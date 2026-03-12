गुरुवार, 12 मार्च 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. roshni walia bold photos in white tshirt shorts
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 12 मार्च 2026 (14:59 IST)

रोशनी वालिया का सुपर बोल्ड लुक, सिजलिंग अदाओं से मचाया तहलका

Roshni Walia photos
एक्ट्रेस रोशनी वालिया अपनी बोल्ड और ग्लैमरस तस्वीरों के कारण इंटरनेट पर छाई रहती हैं। 24 साल की रोशनी का इंस्टा अकाउंट उनकी हॉट तस्वीरों से भरा हुआ है। 
 
इस बार रोशनी ने व्हाइट कलर की प्रिंटेड टी-शर्ट और शॉर्ट में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है। उनकी नई तस्वीरों ने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। 
 
कभी 'अजबदे' के किरदार में सादगी बिखेरने वाली रोशनी अब अपने हॉट और बोल्ड लुक्स से बड़ी-बड़ी अभिनेत्रियों को मात दे रही हैं।
 
रोशनी ने मिनिमल मेकअप और खुले कर्ली बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। तस्वीरों में वह बेहद सिजलिंग अंदाज में पोज देती दिख रही हैं। 
 
रोशनी वालिया कभी कुर्सी पर बैठकर तो कभी खड़े होकर पोज देती दिख रही हैं। एक्ट्रेस अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। 
 
उनके कातिलाना पोज और कैमरे की ओर देखने का अंदाज फैंस को उनका दीवाना बना रहा है। रोशनी की इन तस्वीरों पर कुछ ही घंटों में लाखों लाइक्स आ चुके हैं। 
 
रोशनी ने करियर की शुरुआत महज सात साल की उम्र में विज्ञापनों से की थी। उन्हें असली पहचान 'भारत का वीर पुत्र - महाराणा प्रताप' में छोटी अजबदे के किरदार से मिली। वह कई फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

'अनुपमा' में आया बड़ा लीप, गोवा में नई शुरुआत को लेकर रूपाली गांगुली का खुलासा

'अनुपमा' में आया बड़ा लीप, गोवा में नई शुरुआत को लेकर रूपाली गांगुली का खुलासास्टार प्लस का सबसे पॉपुलर शो 'अनुपमा' अपनी जबरदस्त कहानी के साथ टीवी पर राज कर रहा है, जो लगातार आने वाले ट्विस्ट, ड्रामा और इमोशनल उतार-चढ़ाव से दर्शकों को बांधे रखता है। यही वजह है कि लोग इतने लंबे समय से इस शो से जुड़े हुए हैं। अब कहानी में एक लीप आया है, जिससे अनुपमा की ज़िंदगी का एक नया चैप्टर गोवा में शुरू हो रहा है।

भूत, मस्ती और पागलपन का धमाका, अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' का मजेदार टीजर रिलीज

भूत, मस्ती और पागलपन का धमाका, अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' का मजेदार टीजर रिलीजबॉलीवुड की वो OG डायरेक्टर-एक्टर जोड़ी, प्रियदर्शन और अक्षय कुमार पूरे 14 साल के लंबे गैप के बाद फिल्म 'भूत बंगला' के साथ वापस आ रहे हैं। अब मेकर्स ने 'भूत बंगला' का बहुप्रतीक्षित टीज़र भी रिलीज़ कर दिया है। इसके साथ ही एक कास्ट पोस्टर भी सामने आया है जो इसकी डरावनी पर मज़ेदार दुनिया की पहली झलक दिखाता है।

9 साल की उम्र में फाल्गुनी पाठक ने शुरू किया था करियर, जानिए क्यों रहती हैं टॉम बॉय लुक में?

9 साल की उम्र में फाल्गुनी पाठक ने शुरू किया था करियर, जानिए क्यों रहती हैं टॉम बॉय लुक में?'गरबा क्वीन' फाल्गुनी पाठक का नाम सुनते ही हर किसी के मन में गरबा नृत्य और नवरात्रि के उल्लास की तस्वीर उभर आती है। उनकी मधुर आवाज़, जीवंत संगीत और नवरात्रि के गीतों को लोग खूब पसंद करते हैं। किसी भी रास-गरबा नाइट्स और डंडिया सेलिब्रेशन में उनके गाने के बिना समारोह पूरा नहीं होता।

Dhurandhar के गाने 'Fa9la' के सिंगर फ्लिपराची का इंडिया टूर कैंसिल, जानें क्या है वजह

Dhurandhar के गाने 'Fa9la' के सिंगर फ्लिपराची का इंडिया टूर कैंसिल, जानें क्या है वजहरणवीर सिंह की फिल्म फिल्म 'धुरंधर' के गाने 'Fa9la' (फासला) ने पिछले साल जो तहलका मचाया था, उसका खुमार आज भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। 'Fa9la' गाने से बहरीनी रैपर फ्लिपराची भी रातों-रात स्टार बन गए। फ्लिपराची जल्द ही भारत में पहली बार लाइव परफॉर्मेंस भी करने वाले थे। लेकिन अब एक बुरी खबर सामने आई है। फ्लिपराची का इंडिया टूर कैंसिल हो गया है।

'महाकुंभ वायरल गर्ल' मोनालिसा ने परिवार से बगावत कर मुस्लिम बॉयफ्रेंड संग रचाई शादी

'महाकुंभ वायरल गर्ल' मोनालिसा ने परिवार से बगावत कर मुस्लिम बॉयफ्रेंड संग रचाई शादीसाल 2025 के महाकुंभ मेले में रुद्राक्ष की माला बेचने वाली मोनालिसा ने अपनी नीली आंखों और सादगी से करोड़ों दिलों को जीत लिया था। मोनालिसा रातोंरात इंटरनेट सेंसेशन बन गई थीं। इसके बाद उन्होंने कई ऑफर मिलने लगे थे। वहीं अब मोनालिसा ने अपना करियर शुरू होने से पहले ही शादी रचा ली है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

खाटू श्याम बाबा

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com