शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. when amitabh bachchan and rekha were caught talking in private on the set
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 (14:34 IST)

जब अमिताभ बच्चन संग अकेले में पकड़ी गई थीं रेखा, जया बच्चन ने किया यह काम

Amitabh Bachchan
बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस रेखा प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रही हैं। रेखा का नाम इंडस्ट्री के कई एक्टर्स संग जुड़ा। लेकिन इनमें सबसे खास नाम अमिताभ बच्चन का था। 70-80 के दौर में अमिताभ और रेखा की जोड़ी अपनी लव लाइफ को लेकर खूब चर्चा में रही है। 
 
कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे। लेकिन जब ये खबरें अमिताभ की पत्नी जया के कानों तक गई तो बवाल मच गया। ये किस्सा फिल्म 'राम बलराम' के सेट का है जिसमें रेखा और अमिताभ एक दूसरे के अपोजिट नजर आए थे।
उस वक्त तक जया को दोनों के रिश्ते के बारे में पता लग चुका था और वह नहीं चाहती थीं कि उनके पति अमिताभ रेखा के साथ काम करें। इसके लिए एक दिन अचानक जया सेट पर जा पहुंचीं और जब वह वहां पहुंची तो उन्होंने रेखा और अमिताभ बच्चन को प्राइवेट में बात करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।
 
खबरों के मुताबिक ये देखकर जया अपना आपा खो बैठीं और उन्होंने सेट पर सभी के सामने रेखा को चांटा मार दिया। इसके बाद अमिताभ वहां से चुपचाप निकल गए। इतना ही नहीं जया ने फिल्म से रेखा को निकालने की पूरी कोशिश की लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया क्योंकि रेखा ने फिल्म के डायरेक्टर विजय आनंद को मना लिया था। ऐसे में जया ने अमिताभ को फिल्म छोड़ने के लिए कहा लेकिन बिग बी ने उनकी बात नहीं मानी।
 
एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने अमिताभ और जया को लेकर भी कई बाते कही थीं। रेखा से जब अमिताभ और जया के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था, मुझे लगता है कि जया अपने पति अमिताभ को लेकर इंसिक्योर नहीं हैं। वो स्ट्रॉन्ग हैं और मेरा अमिताभ बच्चन के साथ काफी अच्छा बॉन्ड है और रहेगा।
 
बता दें कि रेखा और अमिताभ बच्चन ने पहली बार फिल्म 'दो अनजाने' में साथ काम किया। दोनों ने साथ में फिल्म सुहाग, मुकद्दर का सिंकदर, मिस्टर नटवरलाल और सिलसिला जैसी फिल्में की थी। रेखा और अमिताभ की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को काफी पसंद थी।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

42 साल की तृषा कृष्णन के लिए परिवार ने ढूंढा दूल्हा, बिजनेसमैन संग रचाएंगी शादी!

42 साल की तृषा कृष्णन के लिए परिवार ने ढूंढा दूल्हा, बिजनेसमैन संग रचाएंगी शादी!साउथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन इन‍ दिनों अपनी पर्सनल लाइफ कोलेकर सुर्खियों में हैं। तृषा 42 साल की उम्र में दुल्हन बनने जा रही हैं। खबरें आ रही है कि तृषा अपने अपने लिए एक लड़का पसंद कर लिया है। जल्द ही वह शादी के बंधन में बंध जाएंगी। तृषा के माता-पिता ने उनका रिश्ता चंडीगढ़ के एक बिजनेसमैन संग तय किया है।

2 फिल्मों से आउट होने के बाद दीपिका पादुकोण ने रखा वर्किंग आवर्स डिबेट पर अपना नजरिया

2 फिल्मों से आउट होने के बाद दीपिका पादुकोण ने रखा वर्किंग आवर्स डिबेट पर अपना नजरियाबॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। दीपिका को बैक टू बैक दो फिल्मों से हाथ धोना पड़ा है। एक्ट्रेस को पहले फिल्म 'स्पिरिट' से निकाल दिया गया, इसके बाद 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।

स्टार परिवार के 25 साल पूरे होने के मौके पर 25 बहादुर मांएं और अनुपमा ने किया खूबसूरत डांस

स्टार परिवार के 25 साल पूरे होने के मौके पर 25 बहादुर मांएं और अनुपमा ने किया खूबसूरत डांसस्टार प्लस ने इंडियन टीवी के सबसे बड़े चैनलों में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाई है और सालों तक दर्शकों को एंटरटेन करना जारी रखा है। ऐसे में इस साल, चैनल ने 25 साल पूरे कर लिए हैं और अपने शो और कलाकारों का जश्न स्टार परिवार अवॉर्ड्स 2025 के साथ मनाया।

बॉलीवुड की ये हसीनाएं नहीं रखतीं अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत

बॉलीवुड की ये हसीनाएं नहीं रखतीं अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रतअपने पति की लंबी उम्र में के लिए महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी इस त्योहार की धूम देखने को मिलती है। कई एक्ट्रेसेस अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ व्रत रखती हैं। लेकिन कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस भी हैं जो करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हैं।

फेमस बॉडी-बिल्डर-एक्टर वरिंदर सिंह घुमन का निधन, हार्ट अटैक से गई जान

फेमस बॉडी-बिल्डर-एक्टर वरिंदर सिंह घुमन का निधन, हार्ट अटैक से गई जानपंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से एक बार फिर दुखद खबर सामने आई है। पेशेवर बॉडी-बिल्डर और एक्टर वरिंदर सिंह घुमन का निधन हो गया है। वरिंदर का निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ। 53 वर्षीय वरिंदर की अचानक मौत से पंजाबी और हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री में शोक की लहर है।

और भी वीडियो देखें

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

करवा चौथ

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com