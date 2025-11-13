गुरुवार, 13 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. priyanka chopra first look out as mandakini from ss rajamouli film
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 13 नवंबर 2025 (15:46 IST)

एसएस राजामौली की फिल्म से प्रियंका चोपड़ा का धांसू फर्स्ट लुक रिलीज, साड़ी में दिखाया एक्शन अवतार

SS Rajamouli
निर्देशक एसएस राजामौली की अगली फिल्म 'ग्लोब ट्रॉटर' में साउथ स्टार महेश बाबू और देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा साथ नजर आने वाली हैं। बीते दिनों इस फिल्म से पृथ्वीराज सुकुमारन का फर्स्ट लुक सामने आया था, जो विलेन की भूमिका निभाने वाले हैं। 
 
अब मेकर्स ने इस फिल्म से प्रियंका चोपड़ा का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया है। फिल्म में प्रियंका के किरदार का नाम मंदाकिनी होगा। फर्स्ट लुक पोस्टर में प्रियंका पीली साड़ी पहने नजर आ रही हैं। 
 
पोस्टर में प्रियंका का एक्शन अवतार देखने को मिल रहा है। प्रियंका साड़ी पहने हाथ में बंदूक लिए नजर आ रही हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए राजामौली ने लिखा, 'वह महिला जिसने वैश्विक मंच पर भारतीय सिनेमा को नया रूप दिया। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा आपका स्वागत है! दुनिया को आपकी मंदाकिनी के अनगिनत रंग देखने का बेसब्री से इंतज़ार है।
 
बता दें कि 15 नवंबर को 'ग्लोब ट्रॉटर' के डायरेक्टर एस एस राजामौली की तरफ से हैदराबाद में एक मेगा इवेंट रखा गया है। इस फिल्म में महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन अहम किरदार में नजर आने वाले हैं। फिलहाल फिल्म को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

इंडियन आइडल 16: अभिषेक की आवाज़ ने जीता श्रेया घोषाल का दिल, तारीफ में कही यह बात

इंडियन आइडल 16: अभिषेक की आवाज़ ने जीता श्रेया घोषाल का दिल, तारीफ में कही यह बातसिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल 16' में इस वीकेंड ‘रॉक ऑन विद फरहान’ एक खास एपिसोड होगा, जो फरहान अख्तर के 25 सालों के करियर को समर्पित है। इस संगीत भरे मौके पर, प्रतियोगी अभिषेक कुमार ने भाग मिल्खा भाग की 'ओ रंगरेजा' गाने की शानदार परफॉर्मेंस दी, जिसने जजों और दर्शकों दोनों को बहुत प्रभावित किया।

निर्देशक तुषार गोयल ने बताया क्यों बनाई 'द ताज स्टोरी', वेबदुनिया संग की खास बातचीत

निर्देशक तुषार गोयल ने बताया क्यों बनाई 'द ताज स्टोरी', वेबदुनिया संग की खास बातचीतताजमहल पर लिटिगेशन तो वैसे भी बहुत सारी दायर है। मैं काफी पढ़ता रहता था। लेकिन एक बार एक दिन जो हमारे प्रोड्यूसर साहब सुरेश झा उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि क्या इस विषय में तुम जानते हो, मैं नहीं जानता हूं। बहुत ज्यादा मेरे पास रिसर्च नहीं है। तब उन्होंने कहा कि ऐसा करो पूरी रिसर्च करके रखो अच्छा लगा तो इस पर फिल्म बना सकते हैं।

धर्मेंद्र संग डांस करने के लिए सलमान खान ने किया घंटों इंतजार, फराह खान ने बताया 'दीवानगी दीवानगी' गाने की शूटिंग का किस्सा

धर्मेंद्र संग डांस करने के लिए सलमान खान ने किया घंटों इंतजार, फराह खान ने बताया 'दीवानगी दीवानगी' गाने की शूटिंग का किस्सासलमान खान की स्टाइल, सादगी और बड़े दिल के साथ-साथ फैंस उनके डांस के भी दीवाने हैं। दिलचस्प बात ये है कि सलमान खुद धर्मेंद्र के डांस के बहुत बड़े फैन हैं। एक बार तो वो धर्मेंद्र को डांस करते देखने के लिए बेताबी से इंतजार कर रहे थे और फिल्म ओम शांति ओम के गाने “दीवानगी दीवानगी” में उनके साथ थिरकते भी नजर आए थे।

आर्यन खान के बर्थडे पर की कथित गर्लफ्रेंड ने लुटाया प्यार, कौन हैं लारिसा बोनेसी?

आर्यन खान के बर्थडे पर की कथित गर्लफ्रेंड ने लुटाया प्यार, कौन हैं लारिसा बोनेसी?बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने 12 नवंबर को अपना 28वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। आर्यन के बर्थडे पर उन्हें सोशल मीडिया पर ढ़ेरों शुभकामनाएं मिली। तमाम शुभकामनाओं के बीच आर्यन की कथित गर्लफ्रेंड लारिसा बोनेसी के खास पोस्ट ने सभी का ध्यान खींच लिया।

धर्मेंद्र के घर के आगे भीड़ लगाने पर पर पैपराजी पर फूटा सनी देओल का गुस्सा, बोले- बस वीडियो लिए जा रहे हो...

धर्मेंद्र के घर के आगे भीड़ लगाने पर पर पैपराजी पर फूटा सनी देओल का गुस्सा, बोले- बस वीडियो लिए जा रहे हो...बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत इन दिनों खराब चल रही है। बीते दिनों सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद कई सोशल मीडिया पर और कई मीडिया चैनल पर धर्मेंद्र की मौत की झूठी खबरें भी प्रसारित हुई।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com