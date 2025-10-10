शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025
  42 years old Trisha Krishnan set to tie the knot with Chandigarh based businessman
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 (14:23 IST)

42 साल की तृषा कृष्णन के लिए परिवार ने ढूंढा दूल्हा, बिजनेसमैन संग रचाएंगी शादी!

Trisha Krishnan to get married
साउथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन इन‍ दिनों अपनी पर्सनल लाइफ कोलेकर सुर्खियों में हैं। तृषा 42 साल की उम्र में दुल्हन बनने जा रही हैं। खबरें आ रही है कि तृषा अपने अपने लिए एक लड़का पसंद कर लिया है। जल्द ही वह शादी के बंधन में बंध जाएंगी। 
 
सियासत डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार तृषा के माता-पिता ने उनका रिश्ता चंडीगढ़ के एक बिजनेसमैन संग तय किया है। दोनों परिवार एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। हालांकि तृषा के दूल्हे के बारे में ज्यादा जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। 
 
तृषा ने हाल ही में अपनी शादी को लेकर इशारा दिया था। उन्होंने कहा था, अगर उन्हें सही इंसान मिल जाए, तो वे शादी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी तक उन्हें लगता है कि सही वक्त नहीं आया है।
 
टूट चुकी है तृषा की सगाई 
तृषा कृष्णन ने साल 2015 में बिजनेसमैन वरुण मणियन संग सगाई की थी। लेकिन उनका रिश्ता जल्द ही खत्म हो गया। बताया जाता है कि सगाई टूटने की वजह वरुण तृषा की फिल्मों में एक्टिंग के खिलाफ थे। 
 
इन स्टार्स संग जुड़ चुका है तृषा का नाम 
तृषा कृष्णन का नाम सबसे पहले सुपरस्टार थलापति विजय के साथ जुड़ा था। दोनों के कथित अफेयर की खबरों ने साल 2005 में खूब सुर्खियां बटोरी थी। तृषा के साथ बढ़ती नजदीकियों के कारण विजय की मैरिड लाइफ मुश्‍किल में पड़ गई थी। हालांकि, दोनों ने कभी अपना रिश्ता कबूल नहीं किया।
 
इसके बाद तृषा कृष्णन का नाम बाहुबली फेम राणा दग्गुबाती के साथ जुड़ा। तृषा और राणा दग्गुबाती की कुछ इंटीमेंट तस्वीरें भी लीक हुई थीं। राणा दग्गुबाती ने करण जौहर के चैट में तृषा कृष्णन के साथ रिलेशनशिप में होने की बात भी स्वीकारी थी। 
 
साउथ सुपरस्टार धनुष के साथ भी तृषा का नाम जुड़ चुका है। तृषा और धनुष की बेड से एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी।
 
Webdunia
