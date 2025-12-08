रणवीर सिंह की धुरंधर ने ओपनिंग वीकेंड में मचाया हंगामा, 106.50 करोड़ रुपये के कलेक्शन से बॉक्स ऑफिस पर राज

बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते सबसे बड़ा सरप्राइज देने वाली फिल्म धुरंधर ने अपने पहले वीकेंड में ही इतिहास रच दिया है। रिलीज के बाद से ही दर्शकों की भीड़ लगातार बढ़ती गई और तीन दिनों में फिल्म ने 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया। पहले दिन जहां माहौल सामान्य था, वहीं वर्ड ऑफ माउथ के चलते शनिवार और रविवार को कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिला।

नेशनल मल्टीप्लेक्स में धूम, दिलों के दिल तक पहुंची फिल्म

फिल्म ने खासतौर पर नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन में शानदार प्रदर्शन किया। शहरी दर्शकों के बीच फिल्म की पकड़ शुरू से मजबूत रही, जिससे वीकेंड की कमाई को बड़ा फायदा मिला। दूसरी ओर, हिंदी बेल्ट यानी heartland में शुक्रवार को शुरुआत थोड़ी धीमी रही, लेकिन शनिवार आते-आते माहौल बदल गया और रविवार को कलेक्शन उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ गए।





रविवार का दिन रहा सबसे धमाकेदार

वीकेंड का तीसरा दिन फिल्म के लिए सबसे शानदार साबित हुआ। रविवार को दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी और दिनभर के शो हाउसफुल चलने के कारण कलेक्शन में रिकॉर्डतोड़ बढ़ोतरी देखने को मिली। हिंदी फिल्मों में लंबे समय बाद किसी फिल्म ने तीन दिनों में इतनी तेजी से कलेक्शन जुटाया है।

पहले वीकेंड की कमाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

फिल्म धुरंधर ने पहले तीन दिनों में जो कमाई की, वह किसी बड़े त्योहार वाले वीकेंड की याद दिलाती है। शुक्रवार को 28.60 करोड़ रुपये, शनिवार को 33.10 करोड़ रुपये और रविवार को 44.80 करोड़ रुपये, यानी कुल मिलाकर पहले तीन दिनों की कमाई 106.50 करोड़ रुपये पहुंच गई। यह आंकड़ा साफ दिखाता है कि दर्शकों में फिल्म के प्रति कितना उत्साह है।

अब नजरें टिकी हैं सोमवार पर

बॉक्स ऑफिस पर असली तस्वीर सोमवार को साफ होती है। फिल्म इंडस्ट्री की नजरें अब धुरंधर के पहले सोमवार के कलेक्शन पर हैं, क्योंकि यही तय करेगा कि यह फिल्म केवल वीकेंड वंडर है या लंबी दौड़ की खिलाड़ी। अगर सोमवार को गिरावट कम रही, तो धुरंधर आने वाले दिनों में कई और रिकॉर्ड तोड़ सकती है।