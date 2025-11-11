मंगलवार, 11 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. shehnaaz gill reveals why she cheated in relationship
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : मंगलवार, 11 नवंबर 2025 (16:15 IST)

रिश्ते में बेवफाई पर बोलीं शहनाज़ गिल- वो मुझसे प्यार नहीं करता था, इसलिए छोड़ दिया

shehnaaz gill reveals why she cheated in relationship
लोकप्रिय अभिनेत्री और सिंगर शहनाज गिल ने हाल ही में अपने एक पुराने रिश्ते को लेकर बड़ा खुलासा किया है। SMTV के यूट्यूब चैनल से बातचीत में उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने एक पार्टनर को धोखा दिया था, लेकिन इसके पीछे की वजह भावनात्मक थी, न कि स्वार्थी।
 
शहनाज़ ने कहा, "हां, मैंने प्यार में धोखा दिया है। लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हमारे बीच की वाइब नहीं मिल रही थी। जब आप किसी से उम्मीद करते हैं और वो उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो रिश्ता बोझ बन जाता है। मैं सिर्फ देती नहीं रह सकती, मुझे भी बदले में प्यार चाहिए।"
 
उन्होंने आगे कहा कि "एक औरत अपने प्यार के बदले प्यार चाहती है। अगर सामने वाला प्यार नहीं करता तो फिर रिश्ता रखने का मतलब ही क्या रह जाता है।"
 
शहनाज़ ने बताई अपने आदर्श पार्टनर की शर्तें
शहनाज़ ने कहा कि उन्हें अपने पार्टनर में समझ, खुला दिमाग और स्वतंत्रता की भावना चाहिए। उन्होंने कहा, "मुझे ऐसा साथी चाहिए जो मुझे स्पेस दे, मेरे काम की सराहना करे और मेरे साथ खुलकर बातें कर सके। हम दोनों एक-दूसरे के काम को देख सकें, यात्रा कर सकें, बिना फोन के भी एक-दूसरे के साथ वक्त बिता सकें, यही सच्चा रिश्ता होता है।"
 
"रिश्तों में बराबरी जरूरी है" – शहनाज़ गिल
बातचीत के दौरान शहनाज़ ने रिश्तों में वित्तीय समानता पर भी खुलकर राय रखी। उन्होंने कहा कि वह हमेशा से अपने रिश्तों में "शेयरिंग" पर विश्वास करती हैं।
 
उन्होंने कहा, "जब मैं किसी रिश्ते में होती हूं, तो मैं खर्चे बराबर बांटने में यकीन रखती हूं। अगर हम हॉलिडे पर हैं तो बिल आधा-आधा। लेकिन कई पुरुषों को इससे दिक्कत होती है। उन्हें लगता है, 'क्यों तुम्हारे पैसे? मैं खर्च कर दूं।' शायद उन्हें इस बात से असुरक्षा होती है कि एक औरत खुद के लिए भी भुगतान कर सकती है।"
 
शहनाज़ ने कहा कि वह इन बातों को लेकर बहुत स्पष्ट हैं और चाहती हैं कि रिश्ता समानता और सम्मान पर आधारित हो, न कि झूठे अहम पर।

 
शहनाज़ का करियर और नया कदम
वर्कफ्रंट की बात करें तो शहनाज़ गिल हाल ही में पंजाबी फिल्म ‘इक कुड़ी’ में नजर आईं। इस फिल्म के साथ शहनाज़ ने एक नया कदम भी बढ़ाया — उन्होंने अपने खुद के बैनर ‘Shehnaaz Gill Production’ के तहत बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू किया।
 
"मैं बस सच्चे रिश्ते में रहना चाहती हूं"
अंत में शहनाज़ ने कहा कि वो ऐसे रिश्ते में रहना चाहती हैं जहां भावनात्मक जुड़ाव, सम्मान और बराबरी हो। "अगर कोई इंसान आपको प्यार नहीं दे सकता, तो उस रिश्ते को निभाना अपने समय की बर्बादी है। मैं अब वही रिश्ता चाहती हूं जहां दोनों एक-दूसरे को समझें और आगे बढ़ें।"
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

