शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 (15:01 IST)

जब सुनील शेट्टी ने सलमान खान को बताया था 'दुनिया का सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला इंसान', सुपरस्टार की एक्टिंग को लेकर कही थी यह बात

Salman Khan
सलमान खान इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स में से एक हैं, जिन्होंने सिर्फ कई सुपरहिट फिल्में ही नहीं दी हैं, बल्कि एक बड़ी पहचान भी बनाई है। सालों से उन्होंने जबरदस्त और वफादार फैन फॉलोइंग बनाई है, जो उनकी हर फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार करती है और उनके ऑफ स्क्रीन करिश्माई अंदाज़ को भी खूब पसंद करती है।
 
सलमान की स्टारडम और फिल्में आज भी इंडस्ट्री में चर्चा का बड़ा हिस्सा बनी रहती हैं। ऐसे में अपने एक पुराने इंटरव्यू में सलमान के करीबी दोस्त और बॉलीवुड के सीनियर एक्टर सुनील शेट्टी, जो उनके के साथ अच्छी दोस्ती रखते हैं, ने उनके बारे में बात करते हुए कहा था कि सलमान इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा गलत समझे जाने वाले स्टार्स में से एक हैं।
 
सुनील शेट्टी के ये दिल से कहे गए शब्द सलमान खान के सुपरस्टार इमेज के पीछे की असली और जमीन से जुड़ी शख्सियत को उजागर करते हैं। उन्होंने कहा, सलमान एक अलग ही लेवल के इंसान हैं। वह इस दुनिया के सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले लोग हैं। कभी-कभी एक्टर्स फिल्मों के चुनाव में गलती कर देते हैं। लेकिन अगर सलमान को किसी अच्छे विषय की फिल्म मिलती है, तो वह इसमें चाहे कुछ भी हो, पूरी तरह से दम दिखाते हैं।
सुनील शेट्टी ने सलमान खान की जमकर तारीफ की और उन्हें ऐसा इंसान बताया जो जो भी करता है उसमें हमेशा पूरी मेहनत और जोश से करता है। सलमान की बॉक्स ऑफिस पावर के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि उनके लिए सफलता को मापने का तरीका दूसरों से कितना अलग है। उन्होंने कहा कि जहां ज़्यादातर स्टार्स अपनी फिल्म 200 करोड़ रुपए कमाने पर सुपरहिट कहते हैं और जश्न मनाते हैं, वहीं सलमान के लिए वही रकम कभी-कभी कम कामयाबी मानी जाती है।
 
सुनील ने बताया कि यही बात सलमान खान की शानदार स्टारडम और फिल्म इंडस्ट्री पर उनके असर को दिखाती है। उन्होंने कहा, लोग हमेशा उन्हें नहीं समझते। अगर मुझे उन्हें दो शब्दों में बताना हो, तो वो होंगे ‘इंसान’ और ‘इंसान होना’ (ह्यूमन बीइंग और बीइंग ह्यूमर)। सलमान ऐसा इंसान हैं जो, जो भी करते हैं उसे हमेशा पूरी मेहनत और लगन से करते हैं। 
 
सुनील शेट्टी ने कहा, हम उनकी 200 करोड़ रुपए वाली फिल्म को कभी-कभी फ्लॉप कहते हैं, लेकिन इंडस्ट्री के लिए वही सुपरहिट मानी जाती। जब उन्हें सही कहानी मिलती है, तो वो जादू कर देते हैं। उनकी कथित कमज़ोर फिल्में भी 200 करोड़ कमाती हैं। अगर आप इसे इस साल के बाकी रिलीज़ के साथ तुलना करें, तो कोई भी उनके पास तक भी नहीं आता।
 
इसके अलावा, सलमान खान की फिल्मों की लाइनअप भी जबरदस्त है, जिसमें उनकी आने वाली और काफी चर्चित वॉर ड्रामा फिल्म, बैटल ऑफ़ गालवान शामिल है, जिसने पहले लुक के सामने आने के बाद से ही इंटरनेट पर खूब चर्चा और दर्शकों में उत्सुकता पैदा कर दी है। दूसरी तरफ कबीर खान के साथ उनकी मुलाकात, खासकर बजरंगी भाईजान 2 के जरिए, उनके पहले के काम की तरह इमोशनल और असरदार कहानी कहने की राह में एक नया मोड़ साबित हो सकती है।
