गुरुवार, 12 मार्च 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. star plus show anupamaa leap twist rupali ganguly reveals goa new track
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 12 मार्च 2026 (13:47 IST)

'अनुपमा' में आया बड़ा लीप, गोवा में नई शुरुआत को लेकर रूपाली गांगुली का खुलासा

Anupamaa leap twist
स्टार प्लस का सबसे पॉपुलर शो 'अनुपमा' अपनी जबरदस्त कहानी के साथ टीवी पर राज कर रहा है, जो लगातार आने वाले ट्विस्ट, ड्रामा और इमोशनल उतार-चढ़ाव से दर्शकों को बांधे रखता है। यही वजह है कि लोग इतने लंबे समय से इस शो से जुड़े हुए हैं। अब कहानी में एक लीप आया है, जिससे अनुपमा की ज़िंदगी का एक नया चैप्टर गोवा में शुरू हो रहा है।
 
​लेटेस्ट प्रोमो में दिखाया गया है कि वह गोवा के बीच पर थेपला और ढोकला बेचकर अपनी नई शुरुआत कर रही है, साथ ही उसके साथ रहने वाली एक छोटी बच्ची के साथ उसका प्यारा रिश्ता भी नज़र आ रहा है। प्रोमो में सचिन त्यागी की नई एंट्री भी दिखाई गई है, जो आगे चलकर अनुपमा के इस सफर में एक अहम रोल निभाएंगे।
 
अनुपमा का प्यारा किरदार निभाने वाली रूपाली गांगुली ने बताया कि कैसे यह किरदार कई महिलाओं को इंस्पायर करता है। उन्होंने कहा, मैं अनुपमा का रोल निभाकर खुद को सच में खुशनसीब मानती हूँ। वह एक ऐसी महिला है जो ज़िंदगी में कई मुश्किलों का सामना करती है, फिर भी वह मजबूती से खड़ी रहती है और दोबारा उठती है। 
 
उन्होंने कहा, अनुपमा के अलग-अलग सफरों के ज़रिए यह किरदार कई महिलाओं की कहानियों और परेशानियों को दिखाता है, क्योंकि हर महिला का रास्ता अलग होता है। कुछ लोग अनुपमा के शुरुआती दौर से खुद को जोड़ सकते हैं, तो कुछ उसके बाद वाले सफरों से, लेकिन एक चीज़ जो हमेशा एक जैसी रहती है, वो है उसकी हिम्मत और अपनी सेल्फ-वर्थ को कभी न खोने की ताकत, चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए।
 
लीप और नए ट्विस्ट के बारे में बात करते हुए रूपाली गांगुली ने दर्शकों से कुछ बहुत ही दिलचस्प होने का वादा किया है। उन्होंने बताया, अब प्रार्थना की मौत के बाद, लीप के साथ अनुपमा गोवा में अपनी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू कर रही है, जहां वो देविका की बेटी के साथ रह रही है और नई भावनाओं और जिम्मेदारियों को संभाल रही है। एक नई एंट्री और आने वाले कई अनपेक्षित ट्विस्ट्स के साथ, अगला ट्रैक कई ऐसे पल लेकर आएगा जिन्हें दर्शक सच में एन्जॉय करेंगे।
 
दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि लीप के बाद अनुपमा का यह नया सफर कैसे आगे बढ़ता है। गोवा में एक नई शुरुआत और सचिन त्यागी की एंट्री के साथ, लोग यह देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं कि उसकी कहानी अब क्या मोड़ लेती है और कैसे सबको इंस्पायर करती रहती है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
रोशनी वालिया का सुपर बोल्ड लुक, सिजलिंग अदाओं से मचाया तहलका

तापसी पन्नू ने साझा की इंडस्ट्री में पहचान बनाने की मुश्किल कहानी, बोलीं- मुकाम बनाना आसान नहीं

