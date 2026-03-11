बुधवार, 11 मार्च 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. hansika motwani divorced with sohail kathuria after 4 year of wedding
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 11 मार्च 2026 (16:38 IST)

हंसिका मोटवानी-सोहेल कथूरिया का हुआ तलाक, बेस्टफ्रेंड के एक्स हसबैंड संग एक्ट्रेस ने रचाई थी शादी

Hansika Motwani divorce
बॉलीवुड एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ गई हैं। शादी के चार साल बाद हंसिका का पति सोहेल कथूरिया से तलाक हो गया है। बीते काफी समय से दोनों के रिश्ते में दरार की खबरें आ रही थी। मुंबई की बांद्रा फैमिली कोर्ट ने बुधवार को इस कपल को तलाक की मंजूरी दे दी है।
 
हंसिका और सोहेल ने आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी दी थी। चौंकाने वाली बात यह है कि हंसिका ने इस समझौते के तहत किसी भी तरह का स्त्रीधन या एलिमनी लेने से इनकार कर दिया है। दोनों ने हलफनामा दायर कर पुष्टि की है कि वे एक-दूसरे पर कोई वित्तीय या कानूनी दावा नहीं करेंगे।
 
खबरों के अनुसार हंसिका के वकील अदनान शेख के बताया कि शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच 'वैचारिक मतभेद' पैदा होने लगे थे। उनकी जीवनशैली, स्वभाव और नजरिए में काफी अंतर था, जिसके कारण छोटी-छोटी बातों पर भी विवाद होने लगा था। बताया जा रहा है कि जुलाई 2024 से ही दोनों अलग रह रहे थे। परिवार और दोस्तों ने सुलह की कई कोशिशें कीं, लेकिन बात नहीं बनी।
 
हंसिका मोटवानी और सोहेल कथूरिया बिजनेस पार्टनर और गहरे दोस्त थे। सोहेल की पहली शादी हंसिका की बेस्ट फ्रेंड रिंकी बजाज संग हुई थी। इसके बाद सोहेल ने हंसिका संग 4 दिसंबर 2022 को जयपुर के मुंडोटा फोर्ट में एक भव्य समारोह में शादी की थी। इस शादी पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज 'हंसिका'स लव शादी ड्रामा' भी ओटीटी पर रिलीज हुई थी।
 
सोहेल कथूरिया मुंबई के एक सफल बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर हैं। वह एक टेक्सटाइल कंपनी 'Avante TexWorld' के मालिक हैं। वह और हंसिका साथ मिलकर एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी 'Hansika Motwani Events LLP' भी चलाते थे।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
ट्रांसपेरेंट ड्रेस में आकांक्षा शर्मा का सिजलिंग अवतार, बोल्ड तस्वीरें वायरल

हंसिका मोटवानी-सोहेल कथूरिया का हुआ तलाक, बेस्टफ्रेंड के एक्स हसबैंड संग एक्ट्रेस ने रचाई थी शादी

हंसिका मोटवानी-सोहेल कथूरिया का हुआ तलाक, बेस्टफ्रेंड के एक्स हसबैंड संग एक्ट्रेस ने रचाई थी शादीबॉलीवुड एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ गई हैं। शादी के चार साल बाद हंसिका का पति सोहेल कथूरिया से तलाक हो गया है। बीते काफी समय से दोनों के रिश्ते में दरार की खबरें आ रही थी। मुंबई की बांद्रा फैमिली कोर्ट ने बुधवार को इस कपल को तलाक की मंजूरी दे दी है।

जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म 'एक दिन' का ट्रेलर रिलीज, इमोशनल लव स्टोरी ने जीता दिल

जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म 'एक दिन' का ट्रेलर रिलीज, इमोशनल लव स्टोरी ने जीता दिलबॉलीवुड में एक नई और ताज़ा जोड़ी दस्तक देने के लिए तैयार है। आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी फिल्म 'एक दिन' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म में जुनैद खान और साई पल्लवी की केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। यह फिल्म न केवल जुनैद के करियर की महत्वपूर्ण फिल्म है, बल्कि साई पल्लवी का हिंदी सिनेमा में भव्य डेब्यू भी है।

प्रोड्यूसर के रवैये की वजह से एक महीने से अदा शर्मा के पास नहीं काम, छलका दर्द

प्रोड्यूसर के रवैये की वजह से एक महीने से अदा शर्मा के पास नहीं काम, छलका दर्द'द केरल स्टोरी' जैसी सुपरहिट फिल्म से रातों-रात चर्चा में आईं एक्ट्रेस अदा शर्मा इन दिनों एक मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। हाल ही में अदा ने एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि वे पिछले एक महीने से पूरी तरह खाली बैठी हैं। एक्ट्रेस ने इसके पीछे की वजह फिल्म इंडस्ट्री के एक प्रोड्यूसर के अड़ियल रवैये और शेड्यूलिंग विवाद को बताया है।

गोविंदा-सुनीता की बेटी टीना आहूजा ने माता-पिता के रिश्तों पर तोड़ी चुप्पी, बयां किया दर्द

गोविंदा-सुनीता की बेटी टीना आहूजा ने माता-पिता के रिश्तों पर तोड़ी चुप्पी, बयां किया दर्दबॉलीवुड एक्टर गोविंदा और सुनीता आहूजा लंबे समय से अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। सुनीता अपने पति गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का शक जता चुकी हैं। इतना ही नहीं सुनीता और गोविंदा के तलाक लेने की खबरें भी सामने आई थी। अब गोविंदा और सुनीता की बेटी टीना आहूजा ने अपने पैरेंट्स के तलाक की खबरों पर रिएक्ट किया है।

धुरंधर से धुरंधर: द रिवेंज तक - भारतीय सिनेमा के 'नए सम्राट' के रूप में रणवीर सिंह की ऐतिहासिक यात्रा

धुरंधर से धुरंधर: द रिवेंज तक - भारतीय सिनेमा के 'नए सम्राट' के रूप में रणवीर सिंह की ऐतिहासिक यात्राभारतीय सिनेमा में बहुत कम अभिनेता ऐसे हैं जिनकी फिल्म रिलीज को लेकर दर्शकों में उतनी उत्सुकता होती है जितनी रणवीर सिंह की फिल्मों को लेकर होती है। लेकिन 'धुरंधर: द रिवेंज' की थिएट्रिकल रिलीज़ नजदीक आते-आते यह उत्साह बिल्कुल अलग ही स्तर पर पहुंच गया है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

खाटू श्याम बाबा

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com