रिश्ते में बेवफाई पर बोलीं शहनाज़ गिल- वो मुझसे प्यार नहीं करता था, इसलिए छोड़ दिया

रिश्ते में बेवफाई पर बोलीं शहनाज़ गिल- वो मुझसे प्यार नहीं करता था, इसलिए छोड़ दियाअभिनेत्री शहनाज़ गिल ने अपने एक पुराने रिश्ते पर चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पार्टनर को इसलिए धोखा दिया क्योंकि उन्हें उस रिश्ते में प्यार और इज्जत महसूस नहीं हुई। साथ ही शहनाज़ ने रिश्तों में वित्तीय समानता और साझेदारी पर भी खुलकर बात की।

धर्मेंद्र, प्रेम चोपड़ा अस्पताल में, गिर पड़े जीतेंद्र, असरानी-सतीश-सुलक्षणा नहीं रहे, बॉलीवुड को आखिर किसकी नजर लग गई?

धर्मेंद्र, प्रेम चोपड़ा अस्पताल में, गिर पड़े जीतेंद्र, असरानी-सतीश-सुलक्षणा नहीं रहे, बॉलीवुड को आखिर किसकी नजर लग गई?बॉलीवुड पर जैसे बुरी नज़र पड़ गई है। असरानी, सतीश शाह और ज़रीन खान के निधन के बाद अब धर्मेंद्र और प्रेम चोपड़ा अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि जीतेंद्र भी गिर पड़े। लगातार आ रही इन बुरी खबरों ने फिल्म इंडस्ट्री और फैंस दोनों को चिंता में डाल दिया है।

धर्मेंद्र की सेहत पर अपडेट: हेमा मालिनी का गुस्सा फूटा, 'झूठी खबरों को माफ नहीं किया जाएगा'

धर्मेंद्र की सेहत पर अपडेट: हेमा मालिनी का गुस्सा फूटा, 'झूठी खबरों को माफ नहीं किया जाएगा'बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की सेहत को लेकर झूठी अफवाहों ने हलचल मचा दी। आईसीयू में भर्ती धर्मेंद्र की हालत स्थिर बताई जा रही है। बेटी ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का खंडन किया, जबकि हेमा मालिनी ने मीडिया पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा — “ऐसी गैरजिम्मेदाराना रिपोर्टिंग माफ नहीं की जाएगी।”

83 वर्षीय जीतेंद्र लड़खड़ाए और गिर पड़े, लेकिन घबराने की बात नहीं, फिर जो हुआ उसने सबका दिल जीत लिया

83 वर्षीय जीतेंद्र लड़खड़ाए और गिर पड़े, लेकिन घबराने की बात नहीं, फिर जो हुआ उसने सबका दिल जीत लिया83 वर्षीय बॉलीवुड अभिनेता जीतेंद्र हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान चलते हुए अचानक फर्श पर गिर पड़े। फोटोग्राफरों की भीड़ के कारण उनका पैर फर्श की ऊंची जगह पर अटक गया था। हालांकि, अच्छी बात यह रही कि उन्हें कोई चोट नहीं आई और वे मुस्कुराते हुए खुद उठ खड़े हुए।

धर्मेंद्र के निधन की झूठी खबरों पर भड़कीं हेमा मालिनी, बोलीं- मीडिया थोड़ी इज्जत तो दें हमारे परिवार को

धर्मेंद्र के निधन की झूठी खबरों पर भड़कीं हेमा मालिनी, बोलीं- मीडिया थोड़ी इज्जत तो दें हमारे परिवार कोमुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की अफवाह ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी। हालांकि उनकी बेटी ईशा देओल और पत्नी हेमा मालिनी ने इन खबरों को सिरे से खारिज किया। ईशा ने कहा कि धर्मेंद्र स्टेबल हैं और रिकवरी कर रहे हैं।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com