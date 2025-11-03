सोमवार, 3 नवंबर 2025
Last Updated : सोमवार, 3 नवंबर 2025 (15:51 IST)

गोविंदा-सुनीता ड्रामा फिर शुरू: पत्नी बोलीं- मराठी एक्ट्रेस का नाम सुना है… पर पकड़ लूंगी तो सच बताऊंगी

Govidna- Sunita
बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा का रिश्ता एक बार फिर सुर्खियों में है। कभी मीडिया के सामने एक-दूसरे का हाथ थामकर “कोई हमें अलग नहीं कर सकता” कहने वाले इस कपल के बीच अब फिर चर्चा तेज हो गई है। हाल ही में सुनीता ने एक पॉडकास्ट में गोविंदा के अफेयर्स पर खुलकर बात की और कई चौंकाने वाले बयान दिए।
 
"सुनती हूं… पर जब तक पकड़ न लूं, विश्वास नहीं करूंगी"
पारस एस. छाबड़ा के पॉडकास्ट में सुनीता से जब गोविंदा के कथित अफेयर्स पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने भी ऐसी बातें सुनी हैं। सुनीता बोलीं, “मैंने भी सुना है, पर जब तक अपनी आंखों से न देख लूं या रेड-हैंडेड न पकड़ लूं, मैं किसी बात का ऐलान नहीं कर सकती। सुना है कि वो मराठी एक्ट्रेस है… लेकिन सच तभी मानूंगी जब देख लूं।”
 
उन्होंने आगे कहा कि गोविंदा अब उस उम्र में नहीं हैं कि ऐसी चीज़ों में समय बर्बाद करें। “उन्हें अपनी बेटी और बेटे यश के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए,” सुनीता ने कहा।
 
"औरत को खुद कमाना चाहिए, पति के पैसों पर मत निर्भर रहो"
पॉडकास्ट के दौरान सुनीता ने महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का संदेश भी दिया। उन्होंने बताया कि उनका खुद का यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा चल रहा है और सिर्फ चार महीनों में उन्हें सिल्वर बटन मिल गया।
 
“अपने पैसे कमाने की अलग ही खुशी है। पति देगा, पर दस बार पूछने के बाद देगा। अपनी कमाई अपनी होती है,” उन्होंने कहा।
 
सुनीता ने बताया कि वे अपने बच्चों टीना और यश के साथ चार बेडरूम वाले घर में रहती हैं और गोविंदा उनसे अलग रहते हैं। मज़ाकिया अंदाज़ में उन्होंने गोविंदा को मैसेज भी दिया- “चीची, मेरे लिए बड़ा 5-BHK ले दो, नहीं तो देख लेना क्या होगा!”
 
शादी पर फिर सवाल, लेकिन सुनीता बोलीं- "कोई हमें अलग नहीं कर सकता"
फरवरी से ही दोनों की शादी टूटने की खबरें चर्चा में हैं। बताया गया कि सुनीता ने सेपरेशन नोटिस भेजा था, लेकिन आगे कोई कदम नहीं उठाया गया। फिर गणेश चतुर्थी पर दोनों साथ दिखे और सुनीता ने कैमरे के सामने कहा- “अगर कुछ होता तो हम इतने पास कैसे होते? हमें कोई अलग नहीं कर सकता, चाहे ऊपर से भगवान आ जाए या शैतान!”
 
गोविंदा और सुनीता ने 1987 में शादी की थी और उस वक्त इसे गुप्त रखा था। 1988 में बेटी टीना के जन्म के बाद शादी का खुलासा हुआ। 1997 में बेटे यशवर्धन का जन्म हुआ।
वर्ल्ड कप जीतते ही स्मृति मंधाना संग रोमांटिक फोटो वायरल, पलाश बोले- क्या मैं सपना देख रहा हूं?

वर्ल्ड कप जीतते ही स्मृति मंधाना संग रोमांटिक फोटो वायरल, पलाश बोले- क्या मैं सपना देख रहा हूं?भारत की महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार वनडे वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। इस जीत पर स्मृति मंधाना और उनके बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल की खुशी सोशल मीडिया पर साफ दिखी। पलाश ने स्मृति संग फोटो शेयर कर प्यार जताया और इशारों में जल्द शादी का संकेत भी दिया। पलाश सिर्फ एक म्यूजिक डायरेक्टर ही नहीं बल्कि बॉलीवुड और डिजिटल वर्ल्ड का जाना-माना नाम हैं। उन्होंने अपनी बहन, सिंगर पलक मुछाल के साथ कई फिल्मी गानों पर काम किया है। इस वक्त वे अपनी फिल्म ‘राजू बाजेवाला’ की शूटिंग में बिजी हैं, जिसमें ‘बालिका वधू’ फेम अविका गोर और ‘पंचायत’ के चंदन रॉय मुख्य भूमिका में हैं।

अमिताभ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, भारत की महिला क्रिकेट टीम के कप जीतने पर जानें क्या बोले बिग बी

अमिताभ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, भारत की महिला क्रिकेट टीम के कप जीतने पर जानें क्या बोले बिग बीभारत की महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार ICC Women's World Cup जीतकर इतिहास रच दिया। रोमांचक फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। जीत के बाद अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर खुशी जताई और टीम को बधाई दी। दीपति शर्मा ने पांच विकेट लेकर मैच पलट दिया खेलों से खास लगाव रखने वाले अमिताभ ने सोशल मीडिया पर टीम इंडिया को शानदार अंदाज में बधाई दी और इस पल को देश के लिए ‘गौरव का क्षण’ बताया।

शाहरुख खान कैसे 60 साल के होने के बावजूद दिखते हैं जवान, जानें उनकी फिटनेस का राज

शाहरुख खान कैसे 60 साल के होने के बावजूद दिखते हैं जवान, जानें उनकी फिटनेस का राजशाहरुख खान 2 नवंबर 2025 को 60 साल के होंगे, लेकिन उनकी फिटनेस देखकर कोई भी उनकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। किंग खान अपनी डाइट, वर्कआउट और अनुशासन से आज भी युवाओं को टक्कर देते हैं। वे जटिल जिम प्लान नहीं, बल्कि साधारण और संतुलित लाइफस्टाइल अपनाते हैं। दो मील डाइट, देर-रात वर्कआउट और सादगी से भरा रूटीन उन्हें फिट रखता है। यह लेख उनकी डाइट, वर्कआउट और फिटनेस मोटिवेशन पर आधारित है।

शाहरुख के फोन का सीक्रेट आउट: 17 मोबाइल नंबर, फिर भी कॉल नहीं उठाते किंग खान

शाहरुख के फोन का सीक्रेट आउट: 17 मोबाइल नंबर, फिर भी कॉल नहीं उठाते किंग खानशाहरुख खान के पास एक नहीं बल्कि 17 मोबाइल नंबर होने का दिलचस्प खुलासा हुआ है। दोस्त विवेक वासवानी के मुताबिक, SRK इतने नंबर यूज़ करते हैं, लेकिन कॉल उठाने में फिर भी किंग खान काफी लेज़ी हैं। फराह खान भी पहले शिकायत कर चुकी हैं कि शाहरुख कॉल बैक नहीं करते।

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
