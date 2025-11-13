एसएस राजामौली की फिल्म से प्रियंका चोपड़ा का धांसू फर्स्ट लुक रिलीज, साड़ी में दिखाया एक्शन अवतार

निर्देशक एसएस राजामौली की अगली फिल्म 'ग्लोब ट्रॉटर' में साउथ स्टार महेश बाबू और देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा साथ नजर आने वाली हैं। बीते दिनों इस फिल्म से पृथ्वीराज सुकुमारन का फर्स्ट लुक सामने आया था, जो विलेन की भूमिका निभाने वाले हैं।

अब मेकर्स ने इस फिल्म से प्रियंका चोपड़ा का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया है। फिल्म में प्रियंका के किरदार का नाम मंदाकिनी होगा। फर्स्ट लुक पोस्टर में प्रियंका पीली साड़ी पहने नजर आ रही हैं।

The woman who redefined Indian Cinema on the global stage. Welcome back, Desi Girl! @priyankachopra



Can’t wait for the world to witness your myriad shades of MANDAKINI.#GlobeTrotter pic.twitter.com/br4APC6Tb1 — rajamouli ss (@ssrajamouli) November 12, 2025

पोस्टर में प्रियंका का एक्शन अवतार देखने को मिल रहा है। प्रियंका साड़ी पहने हाथ में बंदूक लिए नजर आ रही हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए राजामौली ने लिखा, 'वह महिला जिसने वैश्विक मंच पर भारतीय सिनेमा को नया रूप दिया। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा आपका स्वागत है! दुनिया को आपकी मंदाकिनी के अनगिनत रंग देखने का बेसब्री से इंतज़ार है।