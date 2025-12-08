सोमवार, 8 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 8 दिसंबर 2025 (15:43 IST)

वेब सीरीज 'विन्नी की किताब' में दिखेगा अलीशा पनवार का दिलचस्प लुक, इस दिन होगी रिलीज

Web Series Vinny Ki Kitaab
पॉपुलर एक्ट्रेस अलीशा पनवार ने अपने आगामी वेब सीरीज 'विन्नी की किताब' के प्रीमियर की घोषणा कर दी है। यह सीरीज  11 दिसंबर को हंगामा ओटीटी पर रिलीज़ होगी। 'विन्नी की किताब' में अलीशा एक छोटे से शहर की महिला विनी की भूमिका में हैं। 
 
विन्नी अपनी इच्छाओं को किताबों पर लिखती है और अनजाने में अपनी जिंदगी को गहराई से बदल देती है। कहानी में इच्छा, सम्मान और आत्म वाणी की खोज को दर्शाया गया है।
 
शूटिंग के दौरान अलीशा ने कहा, मैं हमेशा ऐसी घाटी में शूट करना चाहती थी। जब मैंने स्क्रिप्ट और लोकेशन के बारे में सुना, तो सच में मैं बहुत उत्साहित थी। शो के कुछ हिस्से हिमाचल प्रदेश के कसौल में शूट किए गए और पूरा अनुभव खूबसूरत था। मुझे बहुत सारी रंगीन शिफॉन साड़ियां पहनने का मौका मिला; यह हमेशा मेरा सपना था कि मैं क्लासिक ‘हीरोइन-स्टाइल’ लुक पहनूं, और विन्नी की किताब ने मेरा वह सपना पूरा कर दिया।
 
विन्नी की दुनिया में कदम रखने के बारे में उन्होंने आगे कहा, यह शो विन्नी के बारे में है, जो अपनी फैंटेसी की इंटिमेट कहानियां लिखती है। लेकिन उसे अपने पति और करीबी दोस्त द्वारा धोखा देना उसकी जिंदगी का सबसे शॉकिंग टर्निंग पॉइंट बन जाता है। एक अकेली गृहिणी की कहानी, जो अचानक खुद को किसी से बात करने के लिए नहीं पाती, एक साहसी, लोकप्रिय लेखिका के रूप में उभरती है। 
