 
