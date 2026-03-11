बुधवार, 11 मार्च 2026
Written By WD Entertainment Desk
बुधवार, 11 मार्च 2026 (17:27 IST)

ट्रांसपेरेंट ड्रेस में आकांक्षा शर्मा का सिजलिंग अवतार, बोल्ड तस्वीरें वायरल

Akanksha Sharma hot photos
एक्ट्रेस आकांक्षा शर्मा सोशल मीडिया पर अपनी हॉट एंड सिजलिंग अदाओं से तहलका मचा देती हैं। आकांक्षा का इंस्टा अकाउंट उनकी बोल्ड तस्वीरों से भरा हुआ है। 
 
इस बार आकांक्षा शर्मा ने ट्रांसपेरेंट गाउन में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है, जो इंटरनेट पर वायरल हो रही है। 
 
फ्लोरल पैटर्न वाली ट्रांसपेरेंट ड्रेस, सॉफ्ट मेकअप और आत्मविश्वास से भरे पोज़ के साथ आकांक्षा का यह लुक फैंस को बेहद पसंद आ रहा है।
 
तस्वीरों में आकांक्षा कभी कैमरे की ओर गहरी नजरों से देखती नजर आ रही हैं तो कभी हल्की मुस्कान के साथ सॉफ्ट पोज़ देती दिखाई दे रही हैं।
 
आकांक्षा ने सॉफ्ट ग्लैम मेकअप और बालों का बन बनाकर अपना लुक कम्प्लीट किया है। 
 
तस्वीरों में आकांक्षा का कॉन्फिडेंस, एलिगेंस और ग्लैमर दिखाई दे रहा है। फैंस कमेंट सेक्शन में उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। 
 
आकांक्षा शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की थी। उन्होंने 2022 में कन्नड़ फिल्म 'त्रिविक्रम' से एक्टिंग डेब्यू किया। 
 
'संकल्प' से रूप दुर्गापाल का ओटीटी डेब्यू, बोलीं- प्रकाश झा के साथ काम करना इंस्टीट्यूशन में सीखने जैसा

'संकल्प' से रूप दुर्गापाल का ओटीटी डेब्यू, बोलीं- प्रकाश झा के साथ काम करना इंस्टीट्यूशन में सीखने जैसाटेलीविजन की जानी-मानी अभिनेत्री रूप दुर्गापाल अब डिजिटल दुनिया में नई शुरुआत करने जा रही हैं। वह निर्देशक प्रकाश झा की वेब सीरीज 'संकल्प' के जरिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपना डेब्यू करने वाली हैं। इस सीरीज की खास बात इसकी दमदार स्टार कास्ट है, जिसमें नाना पाटेकर, संजय कपूर, मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब, क्रांति प्रकाश झा और मेघना मलिक जैसे बड़े नाम शामिल हैं।

ट्रांसपेरेंट ड्रेस में आकांक्षा शर्मा का सिजलिंग अवतार, बोल्ड तस्वीरें वायरल

