शनिवार, 11 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. did Hardik Pandya and Mahieka Sharma made their relationship public SEE PHOTOS
Written By WD Sports Desk
Last Updated : शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 (13:01 IST)

हार्दिक पंड्या की लाइफ में लौटा प्यार, माहिका शर्मा के साथ क्या नया चैप्टर हुआ शुरू? देखें PHOTOS

Hardik Pandya Mahieka Sharma hindi news
Hardik Pandya Instagram

भारतीय क्रिकेटर  हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) इन दिनों मैदान से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। नताशा स्टैनकोविच (Natasa Stankovic) से अलग होने के बाद, अब खबरें हैं कि उनका दिल फिर से किसी और पर आ गया है। और इस बार नाम जुड़ रहा है मॉडल-एक्ट्रेस माहिका शर्मा (Mahieka Sharma) से। हार्दिक ने हाल ही में अपने बर्थडे ट्रिप की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं, जिनमें माहिका भी नज़र आईं। एक फोटो में दोनों बीच किनारे रिलैक्स करते दिखे, तो दूसरी तस्वीर में कपल ब्लैक ड्रेस और ओवरसाइज़ शर्ट में पार्टी मूड में नज़र आया। माहिका ने भी इंस्टा स्टोरीज़ पर हार्दिक की तस्वीर पोस्ट कर पिंक बो इमोजी और बर्थडे केक का स्टिकर लगाया, जिससे अफवाहों को और हवा मिल गई।
 
इंटरनेट पर लोगों का रिएक्शन 
 
फैंस ने तुरंत इसे 'इंस्टाग्राम ऑफिशियल' करार दे दिया।
 
एक यूज़र ने लिखा, “हार्दिक का सॉफ्ट लॉन्च खत्म, अब तो फुल रिवील है।”
दूसरे ने कहा, “केमिस्ट्री जबरदस्त है, दोनों साथ में परफेक्ट लग रहे हैं।”
 
पब्लिक अपीयरेंस से बढ़ी अटकलें
 
यह पहली बार नहीं है जब दोनों के डेट करने की अफवाहें फैलने लगी, दरअसल, बीते दिनों दोनों को मुंबई एयरपोर्ट पर भी साथ देखा गया था। ब्लैक आउटफिट में ट्विनिंग करते हुए जब ये दोनों कैमरों में कैद हुए, तो फैंस ने इसे उनके रिलेशनशिप का पहला पब्लिक अपीयरेंस मान लिया। हार्दिक अपनी गाड़ी से उतरे और माहिका को आगे बढ़ने का इशारा करते हुए काफी प्रोटेक्टिव नज़र आए।
11 अक्टूबर को अपना 32वां जन्मदिन मनाने जा रहे हार्दिक ने इस मौके पर फैमिली के साथ कई तस्वीरें भी शेयर कीं, जिनमें उनके बेटे अगस्त्या, मां और दादी भी थीं।


 
कौन हैं माहिका शर्मा ?
 
माहिका शर्मा मॉडल और अभिनेत्री हैं। उन्होंने रैपर रागा के म्यूजिक वीडियो से अपने करियर की शुरुआत की और बाद में कई फिल्मों व विज्ञापनों में नज़र आईं। वह ऑरलैंडो वॉन आइन्सिडेल की डॉक्यूमेंट्री इनटू द डस्क और ओमंग कुमार की फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी में भी नजर आ चुकी हैं जिसमें उनके साथ विवेक ओबेरॉय नजर आए। 
 
अतीत की झलक
 
हार्दिक की शादी साल 2020 में नताशा स्टैनकोविच से हुई थी। दोनों का एक बेटा अगस्त्या है। 2023 में दोनों ने ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी की थी, लेकिन 2024 में कपल ने अलग होने का ऐलान किया।

 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगा

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगारोहित और कोहली पर फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं BCCI

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)21वीं सदी की ऐसी चौथी सीरीज जहां हर दिन हुआ खेल

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदार

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदारवर्ष 2017 में महज 20 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले मध्यप्रदेश के पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार (Madhusudan Patidar) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अफसरों की अनदेखी से वह राज्य के सबसे बड़े खेल अलंकरण 'विक्रम पुरस्कार' से चूक गए। पाटीदार की याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) फतह करने वाली राज्य की अन्य पर्वतारोही भावना डेहरिया को साहसिक खेलों की श्रेणी में वर्ष 2023 का विक्रम पुरस्कार प्रदान किए जाने पर मंगलवार (पांच अगस्त) को अंतरिम रोक लगा दी थी।

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना'हम जानते हैं कि हमारी टीम में सुधार की गुंजाइश है' : मैकुलम

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवाल

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवालयुवा भारतीय ब्रिगेड के धमाकेदार प्रदर्शन से सीनियर कोहली और रोहित की राह मुश्किल

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

करवा चौथ

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com