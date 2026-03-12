गुरुवार, 12 मार्च 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 12 मार्च 2026 (15:25 IST)

तापसी पन्नू ने साझा की इंडस्ट्री में पहचान बनाने की मुश्किल कहानी, बोलीं- मुकाम बनाना आसान नहीं

Taapsee Pannu struggle story
तापसी पन्नू जब आज अपनी फिल्मों के सफर को पीछे मुड़कर देखती हैं, तो यह रिस्क, हिम्मत और खुद को बार-बार बदलने के एक शानदार सफर जैसा लगता है। 'पिंक' और 'मुल्क' जैसे समाज को आइना दिखाने वाले ड्रामों से लेकर 'हसीन दिलरुबा' जैसे थ्रिलर और 'सांड की आंख' जैसे स्पोर्ट्स बायोग्राफिकल ड्रामा तक, इस एक्ट्रेस ने लगातार ऐसी कहानियों का साथ देकर अपनी एक अलग पहचान बनाई है जो पुरानी सोच को चुनौती देती हैं। 
 
अब तापसी पन्नू की नई फिल्म 'अस्सी' के आने के साथ ही, एक बार फिर उस खास पहचान की चर्चा हो रही है जो उन्होंने इंडस्ट्री में अपने दम पर बनाई है। बहुत से दर्शकों के लिए, तापसी पन्नू की फिल्म का मतलब ही होता है—गहरे किरदार, सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी और दमदार परफॉरमेंस। 
 
अपनी फिल्मों के ज़रिए अपने नाम की एक खास पहचान बनाने की चुनौती पर बात करते हुए तापसी ने कहा, 'बहुत ज्यादा।' पीछे मुड़कर देखते हुए तापसी कहती हैं कि उनकी पसंद के पीछे कोई बहुत सोच-समझकर बनाया गया प्लान नहीं था। जब उन्होंने शुरुआत की थी, तब उनके पास ऑप्शन भी कम थे। 
उन्होंने बताया, शुरुआत में आपके पास कम विकल्प होते हैं, और आप वही चुनते हैं जो आपको सबसे सही लगता है। फिर कुछ ऐसा क्लिक हुआ, जिससे और रास्ते खुलते गए। और फिर धीरे-धीरे आपको अपनी मंज़िल मिल गई। इतनी सारी फिल्में करने के बाद मुझे समझ आया कि मुझे ऐसी फिल्में बनाने में मज़ा आ रहा है और दर्शक भी इन्हें देखना पसंद कर रहे हैं। 
 
तापसी ने कहा, वैचारिक तौर पर भी, इन फिल्मों या किरदारों को करते वक्त मेरे अंदर कोई उलझन नहीं होती। मैंने कभी इसे अपने करियर के तौर पर नहीं सोचा था। इसलिए मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह से आगे बढ़ूँगी कि पहले ऐसी फिल्में करूँगी, फिर वैसी। मैंने कभी ऐसा कोई रास्ता नहीं बनाया था।
 
तापसी कहती हैं कि उन्होंने काम की बारीकियां और इंडस्ट्री को साथ-साथ सीखा है, और कदम-दर-कदम आगे बढ़ी हैं। आज भी, वो अपने करियर को उसी भूख के साथ देखती हैं जो उनमें शुरुआत के समय थी। उन्होंने बताया, मैंने काम करते-करते ही अपना काम सीखा। इसलिए यह एक बहुत कठिन लड़ाई रही है। मैंने अच्छे, बुरे और बहुत बुरे दिन देखे हैं। ज़ाहिर है, हर किसी की तरह। मुझे नहीं लगता कि इस इंडस्ट्री में किसी के लिए भी राह बहुत आसान होती है। 
 
उन्होंने कहा, हर किसी की अपनी लड़ाइयां, जीत और हार होती है। मुझे यहाँ तक पहुँचने में लंबा समय लगा। लेकिन अगर मैं इसे देखूं, तो मुझे अभी भी ऐसा महसूस नहीं होता कि अब कुछ बड़ा हो गया है और मैं आराम कर सकती हूँ, या मैं यहाँ टिक गई हूँ। मुझे अभी तक वो 'मुकाम हासिल कर लेने' वाली फीलिंग उतनी नहीं आती। मुझे अब भी लगता है कि मुझे अभी बहुत कुछ करना है।
 
'अस्सी' के रिलीज होने के साथ ही, इसने उस भरोसे को और मजबूत कर दिया है जो दर्शक और क्रिटिक्स पिछले कई सालों से तापसी पन्नू से जोड़कर देखते आए हैं, एक ऐसी कलाकार जो किसी भी कहानी को पूरी शिद्दत के साथ संभाल सकती है। इस फिल्म में, तापसी ने एक बार फिर दमदार परफॉरमेंस दी है, जहाँ उन्होंने कहानी को इमोशनल गहराई और एक शांत मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। 
