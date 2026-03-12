क्या मोनालिसा हुईं 'लव जिहाद' का शिकार? परिवार के खिलाफ जाकर मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी रचाने पर छिड़ा विवाद

प्रयागराज महाकुंभ में अपनी कजरारी आखों और मुस्कान की वजह से रातों-रात इंटरनेट सनसनी बनी मोनालिसा ने अपने मु्स्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान संग शादी रचाकर सभी को चौंका दिया है। मोनालिसा ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर केरल में फरमान संग शादी रचाई।
मोनालिसा ने पुलिस प्रोटेक्शन लेते हुए केरल में सिविल मैरिज और फिर मंदिर में शादी की। एक्ट्रेस की शादी की खबर सामने आते ही मीडिया दो धड़ों में बंट गया है। जहां एक तरफ लोग इसे प्यार की जीत बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसे 'लव जिहाद' का नाम देकर तीखी बहस छिड़ गई है।
सनोज मिश्रा का दावा
मोनालिसा की पहली फिल्म के निर्देशक सनोज मिश्रा ने एक पोस्ट में दावा किया कि एक्ट्रेस लव जिहाद का शिकार हुई है। परिवार के खिलाफ जाकर शादी का कदम उन्होंने प्यार में नहीं बल्कि बहकावे में उठाया है। मोनालिसा के मैनेजर ने उनका सौदा दक्षिण भारत में किया है।
इंटरनेट पर 'लव जिहाद' का छिड़ा विवाद
मोनालिसा की शादी की तस्वीरें वायरल होते ही इंटरनेट पर भी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कई नेटिजन्स ने इसे 'लव जिहाद' करार दिया है। आलोचकों का तर्क है कि एक हिंदू धार्मिक उत्सव से पहचान पाने वाली लड़की का दूसरे धर्म में शादी करना महज इत्तेफाक नहीं है।
एक यूजर ने लिखा, 'कुंभ में हिंदू लड़की बनकर वायरल हुई मोनालिसा, अब फरमान खान के साथ भागकर निकाह कर रही हैं। जब गरीबी थी, तब हिंदू चमक रहे थे, अब प्यार के नाम पर लव जिहाद का शिकार।' एक अन्य ने लिखा, 'सनोज मिश्रा ने जाने अनजाने में एक जिंदगी बर्बाद कर दी। एक सीधी साधी लड़की को बॉलीवुड की दुनिया में लाकर लव जिहाद का शिकार बना दिया।
वहीं कई यूजर्स ने कहा कि यह दो वयस्कों का निजी फैसला है और इसमें किसी को दखल नहीं देना चाहिए। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कपल को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्यार को धर्म से ऊपर होना चाहिए। इस तरह यह मामला सोशल मीडिया पर एक बड़े वैचारिक विवाद का रूप ले चुका है।
कौन हैं फरमान खान
फरमान खान महाराष्ट्र के एक और मॉडल है। मोनालिसा और फरमान जल्द ही एक प्रोजेक्ट में साथ नजर भी आने वाले हैं। दोनों पिछले डेढ़ साल से एक दूसरे को जानते हैं। मोनालिसा और फरमान की मुलाकात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुई थी। दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई।
विवादों के बीच मोनालिसा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मेरा परिवार मेरी शादी गांव में किसी और से करना चाहता था, जो मुझे मंजूर नहीं था। मैं फरमान के साथ खुश हूं। केरल एक ऐसा राज्य है जो धर्म और जाति से ऊपर उठकर लोगों का समर्थन करता है, इसीलिए हमने यहाँ शादी करने का फैसला किया।
पुलिस सुरक्षा और फिल्मी अंदाज में शादी
मोनालिसा की शादी से ठीक पहले हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। मोनालिसा ने तिरुवनंतपुरम के थंपानूर पुलिस स्टेशन पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पिता उन्हें जबरन वापस इंदौर ले जाकर किसी और से शादी कराना चाहते हैं। चूंकि मोनालिसा बालिग हैं, इसलिए पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए उनके पिता को समझाया कि वह अपनी मर्जी से जीवनसाथी चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। पुलिस सुरक्षा के बीच, मोनालिसा और फरमान ने तिरुवनंतपुरम के अरुमनूर मंदिर में हिंदू रीति-रिवाजों से शादी की।