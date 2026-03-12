गुरुवार, 12 मार्च 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. priyanka chopra husband nick jonas sister maya kibbel passes away
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 12 मार्च 2026 (11:05 IST)

प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस पर टूटा दुखों का पहाड़, सिंगर की बहन माया किबेल का निधन

Sadness in Priyanka Chopra's family
बॉलीवुड की 'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। निक जोनस की सबसे करीबी दोस्तों में से एक और जिन्हें वे अपनी 'बहन' मानते थे, माया किबेल का महज 30 साल की उम्र में निधन हो गया है। माया लंबे समय से एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी 'विल्सन डिजीज' से लड़ रही थीं।
 
माया के निधन की पुष्टि उनकी मां कियोको किबेल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए की। उन्होंने बताया कि 7 मार्च को माया अचानक गिर पड़ी थीं, जिसके बाद उनके दिल और फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया। अस्पताल ले जाने के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। 
 
माया की मां ने लिखा, बहुत दुख के साथ मुझे ये दुखद खबर बतानी पड़ रही है। माया को विल्सन डिजीज नाम की एक बहुत रेयर बीमारी थी। माया बहुत बहादुरी से इस बीमारी से लड़ी, लेकिन उसका शरीर अब और नहीं सह सका। 7 मार्च की सुबह वो बेहोश हो गईं, उनके दिल और फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया। जबतक वो अस्पताल के इमरजेंसी रूम तक पहुंची, तबतक बहुत देर हो चुकी थी। वो इतना दर्द सहती थीं कि अक्सर दर्द की वजह से रोते-रोते सो जाती थीं।
 
उन्होंने आगे लिखा, अब वो स्वर्ग में हैं, जहां उसके पापा साथ हैं, और अब उसे कभी कोई दर्द नहीं होगा। जिन लोगों को माया के बारे में पता था और जो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे कि वो चली गईं, प्लीज ये जान लो कि अब वो सबसे अच्छी जगह पर हैं। मैं उसकी मां हूं, 30 साल तक उसकी मां रही, और आज मैं बहुत टूट गई हूं, बहुत मिस कर रही हूं। लेकिन मेरे लिए एकमात्र सुकून ये है कि अब वो दर्द से आजाद है। 
 
निक जोनस ने दी भावुक श्रद्धांजलि
निक जोनस और माया बचपन के पड़ोसी थे और उनका रिश्ता सगे भाई-बहन जैसा था। निक ने कमेंट करते हुए लिखा, मेरी बहन हमेशा के लिए... मैं हमेशा तुम्हारे परिवार के साथ खड़ा हूं।' जोनस परिवार के तीनों भाई—निक, जो और केविन—माया के साथ ही बड़े हुए थे।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
'महाकुंभ वायरल गर्ल' मोनालिसा ने परिवार से बगावत कर मुस्लिम बॉयफ्रेंड संग रचाई शादी

प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस पर टूटा दुखों का पहाड़, सिंगर की बहन माया किबेल का निधन

प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस पर टूटा दुखों का पहाड़, सिंगर की बहन माया किबेल का निधनबॉलीवुड की 'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। निक जोनस की सबसे करीबी दोस्तों में से एक और जिन्हें वे अपनी 'बहन' मानते थे, माया किबेल का महज 30 साल की उम्र में निधन हो गया है। माया लंबे समय से एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी 'विल्सन डिजीज' से लड़ रही थीं।

'संकल्प' से रूप दुर्गापाल का ओटीटी डेब्यू, बोलीं- प्रकाश झा के साथ काम करना इंस्टीट्यूशन में सीखने जैसा

'संकल्प' से रूप दुर्गापाल का ओटीटी डेब्यू, बोलीं- प्रकाश झा के साथ काम करना इंस्टीट्यूशन में सीखने जैसाटेलीविजन की जानी-मानी अभिनेत्री रूप दुर्गापाल अब डिजिटल दुनिया में नई शुरुआत करने जा रही हैं। वह निर्देशक प्रकाश झा की वेब सीरीज 'संकल्प' के जरिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपना डेब्यू करने वाली हैं। इस सीरीज की खास बात इसकी दमदार स्टार कास्ट है, जिसमें नाना पाटेकर, संजय कपूर, मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब, क्रांति प्रकाश झा और मेघना मलिक जैसे बड़े नाम शामिल हैं।

ट्रांसपेरेंट ड्रेस में आकांक्षा शर्मा का सिजलिंग अवतार, बोल्ड तस्वीरें वायरल

ट्रांसपेरेंट ड्रेस में आकांक्षा शर्मा का सिजलिंग अवतार, बोल्ड तस्वीरें वायरलकन्नड़ और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की उभरती हुई स्टार आकांक्षा शर्मा अपनी लेटेस्ट इंस्टाग्राम तस्वीरों से इंटरनेट का तापमान बढ़ा रही हैं। उनके बोल्ड ड्रेसिंग, किलर फेशियल एक्सप्रेशंस और सिजलिंग पोज ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। फ्लोरल पैटर्न वाली ट्रांसपेरेंट ड्रेस, सॉफ्ट मेकअप और आत्मविश्वास से भरे पोज़ के साथ आकांक्षा का यह लुक फैंस को बेहद पसंद आ रहा है।

हंसिका मोटवानी-सोहेल कथूरिया का हुआ तलाक, बेस्टफ्रेंड के एक्स हसबैंड संग एक्ट्रेस ने रचाई थी शादी

हंसिका मोटवानी-सोहेल कथूरिया का हुआ तलाक, बेस्टफ्रेंड के एक्स हसबैंड संग एक्ट्रेस ने रचाई थी शादीबॉलीवुड एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ गई हैं। शादी के चार साल बाद हंसिका का पति सोहेल कथूरिया से तलाक हो गया है। बीते काफी समय से दोनों के रिश्ते में दरार की खबरें आ रही थी। मुंबई की बांद्रा फैमिली कोर्ट ने बुधवार को इस कपल को तलाक की मंजूरी दे दी है।

जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म 'एक दिन' का ट्रेलर रिलीज, इमोशनल लव स्टोरी ने जीता दिल

जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म 'एक दिन' का ट्रेलर रिलीज, इमोशनल लव स्टोरी ने जीता दिलबॉलीवुड में एक नई और ताज़ा जोड़ी दस्तक देने के लिए तैयार है। आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी फिल्म 'एक दिन' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म में जुनैद खान और साई पल्लवी की केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। यह फिल्म न केवल जुनैद के करियर की महत्वपूर्ण फिल्म है, बल्कि साई पल्लवी का हिंदी सिनेमा में भव्य डेब्यू भी है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

खाटू श्याम बाबा

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com