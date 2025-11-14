जब रणवीर सिंह ने दीपिका पादुकोण संग सुहागरात को लेकर कह दी यह बात

रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण बॉलीवुड के पसंदीदा कपल में से एक हैं। ऑन स्क्रीन से लेकर ऑफ स्क्रीन तक इनकी जोड़ी हिट है। दोनों ने 6 साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद 14 नवंबर 2018 में इटली के लेक कोमो में शादी रचाई थी। दोनों की शादी को सात साल पूरे हो गए हैं।

रणवीर सिंह करण जौहर के फेमस टॉक शो 'कॉफी विद करण 7' में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई खुलासे किए थे। इतना ही नहीं रणवीर ने अपनी शादी और बेडरूम सीक्रेट्स से जुड़ी कई बातें बताई थी।

शो में बिंगो गेम के दौरान, रणवीर ने कबूल किया कि उन्होंने अपनी सुहागरात पर सेक्स किया था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने अपनी वैनिटी वैन में भी इसे किया था और उनके पास कई तरह के सेक्स के लिए अलग-अलग प्लेलिस्ट हैं।

जब करण जौहर ने पूछा था कि क्या वह शादी की सभी रस्मों के बाद थक नहीं गए थे, तो उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, 'नहीं, मैं बहुत बिजी था।'

दीपिका और रणवीर ने संजय लीला भंसाली की फिल्म गोलियों की रासलीला राम-लीला में पहली बार साथ काम किया था। इसी के बाद दोनों की नजदीकियों की चर्चा थी। दोनों एक प्यारी सी बेटी दुआ के माता-पिता भी बन चुके हैं।