तापसी पन्नू ने साझा की इंडस्ट्री में पहचान बनाने की मुश्किल कहानी, बोलीं- मुकाम बनाना आसान नहींतापसी पन्नू जब आज अपनी फिल्मों के सफर को पीछे मुड़कर देखती हैं, तो यह रिस्क, हिम्मत और खुद को बार-बार बदलने के एक शानदार सफर जैसा लगता है। 'पिंक' और 'मुल्क' जैसे समाज को आइना दिखाने वाले ड्रामों से लेकर 'हसीन दिलरुबा' जैसे थ्रिलर और 'सांड की आंख' जैसे स्पोर्ट्स बायोग्राफिकल ड्रामा तक, इस एक्ट्रेस ने लगातार ऐसी कहानियों का साथ देकर अपनी एक अलग पहचान बनाई है।

क्या मोनालिसा हुईं 'लव जिहाद' का शिकार? परिवार के खिलाफ जाकर मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी रचाने पर छिड़ा विवाद

क्या मोनालिसा हुईं 'लव जिहाद' का शिकार? परिवार के खिलाफ जाकर मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी रचाने पर छिड़ा विवादप्रयागराज महाकुंभ में अपनी कजरारी आखों और मुस्कान की वजह से रातों-रात इंटरनेट सनसनी बनी मोनालिसा ने अपने मु्स्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान संग शादी रचाकर सभी को चौंका दिया है। एक्ट्रेस की शादी की खबर सामने आते ही मीडिया दो धड़ों में बंट गया है। जहां एक तरफ लोग इसे प्यार की जीत बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसे 'लव जिहाद' का नाम देकर तीखी बहस छिड़ गई है।

रोशनी वालिया का सुपर बोल्ड लुक, सिजलिंग अदाओं से मचाया तहलका

रोशनी वालिया का सुपर बोल्ड लुक, सिजलिंग अदाओं से मचाया तहलकाएक्ट्रेस रोशनी वालिया अपनी बोल्ड और ग्लैमरस तस्वीरों के कारण इंटरनेट पर छाई रहती हैं। 24 साल की रोशनी का इंस्टा अकाउंट उनकी हॉट तस्वीरों से भरा हुआ है। इस बार रोशनी ने व्हाइट कलर की प्रिंटेड टी-शर्ट और शॉर्ट में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है। उनकी नई तस्वीरों ने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं।

'अनुपमा' में आया बड़ा लीप, गोवा में नई शुरुआत को लेकर रूपाली गांगुली का खुलासा

'अनुपमा' में आया बड़ा लीप, गोवा में नई शुरुआत को लेकर रूपाली गांगुली का खुलासास्टार प्लस का सबसे पॉपुलर शो 'अनुपमा' अपनी जबरदस्त कहानी के साथ टीवी पर राज कर रहा है, जो लगातार आने वाले ट्विस्ट, ड्रामा और इमोशनल उतार-चढ़ाव से दर्शकों को बांधे रखता है। यही वजह है कि लोग इतने लंबे समय से इस शो से जुड़े हुए हैं। अब कहानी में एक लीप आया है, जिससे अनुपमा की ज़िंदगी का एक नया चैप्टर गोवा में शुरू हो रहा है।

भूत, मस्ती और पागलपन का धमाका, अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' का मजेदार टीजर रिलीज

भूत, मस्ती और पागलपन का धमाका, अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' का मजेदार टीजर रिलीजबॉलीवुड की वो OG डायरेक्टर-एक्टर जोड़ी, प्रियदर्शन और अक्षय कुमार पूरे 14 साल के लंबे गैप के बाद फिल्म 'भूत बंगला' के साथ वापस आ रहे हैं। अब मेकर्स ने 'भूत बंगला' का बहुप्रतीक्षित टीज़र भी रिलीज़ कर दिया है। इसके साथ ही एक कास्ट पोस्टर भी सामने आया है जो इसकी डरावनी पर मज़ेदार दुनिया की पहली झलक दिखाता है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

खाटू श्याम बाबा

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com